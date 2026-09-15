MUNICIPIO REALIZÓ CONCURSO DE LA MEJOR EMPANADA Y TRADICIONAL CARRERA DE GARZONES

Con una Plaza de Armas llena de público, la Municipalidad de Punta Arenas desarrolló este martes una jornada de celebración de Fiestas Patrias que tuvo como protagonistas al tradicional concurso de la Mejor Empanada Criolla y la Carrera de Garzones; actividades que convocaron a emprendedores, trabajadores gastronómicos y familias en torno a las tradiciones dieciocheras.

Durante la jornada, 17 participantes, 13 mujeres y 4 hombres, prepararon y frieron sus empanadas frente al público y al jurado, integrado por Berta Hernández, de Sur TV; Paola Yáñez, de Soberanía; y Cristofer Hernández, de Portal 12 Magallanes. Entre los participantes también estuvieron dos ganadoras de concursos de empanadas desarrollados por el programa Quiero Mi Barrio.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la convocatoria y el ambiente generado en el principal espacio público de la ciudad. "Tenemos la plaza totalmente llena y estamos muy contentos de poder comenzar este fin de semana, que no es tan largo, pero con hartas actividades aquí en la Plaza de Armas de Punta Arenas. En invierno, con nieve, frío, hielo y lluvia; hacemos actividades en el espacio público, y hoy tenemos la suerte de contar con un día espectacular", señaló.

La autoridad comunal valoró especialmente la recuperación de tradiciones vinculadas a estas fechas. "Lo que vemos es justamente este ambiente, un amor a la patria aquí en Magallanes y Antártica Chilena, pero sobre todo con algo muy importante, las costumbres. En pocas ciudades se mantiene esta tradicional competencia de garzones, que era muy antigua y que se suspendió por muchos años. Cuando la retomamos, fue furor", afirmó Radonich.

En el concurso gastronómico, el primer lugar fue para Bernardita Sierpe, seguida por Adelaida Coñocar y Flor Cárdenas. El cuarto puesto fue para Matías Castro y el quinto para Ana Becerra. La ganadora recibió con sorpresa el resultado y atribuyó su preparación a una práctica que realiza desde hace años. "Nunca pensé que iba a ganar el primer lugar, porque éramos 17 personas. Hace muchos años que hago empanadas, como si fueran para mí, para mi casa. Creo que el gran secreto es hacerlas con harto cariño", comentó Sierpe.

La jornada también incluyó la tradicional Carrera de Garzones, que este año reunió a 31 participantes, divididos en 16 mujeres y 15 hombres. La competencia contempló largadas clasificatorias y una final por cada categoría, con premios de $200 mil, $150 mil y $100 mil para los tres primeros lugares.

En damas, el primer lugar fue para Daiana Sánchez, de la Cervecería Hernando de Magallanes; el segundo para Regina Andrade, del mismo establecimiento, y el tercero para Rosario González, del restaurante Doña Inés. En varones, Juan Miranda, del restaurante Estilo Magallánico, obtuvo nuevamente el primer puesto, seguido por Kevin Girón, del Hotel Savoy, y Benjamín González, de la Cervecería Hernando de Magallanes.

"Es mi segunda vez. El año pasado vine con la cafetería Buena Fama y salí tercera, así que esta es mi revancha. Practicamos como dos días entre nosotros, corriendo, y es muy entretenido. Nosotros igual nos divertimos demasiado afuera de la cervecería practicando para esto", relató Daiana Sánchez tras quedarse con el triunfo en damas.