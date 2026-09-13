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13 de septiembre de 2026

MESA CONTRA EL ABIGEATO REÚNE A AUTORIDADES Y GANADEROS PARA COORDINAR ACCIONES EN TIERRA DEL FUEGO

​Autoridades provinciales, municipales, servicios públicos y representantes del sector ganadero participaron este viernes en una nueva jornada de la Mesa Técnico-Productiva contra el Abigeato, instancia convocada por la Seremi de Agricultura de Magallanes y de la Antártica Chilena para abordar la prevención y fiscalización de este delito en la región.

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Durante la reunión se revisaron las acciones que se desarrollan actualmente en el territorio y se recogieron antecedentes y experiencias de los productores. Entre los temas abordados estuvieron la identificación de zonas y corredores considerados críticos, el Plan Comunal de Seguridad de Laguna Blanca y el plan de fiscalización que desarrolla el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) durante el período de Fiestas Patrias.

En la jornada participaron la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena; la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández; el alcalde de Timaukel, Luis Barría; representantes de la Municipalidad de Porvenir y Río Verde; el director regional del SAG, además de integrantes de la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego y Magallanes y otros actores vinculados al sector.

El seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada Herrera, señaló que la instancia busca mantener un trabajo coordinado entre organismos públicos, municipios y productores, considerando las particularidades territoriales de la región. Desde el sector ganadero, en tanto, se planteó la necesidad de fortalecer las denuncias, los controles y la coordinación para disminuir el faenamiento clandestino y la venta ilegal de carne.

La Mesa Técnico-Productiva continuará trabajando en acciones de prevención, fiscalización y coordinación interinstitucional, incorporando los antecedentes recogidos desde el territorio y las experiencias de los productores para abordar el abigeato y sus efectos en la actividad ganadera regional.


Valeria Tafra

GANADERÍA EN TIERRA DEL FUEGO ABORDA DESAFÍOS POR ABIGEATO, PERROS ASILVESTRADOS Y LEYES DE EXCEPCIÓN

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