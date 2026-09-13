13 de septiembre de 2026
MESA CONTRA EL ABIGEATO REÚNE A AUTORIDADES Y GANADEROS PARA COORDINAR ACCIONES EN TIERRA DEL FUEGO
Autoridades provinciales, municipales, servicios públicos y representantes del sector ganadero participaron este viernes en una nueva jornada de la Mesa Técnico-Productiva contra el Abigeato, instancia convocada por la Seremi de Agricultura de Magallanes y de la Antártica Chilena para abordar la prevención y fiscalización de este delito en la región.
Durante la reunión se revisaron las acciones que se desarrollan actualmente en el territorio y se recogieron antecedentes y experiencias de los productores. Entre los temas abordados estuvieron la identificación de zonas y corredores considerados críticos, el Plan Comunal de Seguridad de Laguna Blanca y el plan de fiscalización que desarrolla el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) durante el período de Fiestas Patrias.
En la jornada participaron la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena; la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández; el alcalde de Timaukel, Luis Barría; representantes de la Municipalidad de Porvenir y Río Verde; el director regional del SAG, además de integrantes de la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego y Magallanes y otros actores vinculados al sector.
El seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada Herrera, señaló que la instancia busca mantener un trabajo coordinado entre organismos públicos, municipios y productores, considerando las particularidades territoriales de la región. Desde el sector ganadero, en tanto, se planteó la necesidad de fortalecer las denuncias, los controles y la coordinación para disminuir el faenamiento clandestino y la venta ilegal de carne.
La Mesa Técnico-Productiva continuará trabajando en acciones de prevención, fiscalización y coordinación interinstitucional, incorporando los antecedentes recogidos desde el territorio y las experiencias de los productores para abordar el abigeato y sus efectos en la actividad ganadera regional.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.