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20 de agosto de 2026

V DIVISIÓN DE EJÉRCITO PUSO A PRUEBA SU CAPACIDAD DE SOSTENIMIENTO LOGÍSTICO EN TIERRA DEL FUEGO

El nombre “Karukinka” proviene de la denominación utilizada por el pueblo selk’nam para referirse a Tierra del Fuego y se traduce como “nuestra tierra”.

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Personal y medios del Regimiento Logístico N.º 5 “Magallanes”, de la V División de Ejército, participaron en el Ejercicio Conjunto “Karukinka 2026”, desarrollado en la isla Grande de Tierra del Fuego para entrenar el sostenimiento de una fuerza desplegada en un territorio de grandes distancias y condiciones meteorológicas variables. El nombre “Karukinka” proviene de la denominación utilizada por el pueblo selk’nam para referirse a Tierra del Fuego y se traduce como “nuestra tierra”.

Las operaciones se desarrollaron bajo la orientación del Comando Conjunto Austral, al mando del General de Brigada Jorge Hinojosa R., quien también es Comandante en Jefe de la V División de Ejército, y estuvieron orientadas a comprobar las capacidades necesarias para desplegar y sostener fuerzas en territorio insular.

Como parte de la maniobra, el Regimiento Logístico N.º 5 “Magallanes” inició un desplazamiento motorizado desde Punta Arenas hacia Porvenir. Posteriormente, la columna de vehículos avanzó desde el Destacamento Motorizado N.º 11 “Caupolicán” hasta la comuna de Timaukel, proyectando el apoyo hacia el interior de Tierra del Fuego.

El abastecimiento combinó dos vías de transporte. Mientras los medios terrestres trasladaron bastimentos a través de la isla, la Fuerza Aérea de Chile transportó carga desde el continente hasta Russfin, donde fue incorporada al dispositivo logístico para su distribución.
El Comandante de la Compañía Divisionaria de Abastecimiento, Capitán Claudio Brante R., destacó el valor de entrenar en las condiciones propias del extremo austral. “Tierra del Fuego obliga a considerar las distancias, los tiempos de desplazamiento y las condiciones meteorológicas dentro de cada decisión logística. Entrenar en este ambiente fortalece nuestra capacidad para responder con flexibilidad y mantener el apoyo a las unidades desplegadas”, señaló.

Durante la actividad se abasteció al Destacamento Motorizado N.º 11 “Caupolicán” en las clases I, II, V y VII, junto con el entrenamiento de técnicas, tácticas y procedimientos logísticos. Para cumplir las tareas previstas fue necesario sincronizar los tiempos de marcha, los puntos de entrega, las comunicaciones y la disponibilidad de los distintos medios involucrados.
En terreno, la Conductora de Vehículos Motorizados, Cabo 1º Yasmin Ormeño D., participó directamente en las tareas de recepción, control y traslado. “Las principales tareas logísticas consistieron en la recepción y el acarreo del material destinado al abastecimiento, asegurando su traslado desde los puntos de recepción hasta los lugares establecidos para su entrega”, indicó.

El recorrido aportó además experiencias aplicables a futuras operaciones. El conocimiento de los itinerarios favoreció la conducción de las columnas y la organización del personal en los puntos de entrega, mientras que la sincronización entre los horarios de vuelo y los movimientos terrestres reforzó la importancia de mantener canales de comunicación oportunos entre los distintos componentes.

La participación de la Fuerza Aérea de Chile amplió las opciones disponibles para llevar suministros hasta el área de operaciones. La carga fue trasladada desde la Base Aérea “Chabunco” hasta el aeródromo de Russfin y, desde allí, continuó por vía terrestre hacia los puntos establecidos. “La coordinación con la Fuerza Aérea permitió complementar las capacidades de la V División y ampliar las alternativas de sostenimiento en un sector apartado”, sostuvo el Capitán Brante.

“Karukinka 2026” dejó así nuevas experiencias para la mejora continua de los procedimientos logísticos, la planificación de contingencias, la interoperabilidad y el mando y control, fortaleciendo la capacidad de la V División de Ejército para proyectar y sostener fuerzas en uno de los escenarios geográficos más remotos del territorio nacional.

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