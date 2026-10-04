RECORREN RUTA HACIA LAGO WINDHOND PARA EVALUAR CONDICIONES ANTE EMERGENCIAS

Representantes de distintos organismos realizaron un recorrido por la ruta patrimonial que conecta el valle Ukika con el lago Windhond, en Isla Navarino, con el objetivo de evaluar las condiciones del sendero y detectar necesidades de mantención antes de la temporada de mayor afluencia de visitantes.

La actividad fue organizada por Senapred y Conaf Área Cabo de Hornos y contó con la participación de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Bomberos, Carabineros, Policía de Investigaciones y la Municipalidad de Cabo de Hornos. El grupo estuvo compuesto por 13 personas y llegó hasta la segunda turbera del valle, ubicada a unos cuatro kilómetros desde el inicio del sendero.

Durante el recorrido, que alcanzó 8,3 kilómetros y tuvo una duración de seis horas y 30 minutos, se identificaron sectores donde la presencia de árboles y material vegetal dificulta el desplazamiento. Estas condiciones fueron revisadas especialmente considerando el eventual ingreso de equipos de búsqueda y rescate o brigadas ante una emergencia.

La encargada provincial de Senapred, Catalina Epull, explicó que el recorrido forma parte de las acciones preventivas que se desarrollan antes del período de mayor visitación y de ocurrencia de incendios forestales. La revisión permitió además evaluar el estado de la señalización y las condiciones del sendero para determinar posibles labores de despeje.

Desde Conaf, la encargada de la sección de Prevención de Incendios Forestales, Lorena Saavedra, destacó la importancia de contar con información levantada directamente en terreno sobre la vegetación y el material combustible presente en la ruta. También señaló que las características del sector, que incluyen bosque adulto, turberas, árboles caídos y modificaciones asociadas a la presencia de castores, requieren considerar medidas de seguridad y equipamiento adecuado.

El recorrido se suma a una evaluación realizada meses atrás en el valle Róbalo y forma parte de un trabajo interinstitucional para revisar las principales rutas de trekking de Isla Navarino. Próximamente se contempla una nueva instancia de coordinación para analizar las condiciones de los senderos más visitados y definir posibles acciones de mantención.

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