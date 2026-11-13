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13 de noviembre de 2026

CUARTO FESTIVAL ÁCRUX SUMA CIENCIA, ASTRONOMÍA Y POESÍA CON NUTRIDO PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y ADULTOS EN PUNTA ARENAS ESTE FIN DE SEMANA

El puntapié inicial del festival se dio hace un mes en Parque Omora, en Puerto Williams, y ha tenido también diversas actividades en Tierra del Fuego.

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Punta Arenas es nuevamente anfitriona de Ácrux, Festival de Poesía y Ciencia del Estrecho de Magallanes, que en su cuarta versión amplió sus horizontes y extendió su proyecto a otras comunas, partiendo a mediados de octubre en Puerto Williams, con el proyecto de senderos sonoros en el Parque Etnobotánico Omora, a las que se sumaron iniciativas astronómicas y poéticas en Tierra del Fuego esta semana.

Ácrux es una iniciativa que cuenta con la organización del Instituto Milenio de Astrofísica, con el apoyo de Prisma Austral, y cuenta con el financiamiento del Concurso Nacional de Ciencia Pública 2025-2026, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio (MINCAP), a través del Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria 2025.  

El punto neurálgico de Ácrux en la capital magallánica será la Biblioteca Pública Municipal "Carmen H. de López" (Cancha Rayada 0346), donde desde mañana sábado 14 se montará el Planetario Móvil AstroKidz, donde niños y niñas pequeños hasta adultos podrán disfrutar de una serie de actividades educativas, como manipulación de meteorito auténtico, observación solar segura (Ventana Solar), micro-meteorito ("estrella fugaz" real) y aprendizaje sobre cómo encontrarlos.




Una de las novedades será la "búsqueda del tesoro", donde los asistentes podrán buscar en el recinto pequeñas cápsulas escondidas, las que contienen polvo de estrellas y material real de meteoritos. El proyecto AstroKidz, que estará hasta el miércoles 18, fue creado por el Observatorio Anglo-Chileno Tagua Tagua, ganador del Premio Nacional de Innovación, y es dirigido por el inglés Ian Hutcheon, ingeniero en Física que lleva 15 años educando astronomía en Chile y otros países. 

Asimismo, entre el sábado 14 y el martes 17, la Biblioteca Municipal alojará una muestra de editoriales para la difusión y venta de libros, mientras que sólo por este fin de semana estará la presentación y lectura del libro Bosques en Miniatura, de la escritora e ilustradora Diana Gontapi, oriunda de Puerto Williams, seguida de un taller breve de ilustraciones científicas para niños, niñas y familias. Finalmente, el miércoles 18 está programada la "Tarde de Telescopios", también en el recinto de calle Cancha Rayada.

Cabe señalar que el Ácrux Festival tuvo su puntapié inicial hace un mes, cuando comenzaron los recorridos sonoros de Parque Etnobotánico Omora (https://acruxfestival.cl/omora), en Puerto Williams, Cabo de Hornos, denominado "La vida como puente entre cielo y suelo", el cual durante un mes los visitantes experimentaron sonidos de árboles, musgos, tierra y cursos de agua, en una experiencia única de ciencia, poesía y astronomía. Esta actividad inmersiva, impulsada por Ácrux y el Instituto Milenio de Astrofísica, además del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), se consolidó con gran éxito de asistencia, quedando las capacidades instaladas en guías especializados y equipamiento para futuros recorridos sin costo para los residentes.




Por otra parte, importante ha sido la presencia de la poeta francesa Irène Gayraud, considerada una de las más destacadas traductoras de Gabriela Mistral al idioma galo, a lo que se suma el lanzamiento mundial del libro Staiyakin, nueva publicación de poemas de la escritora yagán Cristina Zárraga residente entre Berlín e Isla Navarino. Ambas estuvieron en Puerto Williams y Punta Arenas durante estos días, haciendo lectura de sus trabajos y sosteniendo conversaciones con público general amantes de la poesía. 

Por último, en Tierra del Fuego, se sostuvo un encuentro con la Municipalidad de Primavera, representada por su alcaldesa Karina Fernández Marín, y Ácrux, con vista a la próxima firma de un convenio de colaboración para, entre otras cosas, la instalación de una cámara detectora de meteoritos de la red FRIPON. Esta será la tercera de su tipo instalada en la región en el marco de las actividades del Festival Ácrux. A lo anterior se sumó en la Estancia Caleta Josefina, en Bahía Inútil, una medición lumínica y de oscuridad usando un dispositivo SQM, a propósito del Decreto Supremo N° 1 de 2022 del Ministerio del Medio Ambiente (publicado el 18 de octubre de 2023 para regular la contaminación lumínica), cerrando en Porvenir con una jornada de visión de imágenes cósmicas, en el museo de la comuna, con la participación de estudiantes, poetas locales y nacionales. Esta actividad consiste en ver imágenes en pantalla gigante desde el Observatorio El Sauce (Rio Hurtado-Ovalle) de Ácrux, donde los escritores describen lo que ven al alumnado y conversan en torno a esas imágenes.


HORARIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL ACTIVIDADES ASTROKIDZ + ÁCRUX


  • Sábado 14 y domingo 15 nov

11:00 a 19:00 horas

  • Lunes 16, martes 17 y miércoles 18

10:00 a 19:00 horas


Encuentra toda la programación del festival en la WEB https://www.acruxfestival.cl

IG @acrux.festival


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