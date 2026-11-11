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11 de noviembre de 2026

SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES INFORMA CAMBIO TEMPORAL DE ACCESO AL EDIFICIO BIOCLIMÁTICO POR TRABAJOS ESTRUCTURALES EN ENTRADA PRINCIPAL

A partir del lunes 16 de noviembre y por aproximadamente 10 días, el ingreso de usuarios se realizará por el sector sur del edificio, manteniéndose atención presencial de COMPIN, OIRS y Oficina de Partes.

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​La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena informa a la comunidad que debido a la ejecución de trabajos estructurales destinados a reinstalar la puerta de acceso principal y el reemplazo de cristales del muro vidriado interior del Edificio Bioclimático, el ingreso de usuarios se realizará temporalmente por el sector sur del edificio, manteniéndose la atención presencial en sus horarios habituales.

 
Las obras comenzarán el próximo lunes 16 de noviembre y se extenderán por aproximadamente 10 días, período durante el cual se aplicará un plan de contingencia destinado a resguardar la seguridad de las personas y asegurar la continuidad de la atención.

 
En este contexto, el ingreso para quienes deban realizar trámites en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), Oficina de Partes y Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) se efectuará por el sector sur del edificio.

 
El SEREMI de Salud (S) de Magallanes, Eduardo Castillo, explicó que estas modificaciones responden a la necesidad de realizar trabajos para recuperar el acceso principal del recinto. Al respecto, señaló que “desde el día lunes 16 de noviembre y por un espacio de diez días tendremos que hacer una reubicación del acceso a nuestro edificio debido a trabajos que realizaremos de tipo estructural para reinstalar la tradicional puerta de acceso”.

 
La autoridad agregó que se han adoptado medidas para resguardar la seguridad de quienes concurren a realizar sus trámites y de los equipos de trabajo de la institución. En este sentido, indicó que “contaremos con personal de seguridad que orientará a todas las personas que requieran información y para facilitar su desplazamiento hacia las áreas de atención correspondientes”. De igual forma, Castillo llamó a la comunidad a privilegiar los canales online durante el desarrollo de las obras y agradeció la colaboración de la ciudadanía durante este período.

 
En este sentido, la Autoridad Sanitaria recuerda que diversos trámites y consultas pueden realizarse de manera remota a través de plataformas como SEREMI en Línea (seremienlinea.minsal.cl), OIRS del Ministerio de Salud (oirs.minsal.cl) y Mi Licencia Médica de COMPIN (milicenciamedica.cl), permitiendo a los usuarios efectuar sus gestiones sin necesidad de desplazarse hasta las dependencias institucionales.

 
Finalmente, la SEREMI de Salud reiteró que la atención presencial se mantendrá durante la ejecución de los trabajos y agradeció la comprensión de la comunidad ante las eventuales molestias que puedan generar estas obras en el acceso principal del edificio.



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