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10 de noviembre de 2026

PUNTA ARENAS Y VALDIVIA FORTALECEN ALIANZA DE CIUDADES NAVALES EN VISITA A ASMAR

​Las autoridades recorrieron las instalaciones del astillero austral para conocer sus capacidades y abordar el potencial de la construcción naval como motor de desarrollo económico, generación de empleo y fortalecimiento territorial.

ASMAR MAGALLANES (1)

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto a la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, visitaron las instalaciones de ASMAR Magallanes, en el marco del trabajo de articulación de la Red de Ciudades Navales, instancia que busca vincular a los territorios con la política de construcción naval impulsada por el Gobierno y potenciar los beneficios económicos, laborales y académicos de esta industria.  

Durante el recorrido, las autoridades conocieron las capacidades de la planta, sus instalaciones, talleres, muelle y áreas destinadas a la construcción y reparación de embarcaciones, destacando el papel estratégico que cumple el astillero de Punta Arenas por su ubicación en el extremo austral del país y su proyección antártica. 

El alcalde Claudio Radonich valoró la posibilidad de integrar esta red y destacó la experiencia de Valdivia como ejemplo del impacto que puede generar la industria naval en una ciudad. "Estamos muy contentos de formar parte de esta Red de Ciudades Navales. Lo hemos conversado con la alcaldesa, Valdivia es un gran ejemplo de cómo una empresa privada dedicada a la construcción de naves puede impulsar la economía y también el desarrollo académico de un territorio. Esperamos que nuestra ciudad también pueda avanzar en esa dirección", señaló.

La autoridad comunal agregó que ASMAR Magallanes, por ser el astillero más austral del mundo y tener una vocación antártica, representa una oportunidad estratégica para el desarrollo de Punta Arenas. "Actualmente genera más de 200 empleos y esperamos que esa cifra pueda multiplicarse. Para eso se necesitan inversiones, pero también debemos tomar conciencia de la responsabilidad naval que tiene nuestro país en el sur austral del mundo", afirmó.

Radonich también relevó que la Red de Ciudades Navales busca que la política de construcción naval tenga una expresión concreta en los territorios. "Queremos ser parte de esta política, porque sus efectos positivos pueden ser muy importantes para nuestras ciudades. Sin embargo, también necesitamos planificación y coordinación para aprovechar estas oportunidades. Por eso valoramos esta visita y el liderazgo de la alcaldesa de Valdivia en este trabajo conjunto", añadió.

Por su parte, la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre las ciudades vinculadas a la actividad naval. "Estamos muy contentos con esta visita. La alianza estratégica entre las ciudades navales, que son el soporte territorial de la política de construcción naval y del enorme potencial que tiene Chile en la industria astillera, es algo estratégico. Es fundamental para dinamizar nuestras economías locales, generar empleo y fortalecer también el ejercicio de nuestra soberanía en el territorio nacional", expresó.

La jefa comunal sostuvo que conocer directamente las capacidades de ASMAR en Punta Arenas permite dimensionar las oportunidades y los desafíos que existen para avanzar en una mayor articulación entre los territorios. "Ver en vivo y en directo todas las capacidades astilleras que existen acá no solamente nos entrega certezas, sino que también nos plantea importantes desafíos respecto de la coordinación entre las ciudades que estamos impulsando", agregó.

En tanto, el comandante Juan Guillermo Callejas, administrador de la Planta ASMAR Magallanes, valoró el acercamiento entre las autoridades y la industria naval, destacando la necesidad de fortalecer el trabajo colaborativo. "Es muy significativo el trabajo conjunto y la sinergia que debe existir entre la industria privada y la ciudad para contribuir al desarrollo de ambas. Durante el recorrido les mostramos las capacidades de la planta en materia de construcción, la grada, el muelle y las instalaciones de nuestros talleres", explicó.

La visita permitió reforzar los vínculos entre ambas ciudades y relevar el potencial de la actividad naval como una oportunidad de desarrollo para el extremo sur del país, en un contexto donde la coordinación territorial y la inversión serán fundamentales para fortalecer esta industria.

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