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8 de noviembre de 2026

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL ABRE POSTULACIONES PARA ACREDITAR MEDIADORES PENALES JUVENILES

​Las personas interesadas podrán postular hasta el 11 de noviembre de 2026 mediante una plataforma en línea habilitada por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

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El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil abrió el segundo ciclo de acreditación para personas naturales interesadas en integrar el registro de mediadoras y mediadores penales juveniles. Las postulaciones estarán disponibles hasta el miércoles 11 de noviembre, a través de una plataforma habilitada especialmente para este proceso.

La convocatoria se enmarca en la Ley N.º 21.527, que establece que el Programa de Mediación Penal Juvenil y el componente de mediación del Programa de Servicio en Beneficio a la Comunidad y Reparación del Daño deben ser ejecutados exclusivamente por profesionales acreditados.

El proceso se realiza en línea y requiere ingresar con Clave Única. En el portal se encuentran los requisitos de postulación, el manual y las instrucciones para completar el procedimiento, que considera formación especializada, experiencia profesional y la presentación de documentación.

La Mediación Penal Juvenil es un proceso restaurativo en el que la víctima y el imputado, acompañados por un mediador, buscan acordar una forma de reparación del daño ocasionado por el delito, que puede ser real o simbólica.

La directora nacional del Servicio, Rocío Faúndez, destacó que esta herramienta permite avanzar en la reparación de las víctimas y promover una mayor responsabilidad de los jóvenes respecto de sus actos. Según explicó, los acuerdos pueden considerar acciones comunitarias, tratamientos por consumo problemático o reparaciones dirigidas directamente a las personas afectadas.

Las personas interesadas pueden revisar los antecedentes y realizar su postulación en el sitio oficial: https://www.reinsercionjuvenil.gob.cl/mediadores/


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MINVU ABRIRÁ EN NOVIEMBRE POSTULACIONES AL NUEVO SUBSIDIO TRAMO 4.000 EN MAGALLANES

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