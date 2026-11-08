SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL ABRE POSTULACIONES PARA ACREDITAR MEDIADORES PENALES JUVENILES

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil abrió el segundo ciclo de acreditación para personas naturales interesadas en integrar el registro de mediadoras y mediadores penales juveniles. Las postulaciones estarán disponibles hasta el miércoles 11 de noviembre, a través de una plataforma habilitada especialmente para este proceso.

La convocatoria se enmarca en la Ley N.º 21.527, que establece que el Programa de Mediación Penal Juvenil y el componente de mediación del Programa de Servicio en Beneficio a la Comunidad y Reparación del Daño deben ser ejecutados exclusivamente por profesionales acreditados.

El proceso se realiza en línea y requiere ingresar con Clave Única. En el portal se encuentran los requisitos de postulación, el manual y las instrucciones para completar el procedimiento, que considera formación especializada, experiencia profesional y la presentación de documentación.

La Mediación Penal Juvenil es un proceso restaurativo en el que la víctima y el imputado, acompañados por un mediador, buscan acordar una forma de reparación del daño ocasionado por el delito, que puede ser real o simbólica.

La directora nacional del Servicio, Rocío Faúndez, destacó que esta herramienta permite avanzar en la reparación de las víctimas y promover una mayor responsabilidad de los jóvenes respecto de sus actos. Según explicó, los acuerdos pueden considerar acciones comunitarias, tratamientos por consumo problemático o reparaciones dirigidas directamente a las personas afectadas.

Las personas interesadas pueden revisar los antecedentes y realizar su postulación en el sitio oficial: https://www.reinsercionjuvenil.gob.cl/mediadores/

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