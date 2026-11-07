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7 de noviembre de 2026

ENIC 2026 REUNIRÁ A LAS INDUSTRIAS CREATIVAS DE MAGALLANES EN ZONA FRANCA

​El Primer Encuentro de Industrias Creativas de Magallanes se realizará entre el 20 y el 22 de noviembre en Punta Arenas. La actividad será gratuita e incluirá talleres, charlas, exhibiciones, cortometrajes y espacios de comercialización para creadores regionales.

Afiche-ENIC

El zócalo del módulo central de Zona Austral, en Zona Franca de Punta Arenas, recibirá entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre ENIC 2026, el Primer Encuentro de Industrias Creativas de Magallanes. La iniciativa es organizada por la Red Creativa Magallanes (CreaMag) junto a Zona Austral y tendrá entrada liberada durante sus tres jornadas.

La actividad busca reunir a profesionales, artistas, diseñadores y otros representantes de la economía creativa regional, mediante espacios de exhibición, formación y comercialización. Entre los productos disponibles habrá papelería de autor, croqueras, lápices especializados y equipamiento tecnológico, como tablets y lentes de realidad virtual Oculus.

El encuentro también considera talleres gratuitos de dibujo, a cargo del artista Mauricio Ojeda, y técnicas de estilo anime, impartidas por MangaSenseiPUQ. La programación incluirá charlas sobre inteligencia artificial aplicada, cine, producción virtual, música, cómics, ilustración digital y procesos creativos, además de proyecciones de cortometrajes de ciencia ficción y cyberpunk con conversatorios.

La organización explicó que la iniciativa toma como referencia el Informe Diagnóstico de la Economía Creativa y Cultural de Magallanes 2026, elaborado por Miguel Oliva, socio fundador y secretario de CreaMag. El estudio identifica 62,4 agentes culturales por cada 10.000 habitantes en la región, cifra superior a la media nacional de 46,7, y señala como una de las principales brechas el paso de la creación individual hacia la producción organizada.

El presidente y socio fundador de CreaMag, Alejandro Parada, indicó que el encuentro busca visibilizar el trabajo de los profesionales y creadores locales, además de conectar sus distintas áreas de desarrollo. La programación completa y los horarios de las actividades estarán disponibles en creamag.cl y en la cuenta de Instagram @red_creamag.

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