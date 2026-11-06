CONSEJERO RODOLFO ARECHETA PRESENTA QUERELLA CRIMINAL CONTRA GOBERNADOR JORGE FLIES POR COMPRA DE INMUEBLE PARA MEJOR NIÑEZ EN PUNTA ARENAS

El consejero regional Rodolfo Arecheta, en compañía del abogado Sebastián González, acudió hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas para interponer una querella criminal en contra del gobernador de Magallanes, Jorge Flies Añón. La acción legal busca esclarecer presuntas irregularidades en la millonaria compra de una residencia destinada al Servicio Mejor Niñez, transacción que involucró un pago cercano a los 800 millones de pesos.

El escrito formaliza la imputación por los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Sobre este último cargo, los querellantes argumentan que se habrían utilizado abogados del Gobierno Regional para presentar acciones penales contra los propios consejeros. Estos antecedentes se suman al reciente dictamen de la Contraloría sobre el proceso de adquisición.

Arecheta detalló que el gobernador Flies ya figura en calidad de imputado en esta causa y confirmó que la Fiscalía concretó medidas intrusivas, como la reciente incautación del teléfono celular de la autoridad. Por su parte, el abogado patrocinante adelantó que solicitarán nuevos peritajes, toma de testimonios y revisión de registros de comunicaciones para fundamentar una solicitud de desafuero, sin descartar una futura ampliación por fraude al fisco.

Frente a la ofensiva judicial en su contra, el gobernador regional Jorge Flies desestimó el contenido de las acusaciones presentadas ante el tribunal. Al ser consultado sobre el avance del caso, la autoridad de Magallanes aseguró encontrarse tranquila, manifestando su confianza en que las diligencias en curso arrojarán resultados favorables durante las próximas semanas.