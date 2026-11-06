Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

6 de noviembre de 2026

CONSEJERO RODOLFO ARECHETA PRESENTA QUERELLA CRIMINAL CONTRA GOBERNADOR JORGE FLIES POR COMPRA DE INMUEBLE PARA MEJOR NIÑEZ EN PUNTA ARENAS

La acción judicial ingresada en el Juzgado de Garantía imputa cuatro delitos, incluyendo tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, a raíz de la adquisición de una propiedad por casi 800 millones de pesos al juez tributario Sergio Vera.

IMG_4411

El consejero regional Rodolfo Arecheta, en compañía del abogado Sebastián González, acudió hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas para interponer una querella criminal en contra del gobernador de Magallanes, Jorge Flies Añón. La acción legal busca esclarecer presuntas irregularidades en la millonaria compra de una residencia destinada al Servicio Mejor Niñez, transacción que involucró un pago cercano a los 800 millones de pesos.

El escrito formaliza la imputación por los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Sobre este último cargo, los querellantes argumentan que se habrían utilizado abogados del Gobierno Regional para presentar acciones penales contra los propios consejeros. Estos antecedentes se suman al reciente dictamen de la Contraloría sobre el proceso de adquisición.

Arecheta detalló que el gobernador Flies ya figura en calidad de imputado en esta causa y confirmó que la Fiscalía concretó medidas intrusivas, como la reciente incautación del teléfono celular de la autoridad. Por su parte, el abogado patrocinante adelantó que solicitarán nuevos peritajes, toma de testimonios y revisión de registros de comunicaciones para fundamentar una solicitud de desafuero, sin descartar una futura ampliación por fraude al fisco.

Frente a la ofensiva judicial en su contra, el gobernador regional Jorge Flies desestimó el contenido de las acusaciones presentadas ante el tribunal. Al ser consultado sobre el avance del caso, la autoridad de Magallanes aseguró encontrarse tranquila, manifestando su confianza en que las diligencias en curso arrojarán resultados favorables durante las próximas semanas.

coremontaña

PRESUPUESTO 2027: CORE XIMENA MONTAÑA DESTACA AVANCES PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES Y ALERTA POR OTRAS PARTIDAS MINISTERIALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

CARABINEROS, PDI Y POLICÍA MARÍTIMA DESARROLLAN OPERATIVO INTERAGENCIAL CON FOCO EN ÓRDENES JUDICIALES VIGENTES Y CONTROL MIGRATORIO

Leer Más

El servicio conjunto buscó fortalecer la seguridad pública mediante acciones coordinadas de fiscalización y control en la Región de Magallanes.

operativoseguridad05112026
nuestrospodcast
IMG_4411

CONSEJERO RODOLFO ARECHETA PRESENTA QUERELLA CRIMINAL CONTRA GOBERNADOR JORGE FLIES POR COMPRA DE INMUEBLE PARA MEJOR NIÑEZ EN PUNTA ARENAS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
IMG_4411

CONSEJERO RODOLFO ARECHETA PRESENTA QUERELLA CRIMINAL CONTRA GOBERNADOR JORGE FLIES POR COMPRA DE INMUEBLE PARA MEJOR NIÑEZ EN PUNTA ARENAS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
Grupo Actual
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
coremontaña

PRESUPUESTO 2027: CORE XIMENA MONTAÑA DESTACA AVANCES PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES Y ALERTA POR OTRAS PARTIDAS MINISTERIALES

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
golf

MAGALLANES GOLF CLUB RECAUDA MILLONARIO APORTE PARA LAS JORNADAS MAGALLÁNICAS EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.