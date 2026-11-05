TRANSPORTE SUBSIDIADO FORTALECE CONECTIVIDAD TERRESTRE ENTRE PUERTO WILLIAMS Y SECTORES RURALES DE ISLA NAVARINO

Con recorridos que conectan Puerto Williams con distintos sectores rurales de Isla Navarino, el servicio de transporte público terrestre subsidiado se ha convertido en una alternativa de conectividad para los habitantes de la Provincia Antártica Chilena, especialmente para quienes residen en lugares alejados del centro urbano y necesitan trasladarse para realizar compras, acceder a servicios de salud y efectuar distintos trámites.





Un nuevo contrato de esta iniciativa que desde 2018 es financiada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, comenzó formalmente sus operaciones el pasado 1 de septiembre, contemplando dos recorridos: Puerto Navarino-Puerto Williams y Caleta Eugenia-Puerto Williams. A dos meses de su implementación, su funcionamiento cobra especial relevancia ante la proximidad de la temporada estival, período en que aumenta el interés de visitantes por conocer los atractivos naturales y patrimoniales de Isla Navarino.

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El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes y de la Antártica Chilena, Allan Stowhas, destacó la importancia de esta iniciativa para mejorar la conectividad en la comuna de Cabo de Hornos, detallando los sectores que contempla cada recorrido y las tarifas establecidas.

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"Estamos muy contentos de contar con este servicio de transporte terrestre en la comuna de Cabo de Hornos. Sus dos tramos permiten conectar Puerto Williams con distintos destinos, como Bahía Mejillones, Parque Omora y Estancia Róbalo, por una parte, y Villa Ukika, el sector de Corrales Viejos y Caleta Eugenia, por otra. Además, cuenta con tarifas diferenciadas que facilitan el acceso de los usuarios, con beneficios para estudiantes y gratuidad para adultos mayores y personas con discapacidad", señaló.

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Por su parte, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, relevó el aporte que representa esta alternativa de transporte tanto para los habitantes de sectores rurales como para quienes visitan la zona durante los meses de mayor actividad turística.

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"Para nosotros es muy importante tener a disposición este servicio, no solamente para los turistas que llegan durante la temporada estival y quieren conocer estos lugares, sino, con mayor razón, para los residentes que viven en estos sectores y que muchas veces no tienen cómo trasladarse desde sus campos hacia Puerto Williams. Por eso es una muy buena noticia que este transporte esté nuevamente en funcionamiento y disponible para nuestra comunidad", manifestó.





Uno de los usuarios de este servicio es Arturo Storaker, residente de Puerto Navarino, quien utiliza regularmente el transporte junto a su esposa para trasladarse hasta Puerto Williams y realizar actividades cotidianas, como abastecerse de alimentos, acudir a controles médicos y retirar medicamentos.





"Desde que se inició el servicio lo estoy utilizando. Me permite venir a hacer las compras y también trasladar las cosas que llegan en el ferry. Es esencial para quienes vivimos a 50 kilómetros de Puerto Williams, porque sin este transporte los costos de movilización serían mucho más altos. Para los pocos habitantes que somos allá representa una gran ayuda, especialmente porque los adultos mayores podemos viajar gratuitamente", comentó.

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Storaker también destacó el potencial que tiene este servicio para quienes visitan la provincia, considerando que Puerto Navarino cuenta con atractivos históricos y naturales que pueden ser recorridos por turistas que llegan hasta la zona.

"Los fines de semana y los días en que funciona el bus siempre hay personas que aprovechan los minutos que permanece en Puerto Navarino para pasear, mirar y sacar fotografías al antiguo retén y conocer este último confín del camino hacia Tierra del Fuego. Sin duda, también será beneficioso para los turistas que quieran llegar hasta allá durante el verano", agregó.

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Recorridos, horarios y tarifas

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El servicio, operado por Transportes Errante SPA, contempla dos rutas subsidiadas. La primera corresponde al tramo Puerto Navarino-Puerto Williams, con una extensión aproximada de 53 kilómetros por sentido, incluyendo paradas en Estancia Santa Rosa, Estancia Lum, Bahía Mejillones, Estancia Guerrico, Estancia La Estrella, Parque Omora, Estancia Róbalo y sector Parcelas.

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La segunda ruta conecta Caleta Eugenia con Puerto Williams, recorriendo aproximadamente 23 kilómetros por sentido y considerando paradas en el sector Corrales Viejos, parcela El Gato, parcela Chaparral, Barrio Industrial y Villa Ukika.

En cuanto a las tarifas máximas, el tramo Puerto Navarino-Puerto Williams tiene un valor de $1.200 para adultos y $400 para estudiantes, mientras que los adultos mayores y las personas con discapacidad acceden gratuitamente. En el recorrido Caleta Eugenia-Puerto Williams, las tarifas son de $600 para adultos y $200 para estudiantes, manteniéndose la gratuidad para adultos mayores y personas con discapacidad.

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Respecto de la programación vigente entre octubre y marzo, el recorrido Puerto Navarino-Puerto Williams opera los lunes, miércoles, viernes y domingos, con salida desde Puerto Navarino a las 9:30 horas y regreso desde Puerto Williams a las 16:30 horas. En tanto, el tramo Caleta Eugenia-Puerto Williams funciona los martes y jueves, manteniendo los mismos horarios de salida.

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De esta manera, el transporte subsidiado constituye una herramienta de conectividad para los habitantes de los sectores rurales de Isla Navarino y una alternativa para quienes deseen conocer sus atractivos durante la próxima temporada turística.