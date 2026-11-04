Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

4 de noviembre de 2026

DIPUTADOS REPUBLICANOS LLAMAN A RESPETAR TRATADOS INTERNACIONALES ANTE PROYECTO ARGENTINO QUE BUSCA RESTRINGIR NAVEGACIÓN HACIA LAS MALVINAS

Los parlamentarios Stephan Schubert, Álvaro Carter y Alejandro Riquelme advirtieron que ninguna legislación interna puede desconocer los acuerdos vigentes entre Chile y Argentina. Schubert llamó a evitar una escalada diplomática, Carter pidió respetar los compromisos asumidos en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y Riquelme defendió la libre navegación por el Estrecho de Magallanes.

Stephan Schubert, Alejandro Riquelme y Álvaro Carter

​Los diputados Stephan Schubert (REP), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara; Álvaro Carter (REP), presidente de la Comisión de Defensa Nacional; y Alejandro Riquelme (REP), representante de la Región de Magallanes, abordaron la controversia generada por un proyecto de ley presentado en Argentina que busca restringir el tránsito marítimo de embarcaciones vinculadas a actividades en las Islas Malvinas. La iniciativa, ingresada el 27 de octubre por la diputada argentina Agustina Propato, pretende impedir el paso por aguas jurisdiccionales argentinas de buques que desarrollen actividades logísticas, pesqueras, militares o hidrocarburíferas hacia el archipiélago. La propuesta surge en medio de los cuestionamientos al próximo viaje del buque chileno Danstar, que busca operar una ruta comercial entre Punta Arenas y las Malvinas.
Frente a este escenario, Schubert llamó a evitar que la controversia afecte las relaciones bilaterales y recordó que la libre navegación se encuentra regulada por acuerdos internacionales. “Yo creo que ya está resuelta la cuestión respecto al Estrecho de Magallanes y a la libre navegación pacífica por parte de buques, en este caso comerciales, y cualquier otro intento responde a la política interna y a algunos sectores que están utilizando tanto en Argentina como en Chile esta materia para hacer puntos políticos. Yo creo que es importante que llamemos a la cordura, aquí estamos hablando de comercio”, señaló. Asimismo, agregó que “el propio canciller argentino señala que la libre navegación es parte relevante para el comercio y el tráfico de bienes, que es algo muy importante, en particular respecto de un estrecho como el de Magallanes, que está adquiriendo relevancia con ocasión de lo que está pasando con el Canal de Panamá”.
El parlamentario también insistió en que ambos países deben contribuir al desarrollo del comercio marítimo y evitar tensiones innecesarias. “Creo que lo que hay que hacer es favorecer el comercio y creo que ninguno de los dos países está en pie de escalar en una tensión, en una materia que es habitual, que es el comercio entre distintos puntos del planeta. Creo que, todo lo contrario, nosotros tenemos que contribuir a que el comercio pueda ser lo más fluido posible. Y en este caso, creo que en Argentina las más altas autoridades argentinas lo han señalado con claridad, al igual que las chilenas”, sostuvo. Respecto de la posibilidad de que el proyecto argentino avance en su tramitación, añadió que “esperemos que esto no siga escalando. Yo creo que también hay que llamar a la seriedad tanto a los parlamentarios chilenos como a los argentinos y recordar que las leyes internas no tienen ningún alcance o no pueden ir en contra de los tratados internacionales y del derecho internacional, que incluso estaría por sobre un tratado particular. Por lo tanto, aquí basta con citar las normas del derecho del mar, la Convención del Mar y, en particular, los dos tratados que tenemos entre Chile y Argentina, que señalan que la navegación debe ser libre por parte de cualquier país en los canales o en aguas internacionales”.
Por su parte, Álvaro Carter enfatizó que el Tratado de Paz y Amistad de 1984 establece compromisos que deben ser respetados por ambos países y llamó a las autoridades argentinas a privilegiar el diálogo. “El Tratado de Paz y Amistad de 1984 es claro y permite el paso amistoso de todo buque por el Estrecho de Magallanes a las aguas argentinas. Y es muy explícito en su artículo 10. Por lo tanto, este proyecto claramente atenta contra este tratado. Pedirles a las autoridades argentinas que cumplan lo que ellos mismos firmaron hace más de 40 años”, señaló. Asimismo, agregó que “tenemos que avanzar en que Chile y Argentina puedan tener una negociación razonable. Chile es un país independiente y soberano y puede negociar y puede tener comercio con islas o el país que quiera. Eso los argentinos se comprometieron en 1984. Respétenlo, nosotros lo respetamos y vamos a seguir adelante como lo hemos planteado en esta semana”.
En tanto, Alejandro Riquelme puso el foco en la vigencia de los acuerdos bilaterales y sostuvo que cualquier legislación argentina que los contradiga carecería de aplicación frente a las obligaciones internacionales existentes. “Ningún proyecto de ley que pueda emanar del Gobierno argentino puede contravenir la Convención del Mar ni los tratados vigentes de los años 1881 y 1984. ¿Qué señalan estos tratados expresamente? La libre navegación hacia y desde el Estrecho de Magallanes. Por lo tanto, son inaplicables mientras la Convención del Mar y los tratados bilaterales de Chile y Argentina sigan vigentes”, afirmó el representante de Magallanes.
La controversia se produce pese a que la Cancillería argentina reafirmó en agosto de 2026 la plena vigencia del Tratado de Límites de 1881 y del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Este último establece que Argentina debe garantizar el tránsito expedito y sin obstáculos de embarcaciones de todas las banderas hacia y desde el Estrecho de Magallanes. En Chile, el canciller Francisco Pérez también ha destacado que la libre navegación está respaldada por los acuerdos internacionales. Ante este escenario, los tres parlamentarios coincidieron en la importancia de respetar los tratados vigentes, mantener el diálogo institucional y evitar que iniciativas legislativas internas afecten la navegación y el comercio marítimo en la zona austral.

afiche-expo-bodega

DEL CAMPO A LA COSTANERA, INDAP CELEBRA INICIO DE TEMPORADA CON PRODUCTOS RECIÉN COSECHADOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

POLICÍA MARÍTIMA HALLA UN CUERPO EN PORVENIR DURANTE BÚSQUEDA DE MUJER DESAPARECIDA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Según los antecedentes de la investigación, la mujer fue vista por última vez el 30 de octubre. El 1 de noviembre, cerca de las 22:30 horas, se encontraron pertenencias suyas en el sector del cubo rompeolas de Punta Arenas.

Según los antecedentes de la investigación, la mujer fue vista por última vez el 30 de octubre. El 1 de noviembre, cerca de las 22:30 horas, se encontraron pertenencias suyas en el sector del cubo rompeolas de Punta Arenas.

policiamaritima
nuestrospodcast
Liceo María Behty

SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAGALLANES ANUNCIA HISTÓRICA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS $1.660 MILLONES PARA LA CONSERVACIÓN DE CUATRO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
Stephan Schubert, Alejandro Riquelme y Álvaro Carter

DIPUTADOS REPUBLICANOS LLAMAN A RESPETAR TRATADOS INTERNACIONALES ANTE PROYECTO ARGENTINO QUE BUSCA RESTRINGIR NAVEGACIÓN HACIA LAS MALVINAS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
chilepaisdepropietarios

SEREMI DE BIENES NACIONALES REFUERZA PROGRAMA “CHILE, PAÍS DE PROPIETARIOS” Y LLAMA A REGULARIZAR TÍTULOS DE DOMINIO EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
IMG_9838

MÁS DE 50 PERSONAS PARTICIPARON EN CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DEL ACV EN PUERTO NATALES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.