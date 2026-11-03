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3 de noviembre de 2026

DE LA PATAGONIA A JAPÓN: CHEF INTERNACIONAL DESCUBRE LA OFERTA GASTRONÓMICA DE MAGALLANES

​El reconocido cocinero alemán radicado en Tokio, Johannes Fuchs, recorrió plantas de proceso, caletas y estancias de la zona para convertirse en embajador de los sabores patagónicos en el exigente mercado japonés.

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Con el objetivo de promover los productos de Magallanes y abrir nuevas oportunidades comerciales en Japón, ProChile organizó una visita a la región del reconocido chef alemán Johannes Fuchs, quien cuenta con más de una década de experiencia en restaurantes de alto nivel en Tokio.  

Durante su recorrido, el cocinero conoció en terreno los procesos productivos y las características de algunos de los principales alimentos de exportación de la Patagonia, entre ellos centolla, bacalao de profundidad, merluza, erizos, salmón y cordero magallánico. 

La agenda incluyó visitas a caletas de Puerto Natales y Punta Arenas para observar el desembarco de centolla viva, recorridos por plantas procesadoras de productos del mar y encuentros con productores locales. También visitó estancias ovejeras y una destilería de gin regional que ya exporta al mercado japonés. 

La directora regional de ProChile en Magallanes, Alejandra Covacevich, explicó que "la recomendación de un profesional gastronómico de este nivel posee un impacto comercial superior al de cualquier campaña publicitaria tradicional, permitiendo abrir nuevas oportunidades de negocio en Japón, uno de los mercados más exigentes del mundo en cuanto a calidad, inocuidad y origen de los alimentos". 

Asimismo, agregó que estas visitas complementan las actividades de promoción que ProChile desarrolla en mercados internacionales, donde la gastronomía es una herramienta para dar a conocer la diversidad y calidad de la oferta exportable chilena. 

Johannes Fuchs se mostró muy impresionado por la pureza de la Patagonia y, de manera muy especial, por encontrar plantas de procesamiento con estándares técnicos de nivel mundial, en un territorio tan apartado geográficamente. El chef elogió las cualidades orgánicas y naturales del cordero magallánico, además del alto nivel de la hotelería y la hospitalidad local. 

"Me ha impresionado mucho la calidad de los productos locales, las personas que los producen y la naturaleza de la Patagonia. El cordero magallánico es fantástico: los animales se alimentan de pasto y se crían en libertad. Es el mejor cordero que he probado hasta ahora", destacó el chef.  

La agenda culminó con un intercambio culinario en la Feria Gastronómica de Punta Arenas, espacio donde Fuchs degustó charcutería de guanaco y mermeladas de calafate, y sostuvo un encuentro técnico con el chef nacional Mikel Zulueta. Posteriormente, el invitado visitó el mercado municipal para conectar con la identidad más folclórica de la cocina austral. 

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PROCHILE Y CHEF INTERNACIONAL RECORREN PLANTA DE BLUMAR EN MAGALLANES PARA PROMOVER EL SALMÓN REGIONAL EN JAPÓN

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