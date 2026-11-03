DR. RAMÓN LOBOS DESTACA EL CRECIMIENTO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS Y LA IMPORTANCIA DE ACOMPAÑAR A PACIENTES Y FAMILIAS

​En entrevista telemática con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Dr. Ramón Lobos abordó el desarrollo de los cuidados paliativos oncológicos, la creciente demanda de atención y la importancia de entregar un acompañamiento integral tanto a los pacientes como a sus familias. Desde su experiencia de más de 20 años en esta área, explicó que este tipo de atención busca aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan enfermedades complejas.



El profesional destacó el importante aumento de usuarios que ha experimentado la unidad de cuidados paliativos durante los últimos años. Según detalló, antes de la pandemia atendían entre 100 y 120 personas, mientras que actualmente la cifra se aproxima a los 500 pacientes, lo que representa un crecimiento considerable en un periodo de cinco a seis años y plantea nuevos desafíos para los equipos de salud.



Frente a este escenario, señaló que resulta fundamental fortalecer los equipos multidisciplinarios y contar con más profesionales para responder a las necesidades de los usuarios. Asimismo, relevó la importancia de la atención domiciliaria y de las alternativas telemáticas, modalidades que permiten mantener el acompañamiento y adaptar las prestaciones a las condiciones de cada paciente y su entorno familiar.



Otro de los aspectos abordados fue el rol de quienes asumen el cuidado de personas con enfermedades avanzadas. En este contexto, el Dr. Lobos destacó los encuentros mensuales dirigidos a cuidadores, iniciativa que se acerca a cumplir tres años y que busca entregar espacios de descanso, capacitación y apoyo, además de permitir que las familias compartan experiencias y herramientas para enfrentar el proceso de cuidado.



Durante la conversación también aclaró que los cuidados paliativos oncológicos no están destinados exclusivamente a pacientes en etapa terminal, sino que pueden incorporarse durante distintas fases de la enfermedad, cuando existen síntomas o dolores que requieren atención especializada. Junto con ello, explicó el alcance de los cuidados paliativos universales, orientados también a personas que enfrentan enfermedades avanzadas no oncológicas y que necesitan este tipo de acompañamiento.



Finalmente, el médico enfatizó que el propósito de los cuidados paliativos no es curar la enfermedad de base, sino aliviar los síntomas, atender las necesidades físicas y emocionales y entregar apoyo a los pacientes y sus familias. De esta manera, destacó la importancia de comprender estos cuidados como un acompañamiento integral que busca preservar la dignidad y mejorar la calidad de vida durante el proceso de enfermedad.







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