Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

3 de noviembre de 2026

DR. RAMÓN LOBOS DESTACA EL CRECIMIENTO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS Y LA IMPORTANCIA DE ACOMPAÑAR A PACIENTES Y FAMILIAS

Buenos días región

drramonlobos

​En entrevista telemática con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Dr. Ramón Lobos abordó el desarrollo de los cuidados paliativos oncológicos, la creciente demanda de atención y la importancia de entregar un acompañamiento integral tanto a los pacientes como a sus familias. Desde su experiencia de más de 20 años en esta área, explicó que este tipo de atención busca aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan enfermedades complejas.

El profesional destacó el importante aumento de usuarios que ha experimentado la unidad de cuidados paliativos durante los últimos años. Según detalló, antes de la pandemia atendían entre 100 y 120 personas, mientras que actualmente la cifra se aproxima a los 500 pacientes, lo que representa un crecimiento considerable en un periodo de cinco a seis años y plantea nuevos desafíos para los equipos de salud.

Frente a este escenario, señaló que resulta fundamental fortalecer los equipos multidisciplinarios y contar con más profesionales para responder a las necesidades de los usuarios. Asimismo, relevó la importancia de la atención domiciliaria y de las alternativas telemáticas, modalidades que permiten mantener el acompañamiento y adaptar las prestaciones a las condiciones de cada paciente y su entorno familiar.

Otro de los aspectos abordados fue el rol de quienes asumen el cuidado de personas con enfermedades avanzadas. En este contexto, el Dr. Lobos destacó los encuentros mensuales dirigidos a cuidadores, iniciativa que se acerca a cumplir tres años y que busca entregar espacios de descanso, capacitación y apoyo, además de permitir que las familias compartan experiencias y herramientas para enfrentar el proceso de cuidado.

Durante la conversación también aclaró que los cuidados paliativos oncológicos no están destinados exclusivamente a pacientes en etapa terminal, sino que pueden incorporarse durante distintas fases de la enfermedad, cuando existen síntomas o dolores que requieren atención especializada. Junto con ello, explicó el alcance de los cuidados paliativos universales, orientados también a personas que enfrentan enfermedades avanzadas no oncológicas y que necesitan este tipo de acompañamiento.

Finalmente, el médico enfatizó que el propósito de los cuidados paliativos no es curar la enfermedad de base, sino aliviar los síntomas, atender las necesidades físicas y emocionales y entregar apoyo a los pacientes y sus familias. De esta manera, destacó la importancia de comprender estos cuidados como un acompañamiento integral que busca preservar la dignidad y mejorar la calidad de vida durante el proceso de enfermedad.



chilepaisdepropietarios

SEREMI DE BIENES NACIONALES REFUERZA PROGRAMA “CHILE, PAÍS DE PROPIETARIOS” Y LLAMA A REGULARIZAR TÍTULOS DE DOMINIO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

AERÓDROMO PUERTO NATALES LOGRA PRIMER LUGAR NACIONAL COMO PROYECTO PRECERTIFICADO EN PREMIOS CES 2026, CON HISTÓRICO PUNTAJE DE 90 PUNTOS

Leer Más

​El nuevo Terminal de Pasajeros fue distinguido como el mejor Proyecto Precertificado del país, gracias a una propuesta que integra eficiencia energética, energías renovables y soluciones arquitectónicas adaptadas al clima de la Patagonia.

​El nuevo Terminal de Pasajeros fue distinguido como el mejor Proyecto Precertificado del país, gracias a una propuesta que integra eficiencia energética, energías renovables y soluciones arquitectónicas adaptadas al clima de la Patagonia.

aerodromonatales
nuestrospodcast
operativoCPPuntaarenas

OPERATIVO INTERVINO A 118 PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN PUNTA ARENAS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
drramonlobos

DR. RAMÓN LOBOS DESTACA EL CRECIMIENTO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS Y LA IMPORTANCIA DE ACOMPAÑAR A PACIENTES Y FAMILIAS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
core02112026

CONSEJO REGIONAL APRUEBA MÁS DE $2.344 MILLONES PARA MEJORAR LA RED DE AGUA POTABLE DE PUERTO WILLIAMS

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
muniprimavera

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENTREGA IMPLEMENTOS PARA FORTALECER EL CUIDADO DE LA SALUD EN LOS HOGARES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.