JEFE REGIONAL SUBDERE ASEGURA QUE PRESUPUESTO DEL PLAN DE ZONAS EXTREMAS SE MANTIENE SIN RECORTES PARA 2027

Una serie de iniciativas de inversión pública, financiamiento municipal y continuidad de programas sociales fueron los principales temas abordados esta mañana por Javier Labrín, jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) de Magallanes, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el representante regional se refirió a los recursos contemplados para el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), el escenario presupuestario para 2027, los fondos destinados a mejorar la gestión municipal y las iniciativas que buscan recuperar espacios urbanos y fortalecer la infraestructura comunal.

Uno de los anuncios destacados fue la disponibilidad de aproximadamente $420 millones para financiar obras en distintas comunas de la región, de los cuales cerca de $270 millones corresponden a proyectos para Punta Arenas. Entre las primeras iniciativas mencionó la instalación de nuevas luminarias en sectores que actualmente presentan problemas de iluminación.

Plan de Zonas Extremas: Magallanes recibió más de $36 mil millones durante 2026

Al abordar el financiamiento del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, Labrín explicó que SUBDERE cumple un rol de apoyo estratégico al Gobierno Regional, especialmente en el seguimiento y la ejecución de las iniciativas que forman parte de este programa.

El jefe regional destacó que el PEDZE contempla una cartera de más de 200 iniciativas que abarcan distintas áreas del desarrollo territorial, desde infraestructura vial y educación hasta proyectos de gestión de residuos y conectividad.

“Como cartera propiamente tal, respecto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, nos compete ser un aliado estratégico, un socio estratégico para el Gobierno Regional en todo lo que dice relación con el plan de zonas extremas. Ustedes saben que ese es uno de los temas o de los pilares más importantes dentro del debate del desarrollo regional en nuestra región y, como yo lo menciono, esta es la columna vertebral del desarrollo de la región de Magallanes”, señaló.

En relación con los recursos transferidos durante 2026, Labrín precisó que el monto alcanzó aproximadamente los $36 mil millones, cifra que calificó como la mayor transferencia histórica para la región en el marco de este instrumento, tanto por su volumen como por su proporción respecto de la distribución nacional.

“Si llegamos a un total de 36 mil millones de pesos y fracción del PEDZE 2026, lo que nos da porcentualmente la transferencia más grande histórica que ha recibido primero nuestra región en este marco, en el plan de zonas extremas. Y segundo, porcentualmente, además, también tuvimos la mayor distribución a nivel nacional”, indicó.

El representante de SUBDERE explicó que los recursos se administraron mediante transferencias coordinadas con el Gobierno Regional, considerando que la actual administración recibió un presupuesto que ya había sido definido durante el período anterior.

En ese contexto, mencionó tres iniciativas que recibieron financiamiento durante este año y que requieren continuidad: la ruta Onisin, en Tierra del Fuego; la infraestructura portuaria multipropósito de Puerto Williams; y el archivo de biblioteca proyectado para Punta Arenas.

Respecto de 2027, Labrín sostuvo que el presupuesto del Plan de Zonas Extremas se mantiene dentro de la propuesta presupuestaria, sin contemplar recortes en esa asignación específica.

“El presupuesto del plan de zonas extremas dentro de la ley de presupuesto no se mueve, no se toca, es exactamente el mismo. Eso quiere decir que no hay reasignación, no hay recorte”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que la discusión de la Ley de Presupuestos continúa en el Congreso y que existen distintas partidas que deben analizarse por separado, por lo que llamó a distinguir los recursos del PEDZE de otras asignaciones destinadas a los gobiernos regionales y ministerios.

Presupuesto 2027: SUBDERE espera mantener el diálogo con el Gobierno Regional

Otro de los puntos abordados fue la discusión presupuestaria para el próximo año y la necesidad de mantener una coordinación entre el nivel central y el Gobierno Regional de Magallanes para definir las prioridades de inversión.

Labrín explicó que la Ley de Presupuestos considera distintas partidas sectoriales, entre ellas las correspondientes a los gobiernos regionales, Vivienda, Obras Públicas, Seguridad y Desarrollo Social. Por ello, una modificación en una de estas áreas no necesariamente significa una reducción generalizada de los recursos públicos.

El jefe regional señaló que durante los últimos meses se ha mantenido un diálogo con el Gobierno Regional para determinar la mejor forma de ejecutar los fondos disponibles y establecer las prioridades de las iniciativas.

“Esperamos también que se mantenga de esa misma manera porque hay tres grandes iniciativas que se fueron solventadas por parte del presupuesto del plan de zonas extremas en este año. Me refiero a la ruta Onisin en Tierra del Fuego, la estructura portuaria multipropósito que se encuentra en Puerto Williams y finalmente el archivo de biblioteca que está en nuestra comuna de Punta Arenas”, explicó.

Asimismo, recordó que la definición de las obras que se ejecutan y sus respectivos tiempos de desarrollo corresponde al Gobierno Regional, que debe establecer las prioridades dentro de la cartera de proyectos.

Sobre la tramitación presupuestaria, manifestó su expectativa de que las conversaciones entre el Ejecutivo, los gobernadores regionales y los parlamentarios permitan alcanzar acuerdos antes de finalizar noviembre.

Seis municipios recibieron recursos del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal

Durante la entrevista, Labrín también se refirió a la entrega de recursos del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal (FIGEM), mecanismo que reconoce a las municipalidades que cumplen determinados indicadores de gestión y administración.

Entre los criterios considerados se encuentran el cobro eficiente de patentes municipales y el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la transparencia activa, como la publicación de información en los sitios web institucionales.

El jefe regional explicó que estos recursos permiten a los municipios responder a necesidades inmediatas y financiar iniciativas de libre disposición, de acuerdo con sus prioridades.

Como ejemplo, mencionó los montos entregados a algunas comunas de la región, entre ellos aproximadamente $100 millones para Torres del Paine, $90 millones para San Gregorio y $92 millones para Laguna Blanca.

“Y eso, por supuesto, tiene que ser reconocido y por lo tanto nosotros como Subsecretaría de Desarrollo Regional entregamos este fondo, que también es un fondo de libre disposición entre comillas o que permite que los municipios puedan invertir y dar solución a alguna de sus necesidades más inmediatas, más domésticas”, señaló.

La entrega de estos recursos busca fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos locales y reconocer el cumplimiento de estándares administrativos que contribuyen a una mejor atención de las necesidades de sus comunidades.

Tenencia responsable de mascotas continuará durante 2027, pero tendrá una etapa de evaluación

Uno de los temas que generó especial interés durante la conversación fue la continuidad del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, luego de que se conocieran modificaciones presupuestarias para 2027.

Labrín explicó que la disminución de recursos considerada en la partida de SUBDERE responde, principalmente, a la necesidad de evaluar el funcionamiento del programa y revisar sus resultados, considerando que durante una década no se había realizado un análisis integral de su implementación.

A esto se suman observaciones formuladas por la Contraloría General de la República respecto de inconsistencias en procesos de rendición de recursos a nivel nacional.

El jefe regional sostuvo que, aunque la revisión presupuestaria implica ajustes, el programa no dejará de ejecutarse en Magallanes ni en el resto del país.

“Pero sí, yo quiero dejar bien en claro dos cosas: generalmente cuando uno opera un programa, ejecuta un programa, son con recursos que se transfirieron meses antes o que se asignaron meses anteriores”, explicó.

En esa línea, indicó que ya se encuentran asignados y transferidos alrededor de $3.000 millones a nivel nacional para continuar desarrollando iniciativas de tenencia responsable durante 2027.

Respecto de la región, informó que actualmente se encuentra en ejecución un programa en Punta Arenas que beneficiará a aproximadamente 700 mascotas, desarrollado en coordinación con el municipio. Además, adelantó que esperan concretar otra iniciativa en una segunda comuna de Magallanes antes de finalizar el año.

Labrín agregó que durante el primer semestre de 2027 se realizarán estudios y experiencias piloto para medir los resultados del programa, identificar sus principales dificultades y definir eventuales modificaciones para los siguientes períodos presupuestarios.

Uno de los aspectos que se pretende revisar es el alcance de las intervenciones, ya que actualmente buena parte de las acciones están orientadas a mascotas que cuentan con un propietario identificado, mientras que una de las principales preocupaciones de las comunidades corresponde a los animales sin dueño.

“Por ejemplo, hacemos con los perros que no son los perros vagos o los perros sin dueño que están en las ciudades, que son aquellos que no tienen ningún programa para poder asistir, mejorar o tener un control sobre esta situación, porque hoy por hoy este programa asiste a los perritos, a los gatos que tienen un dueño identificado”, planteó.

De esta manera, la evaluación prevista para 2027 buscará determinar cómo mejorar la distribución de los recursos y ampliar la capacidad de respuesta frente a los problemas asociados a la presencia de animales sin supervisión en las ciudades.

Recuperación de fachadas y espacios urbanos: $20 mil millones a nivel nacional

Otro de los programas abordados fue el fondo destinado a la recuperación de fachadas y espacios urbanos, que contempla una inversión nacional de $20 mil millones.

Labrín explicó que esta iniciativa busca recuperar sectores de alta concurrencia y valor social que presentan deterioro, especialmente en lugares afectados por el paso del tiempo y distintas contingencias.

El programa considera intervenciones en espacios públicos y, de manera excepcional, también contempla la posibilidad de actuar en determinados espacios privados, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

“Vimos que muchos lugares producto de los años y también de las contingencias, por ejemplo, el estallido social, en lugares de alto valor social, de alta concurrencia en las ciudades se han visto afectadas y deterioradas sus fachadas. Por lo tanto, qué dijimos: primero tenemos que intervenir en los barrios y la primera forma de intervenir los barrios es cambiarle la cara”, explicó.

El jefe regional indicó que el objetivo es comenzar con intervenciones que permitan mejorar rápidamente el entorno urbano y fortalecer el vínculo de las personas con sus barrios, para posteriormente avanzar hacia otras necesidades de mayor complejidad, como servicios básicos y alcantarillado.

En cuanto a Magallanes, confirmó que se está trabajando junto a las municipalidades de Punta Arenas y Puerto Natales para identificar posibles espacios que puedan ser recuperados mediante este fondo.

No obstante, aclaró que los proyectos deben cumplir un proceso de postulación, evaluación técnica y disponibilidad presupuestaria antes de confirmar su financiamiento.

“Estamos trabajando con las dos municipalidades, capital de provincia de Última Esperanza y de Magallanes. Para en los próximos meses quizás poder recuperar algunos espacios y algunos barrios”, señaló.

SUBDERE financiará obras por cerca de $420 millones en la región

Hacia el cierre de la entrevista, Labrín entregó detalles sobre una nueva cartera de proyectos que permitirá financiar obras en distintas comunas de Magallanes, en el marco del programa Chile Despega.

El jefe regional informó que se dispone de aproximadamente $420 millones para iniciativas de inversión comunal, de los cuales cerca de $270 millones corresponden a proyectos para Punta Arenas.

Según explicó, estos recursos son resultado del trabajo desarrollado durante los últimos meses junto a los equipos municipales, que presentaron proyectos a través de las plataformas de SUBDERE para acceder a financiamiento.

“Nosotros estamos muy contentos de anunciar primero que, producto del trabajo de estos últimos meses, logramos ya consolidar una cartera de proyectos por parte de los municipios para la SUBDERE, es decir, que los municipios postularan dentro de la plataforma de la SUBDERE para que la SUBDERE el día de mañana financie estas actividades”, manifestó.

Entre las primeras iniciativas anunciadas para Punta Arenas se encuentra un proyecto de ampliación del alumbrado público, que contempla la instalación de aproximadamente 236 nuevas luminarias en sectores que actualmente presentan problemas de iluminación.

La intervención abarcará cerca de 12 kilómetros en distintos puntos, incluyendo la prolongación de Avenida José Martínez de Aldunate, el sector Calafate, Pampa Redonda y Las Varillas.

“Tenemos una que comprende llevar iluminación alrededor de 236 nuevas luminarias dentro de un espacio de 12 km entre la prolongación a Bello Mardones, en el sector Calafate, sectores Pampa Redonda, Varillas, en lugares donde realmente no existe iluminación y nosotros vamos junto con el trabajo y la municipalidad poder iluminar aquellos sectores”, detalló.

Labrín agregó que los restantes proyectos financiados con estos recursos serán informados progresivamente, a medida que se avance en la definición y ejecución de las distintas iniciativas.

Inversión pública y coordinación municipal para el desarrollo regional

La conversación con el jefe de la Unidad Regional de SUBDERE permitió revisar distintas líneas de financiamiento que buscan fortalecer la gestión de los municipios y responder a necesidades de infraestructura, desarrollo urbano y programas sociales en Magallanes.

Entre los principales anuncios se encuentran los cerca de $420 millones destinados a obras comunales, la continuidad de la tenencia responsable de mascotas durante 2027 y el trabajo conjunto con Punta Arenas y Puerto Natales para recuperar espacios urbanos.

A ello se suma la continuidad del Plan de Zonas Extremas, que durante 2026 concentró más de $36 mil millones en transferencias para la región y mantiene su asignación dentro de la propuesta presupuestaria para el próximo año.





​

