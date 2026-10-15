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15 de octubre de 2026

SUBDERE ABRE CONVOCATORIA PARA FINANCIAR RECUPERACIÓN DE FACHADAS Y ESPACIOS URBANOS EN LAS COMUNAS

El programa dispone $20 mil millones a nivel nacional. En Magallanes, municipios de las comunas Punta Arenas y Puerto Natales, ya trabajan con los equipos técnicos de la Subsecretaría en la preparación de sus proyectos.

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​La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) abrió un proceso de postulación dirigido a los municipios para financiar obras de recuperación de fachadas y mejoramiento de espacios urbanos, con el objetivo de contribuir a la renovación de los barrios y reactivar la economía local.

 
La iniciativa, denominada Programa de Recuperación Espacios de Alto Valor Social (PREAVS), fue presentada el 5 de octubre en Santiago por el Presidente de la República, José Antonio Kast, junto al subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa. Cuenta con un presupuesto nacional de $20 mil millones y está abierta a todas las comunas del país, con prioridad para las 54 comunas del Plan Escudo de Barrio. Cada proyecto podrá recibir hasta 2.500 unidades tributarias mensuales (UTM) para trabajos de pintura, limpieza y reparación, tanto en edificios públicos como en propiedades privadas, siempre que exista autorización de sus propietarios.

 
El jefe de la Unidad Regional de Subdere, Javier Labrín Jofré, explicó que el objetivo es mejorar los espacios públicos y apoyar la actividad económica mediante obras en las comunas. “El Presidente José Antonio Kast ha sido enfático; debemos recuperar los barrios para las familias. Por ello, estamos en coordinación con los alcaldes de la región para que aprovechen este programa y logremos el financiamiento obras de recuperación de fachada de edificios emblemáticos o de alto valor social de nuestras ciudades”, señaló.

 
En la Región de Magallanes, los equipos técnicos ya comenzaron a trabajar con los municipios para preparar las postulaciones. En Punta Arenas, la municipalidad proyecta recuperar las fachadas del Cementerio Municipal y del Palacio Montes, mientras que en la provincia de Última Esperanza se evalúa intervenir el exterior del rodoviario de Puerto Natales, entre otros. Todo sujeto al trabajo y avance de las prioridades y requisitos técnicos.

 
Recuperación urbana como medida de seguridad

 
La convocatoria se enmarca en el Plan Escudo de Barrio, política que busca recuperar zonas deterioradas, postergadas o en desuso y promover que vuelvan a ser utilizadas por la comunidad. La estrategia apunta a mejorar el entorno urbano y contribuir a la prevención de delitos mediante la recuperación de espacios públicos y la renovación de fachadas.

 
Con el proceso de postulación en marcha, los municipios de Magallanes trabajan en la preparación de proyectos que permitan acceder a los recursos y concretar intervenciones en distintos puntos de la región.

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