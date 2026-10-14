MAGALLANES CELEBRA LA SEMANA DE LA PYME CON CAPACITACIONES, ASESORÍAS Y ACTIVIDADES EN CUATRO COMUNAS

Con una agenda cercana a las 30 actividades, Magallanes desarrolla la Semana de la Pyme 2026, iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía para fortalecer el emprendimiento, promover el crecimiento de los negocios y contribuir a la generación de empleos de calidad.

Los detalles de la programación fueron presentados esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones por el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke; la directora regional de Sernapesca, Ximena Gallardo; y el director regional del Sernac, Matías Salazar.

La agenda contempla charlas, capacitaciones, asesorías y espacios de orientación destinados a micro, pequeñas y medianas empresas, emprendedores, pescadores artesanales y proveedores de distintos rubros. Aunque la programación oficial se concentra entre el 13 y el 16 de octubre, las actividades regionales se extenderán durante la semana siguiente para llegar a más localidades.

Inversión, crecimiento y empleo como ejes de la iniciativa

El seremi de Economía, Francisco Birke, explicó que la Semana de la Pyme se realiza desde 2012 y busca reconocer la contribución de estas empresas al desarrollo económico y laboral del país.

Durante la entrevista se destacó la importancia de las pymes para la economía regional, considerando que, según las cifras entregadas por la autoridad, representan más del 60% de los puestos de trabajo en Magallanes.

La programación de este año se estructura en torno a tres ejes: inversión, crecimiento y empleo. En esa línea, las actividades buscan entregar herramientas prácticas para mejorar la gestión de los negocios, facilitar el acceso a instrumentos de apoyo estatal y fortalecer las capacidades de quienes desarrollan emprendimientos.

En la organización participan distintos servicios públicos, entre ellos la Seremi de Economía, Corfo, Sercotec, Sernac y Sernapesca, con acciones orientadas a las necesidades de diversos sectores productivos.

Actividades en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams

La programación considera actividades presenciales y otras instancias de orientación disponibles en formato digital. Entre las acciones anunciadas se encuentran jornadas informativas en la Zona Franca de Punta Arenas, donde equipos de Corfo y Sercotec estarán disponibles para resolver consultas sobre sus instrumentos de fomento.

También se contemplan charlas dirigidas a proveedores y empresarios del rubro turístico en Puerto Natales, además de actividades en Porvenir y Puerto Williams para ampliar el acceso a información y capacitación fuera de la capital regional.

La agenda incluye contenidos relacionados con el fomento productivo, la educación financiera, la formalización de negocios y los derechos y obligaciones de los proveedores.

Las personas interesadas pueden consultar el calendario, los horarios y los lugares de realización en el sitio oficial Semana de la Pyme y en las redes sociales de la Seremi de Economía de Magallanes.

Sernac reforzará la orientación sobre derechos del consumidor

El Servicio Nacional del Consumidor participará con actividades destinadas a mejorar el conocimiento de las obligaciones que deben cumplir los proveedores y promover relaciones comerciales transparentes.

El director regional del Sernac, Matías Salazar, explicó que la labor del servicio considera tanto la protección de las personas consumidoras como la orientación a emprendedores y pequeños negocios para prevenir incumplimientos.

Entre las materias que se abordarán se encuentran la información sobre precios, la publicidad, las garantías legales, el cumplimiento de las promociones y ofertas, y la entrega efectiva de los productos o servicios comprometidos.

El objetivo es que los pequeños proveedores conozcan las mismas obligaciones generales de protección al consumidor que rigen para otros establecimientos comerciales, independientemente del tamaño de sus negocios.

La programación también considera actividades en Puerto Williams y en la provincia de Última Esperanza, como parte del esfuerzo por ampliar el acceso a información y educación en materias de consumo.

Educación financiera para pescadores artesanales

Otra de las líneas de trabajo del Sernac estará dirigida a los pescadores artesanales, con especial énfasis en la educación financiera y el conocimiento del seguro obligatorio que deben contratar para desarrollar sus faenas.

Las capacitaciones buscarán explicar las condiciones de este seguro, los derechos y obligaciones asociados y los mecanismos que pueden utilizar los trabajadores o sus familias en caso de un accidente.

Estas actividades se desarrollarán en coordinación con otros servicios públicos y se contempla replicarlas en distintas localidades de la región, incluida Puerto Williams.

La iniciativa reconoce que los pescadores artesanales también forman parte del ecosistema de pequeños proveedores y emprendedores, por lo que necesitan conocer tanto las exigencias propias de su actividad como las herramientas de protección disponibles.

Sernapesca busca ampliar el programa Sello Azul

Desde Sernapesca, la directora regional, Ximena Gallardo, destacó el trabajo de acompañamiento que realiza la institución para facilitar el cumplimiento normativo entre pequeños y medianos comercializadores de productos del mar.

Uno de los principales instrumentos abordados fue el programa Sello Azul, que busca promover el cumplimiento de los requisitos de origen legal de los recursos pesqueros y fortalecer la trazabilidad de los productos comercializados.

Actualmente, seis empresas de Magallanes cuentan con esta distinción. El proceso para obtenerla puede demorar alrededor de seis meses, considerando las etapas de capacitación, acompañamiento, cumplimiento de requisitos y tramitación administrativa.

La Semana de la Pyme representa una oportunidad para dar a conocer el programa e incentivar la incorporación de nuevos proveedores. Además, se proyecta sumar restaurantes durante el próximo año, de acuerdo con lo señalado en la entrevista.

El acompañamiento contempla orientación para utilizar las plataformas institucionales de trazabilidad y cumplir con las exigencias aplicables a la comercialización de productos pesqueros, considerando las características de las operaciones de menor escala.

Coordinación entre Sernapesca y Sernac para fortalecer el comercio formal

La participación conjunta de ambos servicios busca reforzar el cumplimiento de las normas que regulan la comercialización de productos del mar, desde la acreditación de su origen legal hasta las obligaciones que deben respetarse frente a los consumidores.

En este ámbito, los proveedores deben entregar información clara sobre sus productos, publicar correctamente los precios, respetar las ofertas y cumplir con las condiciones de venta anunciadas. También deben observar los requisitos sanitarios que correspondan a su actividad.

La coordinación entre Sernapesca y Sernac apunta a prevenir incumplimientos y entregar orientación oportuna a los pequeños negocios, de modo que puedan desarrollar sus actividades con mayor seguridad normativa y fortalecer la confianza de sus clientes.

Este trabajo se suma a las capacitaciones sobre formalización, gestión comercial y educación financiera que forman parte de la programación regional.

Anuncian nuevos proyectos de apoyo a las pymes

En el cierre de la entrevista, el seremi de Economía informó que el Gobierno proyecta ingresar en noviembre dos nuevos proyectos denominados Propime.

Según lo expuesto durante el programa, una de las iniciativas buscaría establecer un régimen tributario más simple y mantener el impuesto de primera categoría en un 12,5%. La segunda estaría orientada a abordar dificultades relacionadas con la liquidez, los pagos oportunos, la burocracia y la formalización de los negocios.

Estas propuestas fueron presentadas como parte de los esfuerzos para reducir las barreras que enfrentan las pequeñas empresas y facilitar sus procesos de creación, crecimiento y consolidación. Su alcance definitivo dependerá del contenido de los proyectos y de su posterior tramitación.

Las autoridades reiteraron la invitación a emprendedores, comerciantes, pescadores artesanales y pequeños proveedores a participar en las actividades de la Semana de la Pyme 2026 y aprovechar las instancias de orientación disponibles en Magallanes.





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