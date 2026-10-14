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14 de octubre de 2026

PESAR EN LA COMUNIDAD DEL FISICOCULTURISMO MAGALLÁNICO POR FALLECIMIENTO DE MARIANNE VON GIERKE

​La destacada atleta IFBB Pro y abogada chilena dejó un legado imborrable en la disciplina, impactando a los competidores locales y nacionales tras sus históricas participaciones en el Mr. Olympia.

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Durante la mañana de este miércoles se confirmó el repentino deceso de la atleta chilena Marianne Belén Von Gierke Barassi. La noticia generó un profundo pesar en la comunidad del fisicoculturismo magallánico y nacional, donde era reconocida tanto por sus logros como por su constante orientación a los nuevos deportistas.

En el ámbito internacional, Von Gierke marcó un hito al convertirse en la primera representante de Chile en la categoría Women's Physique en clasificar en dos ocasiones al torneo Mr. Olympia (2024 y 2026). Su presentación más reciente en el certamen de Las Vegas ocurrió la última semana de septiembre.

Su camino en las grandes ligas de la IFBB comenzó al obtener su tarjeta profesional en el NPC Worldwide International Championship de Orlando en 2021. Posteriormente, en 2024, se adjudicó el primer lugar en el Vancouver Island Pro de Canadá, asegurando su histórico primer boleto al máximo evento del culturismo.

Durante esta temporada 2026, la deportista alcanzó el Top 6 en el exigente torneo Texas Pro y se coronó campeona con puntaje perfecto en el Rising Phoenix Arizona Pro. Su exitosa carrera deportiva y su labor formativa la consolidaron como un referente indiscutido para los exponentes de esta disciplina en la región y el país.


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