AVANZA PROYECTO DE CENTRAL DE ALIMENTACIÓN PARA EL HOSPITAL DE PUERTO WILLIAMS

La construcción de una central de alimentación para el Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams fue uno de los temas abordados en una reunión telemática entre el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar; el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras; y el director del recinto, Jaime Arteaga.

La iniciativa busca dotar al establecimiento de dependencias propias para preparar y gestionar la alimentación, además de habilitar un comedor para los funcionarios e incorporar espacios administrativos. Actualmente, el hospital no cuenta con una central de alimentación propia, una necesidad planteada por su comunidad hospitalaria.

Según explicó Jaime Arteaga, el proyecto se encuentra en etapa de subsanación de observaciones ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El siguiente paso es obtener la Recomendación Satisfactoria (RS), requisito para avanzar hacia la asignación de recursos y el proceso de licitación. El delegado Rodolfo Moncada destacó la coordinación entre las instituciones para avanzar en las etapas administrativas y presupuestarias de la iniciativa.

De acuerdo con la planificación del hospital, una vez obtenida la recomendación favorable, se deberá gestionar ante el Gobierno Regional el financiamiento correspondiente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Si se cumplen los trámites previos, la licitación de las obras civiles podría iniciarse en marzo o abril de 2027. El plazo de ejecución proyectado es de 15 meses desde la adjudicación y el inicio de los trabajos, con una puesta en marcha estimada para el segundo semestre de 2028.

Durante la reunión también se revisaron otros proyectos para fortalecer la atención de salud en Puerto Williams. Entre ellos se encuentran los diseños de los espacios para incorporar un tomógrafo computarizado, la adquisición de una ambulancia avanzada y un vehículo de traslado, cuyos proyectos fueron ingresados al Gobierno Regional durante septiembre. Además, se abordaron compromisos relacionados con equipamiento, insumos y capacitación del personal, considerando las necesidades de atención de los habitantes de Puerto Toro.

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