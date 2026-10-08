SERNATUR MAGALLANES DESARROLLA JORNADA DE TRABAJO EN LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE

El director regional de SERNATUR Magallanes, Mauricio Peña y Lillo Correa, realizó una visita de trabajo a la comuna de Torres del Paine, jornada en la que también participaron el seremi de Economía, Francisco Birke, y el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo.



Durante la visita sostuvieron una reunión con la alcaldesa de Torres del Paine y su equipo municipal, instancia que permitió conocer las acciones que está desarrollando el municipio en materia turística, incorporando nuevas temáticas a la oferta tradicional de naturaleza y aventura.



Entre ellas se abordó el turismo científico, a través de la vinculación con científicos y la academia, particularmente en torno a los hallazgos paleontológicos.



También se conversó sobre los convenios que el municipio está suscribiendo con distintas comunas turísticas del país para el intercambio de buenas prácticas y sobre instrumentos de planificación y ordenamiento desarrollados en el territorio, como el Pladetur, ordenanzas y protocolos.



El director regional de SERNATUR Magallanes, Mauricio Peña y Lillo Correa, destacó que la jornada permitió conocer directamente el trabajo que se está desarrollando en la comuna y recoger antecedentes desde el territorio.



“Fue una jornada muy importante para conocer directamente el trabajo que está desarrollando la Municipalidad de Torres del Paine en materia turística, incorporando nuevas temáticas como el turismo científico vinculado a los hallazgos paleontológicos, además de sus avances en planificación y ordenamiento. También pudimos recorrer distintos puntos de la comuna y conversar con sus funcionarios, lo que nos permitió recoger información e inquietudes directamente desde el territorio”, señaló Peña y Lillo.



Como parte de la jornada, el director regional visitó además el antiguo aeródromo de la comuna, considerando las perspectivas de una futura recuperación y la necesidad planteada de contar con esta infraestructura ante posibles emergencias.



La visita incluyó también el Complejo Fronterizo Río Don Guillermo, donde tuvo la oportunidad de conversar con sus funcionarios y recoger sus opiniones e inquietudes respecto del funcionamiento del recinto.



La jornada permitió conocer directamente las acciones, iniciativas y desafíos que se están abordando en la comuna de Torres del Paine.



