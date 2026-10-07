BIENES NACIONALES ENTREGA TERRENO A CARABINEROS EN LAGUNA BLANCA Y ANUNCIA LICITACIÓN DE 15 INMUEBLES FISCALES EN MAGALLANES

La seremi de Bienes Nacionales de Magallanes, Lorena Díaz Loaiza, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones distintos temas relacionados con la administración del suelo fiscal en la región, entre ellos la destinación de un terreno para Carabineros en Laguna Blanca, el avance de proyectos de infraestructura policial, la próxima licitación de 15 inmuebles fiscales y los procesos de regularización de títulos de dominio.

Durante la entrevista, la autoridad destacó la reciente entrega en destinación a Carabineros de Chile de un terreno de aproximadamente 1.800 metros cuadrados en la comuna de Laguna Blanca. El inmueble, que anteriormente pertenecía a la municipalidad, permitirá formalizar el espacio donde actualmente funciona el retén y posibilitará la ejecución de nuevas obras para el personal policial.

“Lo que hicimos como Ministerio de Bienes Nacionales fue hacer entrega de una destinación a Carabineros de Chile del retén de la comuna de Laguna Blanca, en donde entregamos una destinación para el funcionamiento de Carabineros, de una superficie aproximada de 1.800 m², en la cual está el retén y en la parte de atrás van a construir vivienda para los funcionarios, una leñera y otra infraestructura que Carabineros requiera para su funcionamiento”, explicó Díaz Loaiza.

La seremi precisó que este mecanismo no significa transferir la propiedad del terreno, sino poner un inmueble fiscal a disposición de una institución pública para que pueda desarrollar sus funciones e invertir en infraestructura. “El terreno sigue siendo fiscal, pero Carabineros puede disponer de ese terreno para ejecutar las obras que necesite para realizar sus funciones cotidianas en la comuna”, señaló.

En esa línea, explicó que contar con una destinación formal permite a las instituciones avanzar con mayor certeza en sus proyectos de infraestructura. “Ya tener una destinación les da esa tranquilidad para ejecutar sus obras con regularidad y tener todo lo adecuado para su funcionamiento”, sostuvo.

Infraestructura policial y presencia de la PDI en Tierra del Fuego

Díaz Loaiza también se refirió a otros proyectos vinculados a infraestructura para las instituciones de seguridad, destacando especialmente el proyecto para la instalación de un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en Porvenir.

“La presencia de la Policía de Investigaciones en Tierra del Fuego es sumamente importante, entonces se está trabajando para una ubicación que es bien privilegiada en Porvenir”, afirmó la autoridad, quien agregó que el futuro recinto estará emplazado en un sector cercano a dependencias de la delegación y la municipalidad.

La seremi explicó que el Ministerio de Bienes Nacionales se encuentra trabajando para poner a disposición el terreno requerido para concretar esta infraestructura, como parte de un trabajo intersectorial destinado a fortalecer la presencia de las instituciones policiales en distintos puntos de la región.

“Menos escritorio, más territorio”: despliegue por las provincias

Otro de los aspectos abordados durante la conversación fue el despliegue territorial de la Seremi de Bienes Nacionales. Díaz Loaiza señaló que ha recorrido las cuatro provincias de Magallanes y que este trabajo responde a la necesidad de conocer directamente las problemáticas y requerimientos existentes en los distintos territorios.

“Ya he tenido la fortuna de recorrer las cuatro provincias de nuestra región. Me faltan, creo que, dos comunas solamente. Igual me queda, no he ido a Primavera todavía. Río Verde, en las demás comunas he estado”, comentó.

La autoridad vinculó este despliegue con la instrucción de fortalecer la presencia en terreno. “La instrucción de nuestro Presidente cuando estuvo aquí en visita presidencial hace un par de semanas fue ‘menos escritorio, más territorio’ y en el caso de Bienes Nacionales tiene mucho sentido, porque nosotros administramos el suelo fiscal”, indicó.

En su visita a Tierra del Fuego, la seremi sostuvo reuniones con autoridades locales y representantes del sector turístico, abordando particularmente las posibilidades de utilización del suelo fiscal para favorecer nuevos proyectos.

“Nosotros lo que buscamos es, a través de la administración del suelo fiscal, facilitar las condiciones para que algunas personas naturales o jurídicas puedan emprender”, explicó.

En ese contexto, Díaz Loaiza destacó el potencial turístico de Tierra del Fuego y planteó la necesidad de generar condiciones para impulsar el desarrollo de la zona. “El sur de Tierra del Fuego tiene un patrimonio natural precioso que hay que potenciar. Nuestra Patagonia chilena es bellísima y vemos que se ha ido quedando un poco atrás Tierra del Fuego, entonces nosotros como gobierno tenemos la instrucción de alentar, de potenciar, de ayudar a que esto se dinamice y crezca”, afirmó.

Dos islas fueron retiradas del plan de licitación

Uno de los temas que también fue aclarado durante la entrevista fue la situación de dos islas ubicadas en la comuna de Timaukel, que originalmente habían sido incorporadas dentro de un plan de licitación de inmuebles fiscales.

La seremi explicó que inicialmente el Ministerio de Bienes Nacionales contemplaba 17 inmuebles para ser licitados en la región, entre ellos las dos islas. Sin embargo, posteriormente se tomó la decisión de retirarlas del proceso.

“Finalmente, conversando con nuestra ministra, subsecretario y con la delegada presidencial, debido a la contingencia geopolítica, y porque no era el momento, decidimos como ministerio quitar estas dos islas del plan de licitación”, explicó.

Según detalló, estos terrenos habían sido considerados inicialmente dentro del proceso debido a que, desde la perspectiva del Ministerio, se trataba de inmuebles fiscales prescindibles y subutilizados.

No obstante, tras la decisión de retirar las dos islas, el proceso regional contempla actualmente 15 inmuebles fiscales que serán licitados.

Licitación contempla terrenos con distintos usos

Respecto de los inmuebles que continuarán en el proceso, Díaz Loaiza explicó que sus características y usos potenciales son diversos. Las bases de licitación estarán disponibles durante diciembre en el portal del Ministerio de Bienes Nacionales.

“Cada uno de los inmuebles tiene distinto uso. Hay alguno que puede ser uso residencial, por ejemplo, hay un inmueble que está en Porvenir que puede ser para una casa. Hay otros que están acá en nuestra provincia de Magallanes, que también pueden ser para uso residencial. Hay otros de mayor superficie que pueden ser para uso ganadero, agrícola, turismo”, detalló.

La autoridad precisó además que las posibilidades de utilización estarán determinadas por las características de cada terreno y por los respectivos instrumentos de planificación territorial.

“En la misma descripción de cada inmueble, de acuerdo a los planes reguladores de cada comuna, está individualizado qué uso se les puede dar a los inmuebles”, señaló.

A diferencia de una destinación, en este caso se trata de una enajenación. Por lo tanto, una vez adjudicado el inmueble, este deja de formar parte del patrimonio fiscal y pasa a propiedad del adjudicatario.

“Una vez que ellos se adjudiquen el inmueble, la propiedad plena pasa a ellos y se va a firmar una escritura de compraventa entre el Fisco, Ministerio de Bienes Nacionales, y la persona natural o jurídica que se le adjudica”, explicó.

La información sobre los terrenos actualmente disponibles puede ser revisada en el portal de licitaciones del Ministerio, a través del banner “Se busca dueño”, seleccionando posteriormente la región de Magallanes. Las bases, incluyendo los valores mínimos para presentar ofertas, estarán disponibles en diciembre.

Avanza búsqueda de terreno para nueva planta de tratamiento en Puerto Williams

Durante la entrevista también se abordó el trabajo realizado en la provincia Antártica, particularmente en relación con el proyecto para emplazar una nueva planta de tratamiento de aguas servidas en Puerto Williams.

Díaz Loaiza explicó que la Seremi de Bienes Nacionales participó junto a técnicos de Aguas Magallanes en la identificación del terreno más adecuado para instalar la infraestructura.

La búsqueda se relaciona con la necesidad de mejorar la seguridad y continuidad de servicios esenciales en la comuna, luego de una emergencia ocurrida años atrás que afectó el suministro de agua.

“Es una prioridad de nuestro Presidente, José Antonio Kast, quien ha conversado esto con el gobernador Jorge Flies, con nuestra delegada, y por instrucción de él acudimos junto a técnicos de Aguas Magallanes”, señaló.

La seremi explicó que inicialmente se había considerado un inmueble, pero los estudios posteriores determinaron que esa ubicación no era la más adecuada. Por ello, actualmente se están desarrollando nuevos análisis para determinar el terreno que permita una mejor ejecución del proyecto.

“Para optimizar este suelo y que sea lo mejor para la comuna, acudimos junto a la gente de Aguas Magallanes. Nos acompañó también el delegado de la provincia Antártica, Rodolfo Moncada, y actualmente están ejecutando los estudios de este suelo para ponerlo a disposición de la comuna”, detalló.

Llamado a regularizar títulos de dominio

Finalmente, la seremi realizó un llamado a las familias de la región que aún no cuentan con sus propiedades inscritas a su nombre a acercarse a las oficinas de Bienes Nacionales para recibir orientación sobre los procesos de regularización.

“Nosotros tenemos siempre nuestro plan de regularización Chile, país de propietarios, en donde lo que buscamos es ayudar a las personas que no tienen sus inmuebles inscritos a su nombre por alguna u otra razón”, explicó.

Díaz Loaiza invitó a la comunidad a acercarse a las oficinas ubicadas en avenida España 971, Punta Arenas, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 13:30 horas, donde se revisarán los antecedentes de cada caso para determinar si corresponde iniciar el proceso.

La autoridad destacó la importancia de contar con el título de dominio, debido a que este permite acreditar formalmente la propiedad y acceder posteriormente a distintos beneficios.

“Finalmente todo concluye con la inscripción del título de dominio de las personas en el Conservador de Bienes Raíces. Con ello obtienen su título, lo cual les permite después postular a subsidios y tener otros beneficios”, concluyó.





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