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7 de octubre de 2026

SENADOR BIANCHI PIDE INCORPORAR A PUERTO WILLIAMS Y PUERTO EDÉN A LAS AYUDAS PARA EL GAS EN EL PRESUPUESTO 2027

​La propuesta busca beneficiar a habitantes de Puerto Williams y Puerto Edén mediante un mecanismo de subsidio al gas licuado.

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El senador por Magallanes Karim Bianchi solicitó al Gobierno incorporar a los habitantes de Puerto Edén y Puerto Williams a los beneficios asociados al subsidio al gas, en el marco de la discusión del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

La petición surgió luego de que la ministra de Energía, Ximena Rincón, explicara que la reducción proyectada en los recursos destinados a este mecanismo no implicaría un aumento en las cuentas de gas para las familias de Magallanes. Según lo señalado durante la discusión presupuestaria, la disminución se relacionaría con una baja en los costos de producción del suministro por parte de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Actualmente, el aporte estatal permite compensar a ENAP por la diferencia entre el costo de producción del gas natural y el precio con rebaja garantizada al que se comercializa para las familias magallánicas. Sin embargo, este beneficio está asociado principalmente al gas natural distribuido mediante red, dejando fuera a localidades aisladas que utilizan otros combustibles, como el gas licuado o el diésel.

En este contexto, Bianchi planteó que los eventuales recursos que se ahorren producto de la disminución del costo de producción puedan ser destinados a subsidiar el gas licuado en Puerto Williams y Puerto Edén, localidades que actualmente no cuentan con una red de gas natural y que enfrentan mayores costos energéticos debido a su condición geográfica y de aislamiento.

El parlamentario sostuvo que ambas localidades deberían ser consideradas dentro de una política de apoyo energético que permita reducir el costo que deben asumir sus habitantes. La solicitud busca que esta posibilidad quede incorporada o contemplada durante la discusión del Presupuesto 2027.

Desde el Gobierno, en tanto, se indicó que se estudiarán fórmulas para avanzar en esta propuesta, abriendo la posibilidad de analizar mecanismos que permitan extender el apoyo energético a estas comunidades.

La discusión se produce mientras el proyecto de Presupuesto 2027 contempla modificaciones en los recursos asociados al subsidio al gas en Magallanes. De acuerdo con antecedentes publicados durante la tramitación, el aporte presupuestado para ENAP presenta una disminución respecto del monto considerado previamente.

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