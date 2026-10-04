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4 de octubre de 2026

WHALESOUND PREPARA EXPEDICIÓN A ISLA NOIR CASI UN SIGLO DESPUÉS DEL VIAJE DE DE AGOSTINI

​La travesía de siete días y seis noches comenzará el 4 de noviembre desde Punta Arenas y tendrá como destino uno de los sectores más aislados del extremo austral.

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WhaleSound prepara para el próximo 4 de noviembre la expedición “Noir: confines del Pacífico”, una travesía exploratoria de siete días y seis noches hacia Isla Noir, territorio ubicado frente al océano Pacífico y caracterizado por su aislamiento, costas expuestas y presencia de aves marinas.

La expedición también busca recuperar parte de la historia de exploración de este territorio. En su libro Treinta años en Tierra del Fuego, el sacerdote y explorador Alberto María de Agostini relató su viaje a la entonces denominada Isla Negra, iniciado desde Punta Arenas el 28 de noviembre de 1927 a bordo de la goleta Renato. Durante el recorrido registró sus costas, acantilados, temporales y las concentraciones de aves que encontró en la zona.

Casi un siglo después, Isla Noir continúa destacando por su presencia de avifauna austral. En la isla y sus aguas se han registrado especies como el pingüino de penacho amarillo, pingüino macaroni, pingüino de Magallanes, albatros de ceja negra, petrel gigante antártico, cormoranes y otras aves pelágicas. El relato de De Agostini también incluye registros fotográficos de las concentraciones de pingüinos observadas durante aquella expedición.

El arqueólogo Alfredo Prieto, investigador asociado ANID en WhaleSound, destacó las dificultades que históricamente ha implicado llegar hasta este territorio. “Isla Noir representa uno de los extremos de la navegación en Magallanes. Llegar hasta allí sigue siendo una hazaña y un desafío incluso hoy; mucho más lo fue para quienes navegaron estas aguas hace casi un siglo”, señaló.

La navegación tendrá salida y regreso a Punta Arenas y su itinerario será definido de acuerdo con las condiciones meteorológicas y del océano. La expedición mantendrá así el carácter exploratorio de la ruta. Las personas interesadas en participar pueden contactar directamente a WhaleSound para conocer el programa y las condiciones de la travesía.


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