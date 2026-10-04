TURISMO MUJER INCORPORA A PUERTO NATALES A SU NUEVA TEMPORADA CON DOS ALTERNATIVAS DE VIAJE

Puerto Natales fue incorporado a la nueva temporada del programa Turismo Mujer de SERNATUR, que contempla cerca de 5.000 cupos para que mujeres de entre 18 y 64 años puedan recorrer distintos destinos de Chile entre lo que resta de 2026 y mediados de 2027.

Para esta temporada, Puerto Natales contará con dos alternativas de viaje, una vía aérea y otra por navegación. La incorporación del destino permitirá a las participantes acceder a experiencias turísticas de la provincia de Última Esperanza, mediante paquetes que incluyen transporte, alojamiento, excursiones, actividades y guías durante el viaje.

El director regional de SERNATUR Magallanes, Mauricio Peña y Lillo Correa, valoró la incorporación de Puerto Natales al programa y destacó la posibilidad de acercar los atractivos turísticos de la región a nuevas visitantes.

“Estamos muy contentos de que Puerto Natales forme parte de Turismo Mujer, con dos alternativas de viaje: vía aérea y por navegación. Es una oportunidad para que más mujeres conozcan y disfruten las experiencias que ofrece Magallanes y, al mismo tiempo, para contribuir a reducir la estacionalidad y dinamizar la actividad turística regional”, señaló.

La nueva temporada amplió además la oferta de cinco a nueve destinos y extendió el rango de edad de las beneficiarias, que anteriormente llegaba hasta los 59 años. Los viajes consideran estadías de distinta duración y valores que van desde los $180.000 hasta $1.648.500 por persona, dependiendo del destino y el paquete escogido.

Las interesadas pueden revisar los destinos disponibles, fechas, precios y condiciones del programa en el sitio oficial de Turismo Mujer de SERNATUR.

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