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11 de noviembre de 2026

HALLAZGO DE 126 ENVOLTORIOS DE COCAÍNA DURANTE CONTROL VEHICULAR TERMINA CON TRES DETENIDOS EN PORVENIR

​El operativo fue desarrollado por personal de servicio de la 3ª Comisaría de Carabineros de Porvenir, durante un control vehicular realizado en el sector céntrico de la comuna.

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Tres personas mayores de edad, de nacionalidad colombiana, fueron detenidas por Carabineros en Porvenir por el delito de microtráfico de drogas, luego de que durante un control vehicular se descubrieran 126 envoltorios de cocaína al interior de un automóvil. El procedimiento permitió además incautar dinero en efectivo y tres teléfonos celulares.

El operativo fue desarrollado por personal de servicio de la 3ª Comisaría de Carabineros de Porvenir, durante un control vehicular realizado en el sector céntrico de la comuna. En la fiscalización, los funcionarios policiales inspeccionaron un automóvil en cuyo interior se desplazaban tres ocupantes.

Durante la revisión del vehículo, Carabineros advirtió la presencia de un bolso de color negro ubicado en los asientos traseros, en cuyo interior se mantenía a la vista una importante cantidad de envoltorios de nylon con una sustancia de color blanco.

Ante este hallazgo, los tres ocupantes fueron trasladados hasta la unidad policial, donde personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) efectuó las diligencias correspondientes y una prueba de campo, cuyo resultado confirmó que la sustancia correspondía a cocaína.

En total, se contabilizaron 126 envoltorios de esta droga, con un peso de 115 gramos, motivo por el cual se procedió a la detención de los tres involucrados por su presunta responsabilidad en el delito de microtráfico.

Junto con la sustancia ilícita, el procedimiento permitió incautar 278 mil 30 pesos en dinero en efectivo y tres teléfonos celulares, especies que quedaron incorporadas a los antecedentes de la investigación.

Respecto de la situación de los detenidos, Carabineros informó que todos son mayores de edad y de nacionalidad colombiana. Uno de ellos mantiene RUT chileno y no registra antecedentes policiales, mientras que los otros dos se encontrarían en situación migratoria irregular en el país.

Desde Carabineros destacaron que este procedimiento se enmarca en los servicios preventivos y de fiscalización que desarrolla la institución en la comuna de Porvenir, orientados a detectar situaciones vinculadas al tráfico de drogas y fortalecer las condiciones de seguridad para la comunidad.

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