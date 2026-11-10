Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

10 de noviembre de 2026

MUNICIPALIDAD FINALIZÓ MEJORAMIENTO DE LA OCTAVA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

​La intervención consideró una inversión superior a los $92 millones, financiados a través del Fondo Regional de Iniciativa Local, e incluyó mejoras en calefacción, duchas, puertas y espacios interiores del cuartel.

MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS (5)

La Municipalidad de Punta Arenas finalizó los trabajos de mejoramiento de la Octava Compañía de Bomberos, ubicada en Av. Martínez de Aldunate 1471, con una inversión total de $92.155.151 financiada mediante el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). Las obras permitieron renovar distintas instalaciones del cuartel y mejorar las condiciones de habitabilidad para los voluntarios que cumplen labores de emergencia al servicio de la comunidad.

Entre las principales intervenciones se encuentra el mejoramiento del sistema de calefacción central, que contempló la instalación de nuevas calderas y la separación de circuitos interiores para el primer y segundo piso. También se realizaron trabajos de pintura interior, cambio de puertas y quincallería, reposición de cabinas de duchas y madera en la escalera, además de mejoras en los revestimientos de aleros y ventanales. El proyecto incluyó, asimismo, la incorporación de una mesa de reuniones.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de esta inversión para una compañía con una trayectoria de cinco décadas en el sector. "Es una compañía muy importante, ubicada en el corazón de un sector emblemático de nuestra ciudad y conformada por distinguidos bomberos y bomberas. Su cuartel ya cumplió 50 años y, aunque se encontraba en buen estado, necesitaba algunas reparaciones, especialmente en calefacción, baños, duchas, puertas y pintura interior y exterior", señaló.

La autoridad comunal agregó que estos trabajos forman parte del compromiso municipal de apoyar a Bomberos, no solamente mediante la subvención que se entrega anualmente, sino también a través de inversiones en sus dependencias. "Destinamos íntegramente los recursos FRIL que teníamos para este año al mejoramiento de cuarteles de Bomberos, lo que ha permitido mejorar sustancialmente las condiciones de habitabilidad. Lo mínimo que podemos hacer por quienes realizan una labor tan importante es invertir en sus cuarteles, en ellos y en beneficio de toda la comunidad", afirmó el edil.

Por su parte, el capitán de la Octava Compañía, Juan Sáez, valoró especialmente la renovación del sistema de calefacción, que representaba una dificultad durante los meses de invierno. "Estos trabajos nos han ayudado bastante a mejorar nuestro cuartel, especialmente en calefacción, que era un déficit que teníamos. Hoy contamos con un espacio mucho más cálido, lo que nos permite prestar un mejor servicio y que los bomberos puedan permanecer en condiciones más acogedoras", comentó.

Sáez explicó que el antiguo sistema presentaba fallas frecuentes, obligando a encender y apagar la caldera para mantener el funcionamiento del recinto. Actualmente, la compañía cuenta con 43 integrantes, de los cuales 25 participan activamente, además de mantener un cuartelero durante las 24 horas del día y turnos de voluntarios durante los fines de semana.

En tanto, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que el proyecto contempló una inversión contractual de $92.155.151 y que los trabajos consideraron principalmente mejoras interiores y reparaciones necesarias para renovar las instalaciones. "Esta compañía requería algunas intervenciones después de varios años de funcionamiento. Se mejoró la calefacción, se instalaron nuevas calderas, se separaron los circuitos del primer y segundo piso, y se trabajó en puertas, quincallería, pintura y otros detalles que permiten entregar mejores condiciones a sus integrantes", indicó.

La intervención en la Octava Compañía se suma a los trabajos que actualmente se desarrollan en la Tercera Compañía Bomba Alemana, proyecto que considera una inversión aproximada de $275 millones. De acuerdo por el directivo municipal, ambas iniciativas representan una inversión conjunta cercana a los $365 millones con financiamiento FRIL.

Finalmente, el alcalde Radonich señaló que la entrega de estas obras responde al compromiso permanente de la administración comunal con los cuerpos de Bomberos de la comuna, destacando que aún queda pendiente la finalización de los trabajos en la  Tercera Compañía Bomba Alemana.

ENCUESTA SECPLAN (7)

MUNICIPIO INICIA CONSULTA CIUDADANA PARA RENOVAR BANDEJONES DE AV. SALVADOR ALLENDE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

REFUERZO A INFRAESTRUCTURA DEL RÍO DE LAS MINAS DE PUNTA ARENAS MARCA ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL

Leer Más

Inversión de $5.774.500.000, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

core09112026
nuestrospodcast
MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS (5)

MUNICIPALIDAD FINALIZÓ MEJORAMIENTO DE LA OCTAVA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS (5)

MUNICIPALIDAD FINALIZÓ MEJORAMIENTO DE LA OCTAVA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
Grupo Actual
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
ultradancecompany

ULTRA DANCE COMPANY DE PUNTA ARENAS SE CORONA COMO LA MEJOR ACADEMIA EN EL CAMPEONATO NACIONAL THE ICONIC 2026

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
1000183503

INGENIEROS MAGALLÁNICOS PRESENTAN INVESTIGACIÓN SOBRE COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE EDIFICIOS EN CONFERENCIA INTERNACIONAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.