MUNICIPALIDAD FINALIZÓ MEJORAMIENTO DE LA OCTAVA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

La Municipalidad de Punta Arenas finalizó los trabajos de mejoramiento de la Octava Compañía de Bomberos, ubicada en Av. Martínez de Aldunate 1471, con una inversión total de $92.155.151 financiada mediante el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). Las obras permitieron renovar distintas instalaciones del cuartel y mejorar las condiciones de habitabilidad para los voluntarios que cumplen labores de emergencia al servicio de la comunidad.

Entre las principales intervenciones se encuentra el mejoramiento del sistema de calefacción central, que contempló la instalación de nuevas calderas y la separación de circuitos interiores para el primer y segundo piso. También se realizaron trabajos de pintura interior, cambio de puertas y quincallería, reposición de cabinas de duchas y madera en la escalera, además de mejoras en los revestimientos de aleros y ventanales. El proyecto incluyó, asimismo, la incorporación de una mesa de reuniones.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de esta inversión para una compañía con una trayectoria de cinco décadas en el sector. "Es una compañía muy importante, ubicada en el corazón de un sector emblemático de nuestra ciudad y conformada por distinguidos bomberos y bomberas. Su cuartel ya cumplió 50 años y, aunque se encontraba en buen estado, necesitaba algunas reparaciones, especialmente en calefacción, baños, duchas, puertas y pintura interior y exterior", señaló.

La autoridad comunal agregó que estos trabajos forman parte del compromiso municipal de apoyar a Bomberos, no solamente mediante la subvención que se entrega anualmente, sino también a través de inversiones en sus dependencias. "Destinamos íntegramente los recursos FRIL que teníamos para este año al mejoramiento de cuarteles de Bomberos, lo que ha permitido mejorar sustancialmente las condiciones de habitabilidad. Lo mínimo que podemos hacer por quienes realizan una labor tan importante es invertir en sus cuarteles, en ellos y en beneficio de toda la comunidad", afirmó el edil.

Por su parte, el capitán de la Octava Compañía, Juan Sáez, valoró especialmente la renovación del sistema de calefacción, que representaba una dificultad durante los meses de invierno. "Estos trabajos nos han ayudado bastante a mejorar nuestro cuartel, especialmente en calefacción, que era un déficit que teníamos. Hoy contamos con un espacio mucho más cálido, lo que nos permite prestar un mejor servicio y que los bomberos puedan permanecer en condiciones más acogedoras", comentó.

Sáez explicó que el antiguo sistema presentaba fallas frecuentes, obligando a encender y apagar la caldera para mantener el funcionamiento del recinto. Actualmente, la compañía cuenta con 43 integrantes, de los cuales 25 participan activamente, además de mantener un cuartelero durante las 24 horas del día y turnos de voluntarios durante los fines de semana.

En tanto, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que el proyecto contempló una inversión contractual de $92.155.151 y que los trabajos consideraron principalmente mejoras interiores y reparaciones necesarias para renovar las instalaciones. "Esta compañía requería algunas intervenciones después de varios años de funcionamiento. Se mejoró la calefacción, se instalaron nuevas calderas, se separaron los circuitos del primer y segundo piso, y se trabajó en puertas, quincallería, pintura y otros detalles que permiten entregar mejores condiciones a sus integrantes", indicó.

La intervención en la Octava Compañía se suma a los trabajos que actualmente se desarrollan en la Tercera Compañía Bomba Alemana, proyecto que considera una inversión aproximada de $275 millones. De acuerdo por el directivo municipal, ambas iniciativas representan una inversión conjunta cercana a los $365 millones con financiamiento FRIL.