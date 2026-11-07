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7 de noviembre de 2026

MUNICIPIOS BUSCAN INCORPORAR MÁS PRODUCTOS DEL MAR EN LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

​La Asociación Chilena de Municipalidades acordó conformar una mesa técnica para avanzar en la incorporación gradual de pescados, salmón y otros productos del mar en los establecimientos educacionales del país, con miras a implementar medidas a partir de 2028.

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La Comisión de Pesca, Mitilicultura y Salmonicultura de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) reunió en Puerto Montt a autoridades, representantes de municipios y actores del sector productivo para abordar una mayor incorporación de productos del mar en la alimentación escolar.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la comisión y alcalde de Queilén, Marcos Vargas, y contó con la participación del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, además de representantes de JUNAEB, el Ministerio de Educación, empresas concesionarias de alimentación escolar, SalmonChile y AmiChile.

La propuesta busca recoger experiencias que ya se desarrollan en establecimientos educacionales y ampliar progresivamente la presencia de pescados, salmón y otros productos del mar en las escuelas, considerando su aporte nutricional y las capacidades productivas de los distintos territorios.

Marcos Vargas señaló que el objetivo es avanzar gradualmente para incorporar estos alimentos en las mesas de los establecimientos educacionales de distintas regiones del país. Por su parte, el subsecretario Osvaldo Urrutia valoró la iniciativa y planteó la necesidad de coordinar esfuerzos para enfrentar la brecha existente en el consumo de productos del mar.

Como resultado de la reunión, las instituciones participantes designarán representantes para integrar una mesa técnica que comenzará a sesionar en enero. Esta instancia trabajará en la elaboración de propuestas que serán abordadas durante 2027, con miras a que las medidas puedan comenzar a implementarse en la alimentación escolar a partir de 2028.


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