DIRECTOR DEL INDH EXPUSO SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA INSTITUCIONALIDAD EN DERECHOS HUMANOS

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, participó en el seminario “Institucionalidad en Derechos Humanos: Desafíos Globales para su Fortalecimiento”, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia (VioDemos).

Durante la primera sesión, Ljubetic expuso sobre la situación nacional en materia de protección de derechos humanos y planteó la importancia de resguardar la independencia de estas instituciones. Según señaló, organismos de distintos países enfrentan intentos de debilitamiento mediante restricciones de atribuciones, limitaciones presupuestarias y cuestionamientos a su autonomía.

El encuentro también abordó el caso de El Salvador, a través de la exposición del académico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Roberto López. El investigador destacó las coincidencias entre ambos países y la importancia de generar espacios de intercambio y colaboración para analizar sus procesos sociopolíticos.

Las exposiciones fueron comentadas por Lidia Casas, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y Tomás Pascual, de la Universidad Alberto Hurtado. Casas se refirió a los Principios de París, estándar de Naciones Unidas que establece criterios para garantizar la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos, y advirtió sobre los riesgos que podría representar la propuesta de reforma al INDH presentada por el Ejecutivo.

​

