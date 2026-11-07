Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

7 de noviembre de 2026

DIRECTOR DEL INDH EXPUSO SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA INSTITUCIONALIDAD EN DERECHOS HUMANOS

​El seminario organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y el Instituto Milenio VioDemos abordó las experiencias de Chile y El Salvador, además de los desafíos para resguardar la independencia y el funcionamiento de estos organismos.

director indh

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, participó en el seminario “Institucionalidad en Derechos Humanos: Desafíos Globales para su Fortalecimiento”, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia (VioDemos).

Durante la primera sesión, Ljubetic expuso sobre la situación nacional en materia de protección de derechos humanos y planteó la importancia de resguardar la independencia de estas instituciones. Según señaló, organismos de distintos países enfrentan intentos de debilitamiento mediante restricciones de atribuciones, limitaciones presupuestarias y cuestionamientos a su autonomía.

El encuentro también abordó el caso de El Salvador, a través de la exposición del académico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Roberto López. El investigador destacó las coincidencias entre ambos países y la importancia de generar espacios de intercambio y colaboración para analizar sus procesos sociopolíticos.

Las exposiciones fueron comentadas por Lidia Casas, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y Tomás Pascual, de la Universidad Alberto Hurtado. Casas se refirió a los Principios de París, estándar de Naciones Unidas que establece criterios para garantizar la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos, y advirtió sobre los riesgos que podría representar la propuesta de reforma al INDH presentada por el Ejecutivo.


indap

INDAP DESTACA MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA REGIONAL Y APOYO A CERCA DE 350 FAMILIAS CAMPESINAS DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

INICIAN OBRAS DEL NUEVO CUARTEL DE LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto contempla una inversión de $2.840 millones financiada por el Gobierno Regional y considera la construcción de una nueva infraestructura en el sector sur de la ciudad. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 450 días.

segunda compañia bomba chile subsecretario balmaceda (5)
nuestrospodcast
foto_supermercado_comunicado (1)

MMA DESCARTA QUE PROYECTO DE LEY PERMITA EL REGRESO DE LAS BOLSAS PLÁSTICAS A LOS SUPERMERCADOS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
director indh

DIRECTOR DEL INDH EXPUSO SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA INSTITUCIONALIDAD EN DERECHOS HUMANOS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
Grupo Actual
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
inacap

INACAP PUNTA ARENAS ANUNCIA FERIA LABORAL CON MÁS DE 360 VACANTES Y LLAMA A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Ferilaboral3

INACAP ACERCA OPORTUNIDADES LABORALES A MAGALLANES: EMPLEA CHILE CONECTA A MILES DE PERSONAS CON EL MERCADO DEL TRABAJO Y REALIZARÁ FERIA LABORAL PRESENCIAL EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.