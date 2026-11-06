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6 de noviembre de 2026

DIPUTADA MORALES IMPULSA FISCALIZACIÓN A LA ATENCIÓN ONCOLÓGICA: SALUD DEBERÁ INFORMAR ESPERAS, DERIVACIONES Y RECURSOS EN MAGALLANES

Las disposiciones incorporadas a la Ley de Presupuestos 2027 permitirán fiscalizar la capacidad de atención oncológica en Magallanes, conocer las listas de espera y las brechas de financiamiento, exigir una hoja de ruta para incorporar nuevos cánceres al GES y transparentar la situación de los proyectos de salud mental.

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​La diputada Javiera Morales logró la aprobación de una serie de glosas de información en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, orientadas a fortalecer la fiscalización de la red pública de salud y exigir respuestas concretas sobre materias prioritarias para la región, especialmente en atención oncológica, reconstrucción mamaria y salud mental.

Una de las disposiciones establece que el Servicio de Salud Magallanes deberá informar la capacidad de atención oncológica de la red pública regional. Esto considera el número de pacientes pendientes de confirmación diagnóstica, etapificación, tratamiento y seguimiento, los tiempos de espera, las personas que exceden los plazos de oportunidad y las derivaciones fuera de la región, incluyendo los recursos destinados a traslados y estadía de pacientes y acompañantes.

“En Magallanes sabemos lo que significa enfrentar un cáncer en una región donde muchas veces no contamos con todas las prestaciones y debemos trasladarnos a Santiago u otras ciudades para recibir atención. Necesitamos saber cuántas personas están esperando, cuánto tardan en acceder a sus tratamientos y qué capacidad tenemos realmente para responder. No podemos seguir tomando decisiones sin información clara sobre la realidad de nuestra región”, sostuvo la parlamentaria.

Otra de las glosas aprobadas exige que la Subsecretaría de Salud Pública informe una hoja de ruta para incorporar al régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) aquellos cánceres que todavía no cuentan con estas garantías. A esto se suma una exigencia al Ministerio de Salud para informar cómo se garantizará la continuidad de las atenciones oncológicas una vez terminado el Plan de Alerta Sanitaria Oncológica.

En materia de cáncer de mama, la diputada también impulsó una glosa que obliga a informar sobre las cirugías de reconstrucción mamaria, inmediatas o diferidas, posteriores a una mastectomía. “Cuando una mujer enfrenta un cáncer de mama, su recuperación no termina necesariamente con la mastectomía. La reconstrucción mamaria también es parte de su recuperación y de su calidad de vida. Hay mujeres que han esperado más de 10 años la reconstrucción. En promedio, esperan cuatro años. Y no hay ninguna estadística centralizada al respecto sobre las mujeres que están esperando la operación y su tiempo de espera. Por eso necesitamos conocer cuántas mujeres están esperando, cuánto cuesta resolver estas cirugías y qué recursos se requieren para garantizar esta prestación”, señaló la diputada.

Finalmente, en materia de salud mental, se aprobó una exigencia de información sobre los proyectos de Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM) que tengan su etapa de diseño finalizada y recomendación favorable del Sistema Nacional de Inversiones, pero que todavía no se encuentren en ejecución. “Tenemos aprobado el COSAM Sur, sin embargo, al estar en etapa de diseño, desconocemos si ya tiene financiamiento asignado. Se trata del único COSAM para toda la región, por lo que su ampliación y mejora es esencial para salud mental en Magallanes”, indicó la parlamentaria.

Con estas disposiciones, la diputada busca que la discusión presupuestaria se traduzca en información verificable y compromisos concretos para fortalecer la salud pública regional, permitiendo al Congreso ejercer una fiscalización permanente sobre las listas de espera, la disponibilidad de tratamientos y la inversión necesaria para responder a las necesidades de las familias magallánicas.

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