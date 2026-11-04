GERENTE DE HOTEL ALMASUR LLAMA A POSICIONAR PUNTA ARENAS COMO UN DESTINO TURÍSTICO POR SÍ MISMO

Enrique Garín, gerente del establecimiento, planteó la necesidad de posicionar a la capital regional como un destino turístico por sí mismo, aprovechando sus atractivos naturales, históricos y patrimoniales. También destacó la importancia de fortalecer la infraestructura, diversificar las experiencias y profesionalizar los servicios del sector.

El potencial turístico de Punta Arenas y las oportunidades para ampliar la oferta de experiencias en Magallanes fueron los principales temas abordados esta mañana por Enrique Garín, gerente del Hotel Almasur Punta Arenas, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el ejecutivo realizó un análisis del desarrollo turístico de la capital regional, destacando que la ciudad cuenta con condiciones para consolidarse como un destino propio y dejar de ser considerada únicamente como un punto de paso hacia lugares como Puerto Natales, el Parque Nacional Torres del Paine y la Antártica.

Garín explicó que, si bien Punta Arenas se ha posicionado históricamente como puerta de entrada a la Patagonia y posteriormente como uno de los principales puntos de conexión hacia el territorio antártico, existe una diversidad de atractivos locales que todavía pueden ser aprovechados y promocionados de mejor manera.

Entre ellos mencionó la Reserva Nacional Magallanes, el Cerro Mirador del Club Andino, la península de Brunswick, el Monte Tarn y el Faro San Isidro, además de las posibilidades de navegación por el estrecho de Magallanes y las excursiones hacia isla Magdalena y Tierra del Fuego.

Cabo Froward y los atractivos naturales de la región

Uno de los puntos destacados durante la entrevista fue el posicionamiento de Cabo Froward como un atractivo de interés internacional. El reconocimiento que ha recibido este sector ha contribuido a proyectar a Punta Arenas como punto de partida para conocer uno de los territorios más australes del continente.

El futuro desarrollo del Parque Nacional Cabo Froward representa una oportunidad para ampliar la oferta turística y facilitar el acceso de visitantes a esta zona. Aunque actualmente recorrer algunos de sus sectores requiere preparación y condiciones especiales, se espera que las mejoras de infraestructura permitan desarrollar experiencias más accesibles durante los próximos años.

El gerente hotelero también relevó otros atractivos que complementan la oferta regional, como el avistamiento de ballenas en el Parque Marino Francisco Coloane y la observación de pingüinos rey en Tierra del Fuego, actividades que permiten diversificar los intereses de quienes llegan a Magallanes.

Asimismo, destacó el valor de la navegación por el estrecho de Magallanes, una experiencia que genera especial interés entre los visitantes extranjeros debido a la importancia histórica y geográfica de esta ruta marítima. Para el ejecutivo, estas actividades representan oportunidades para extender las estadías y motivar a los turistas a conocer más profundamente el territorio.

Historia, patrimonio e identidad en la experiencia turística

Otro de los aspectos abordados fue la relación entre la identidad regional y la actividad hotelera. Garín recordó los orígenes del establecimiento bajo el nombre de Hotel Rey Don Felipe, denominación vinculada a la historia de la colonización de Magallanes y al antiguo asentamiento ubicado en el sector donde actualmente se encuentra el Parque del Estrecho y el Fuerte Bulnes.

El hotel inició sus operaciones hace 18 años y posteriormente adoptó el nombre Almasur, manteniendo parte importante de su equipo de trabajo y una trayectoria ligada al desarrollo de la actividad turística en Punta Arenas.

Durante sus primeros años, el establecimiento desarrolló una propuesta que incorporaba elementos de la historia y cultura regional en su identidad, gastronomía y servicio. Esta orientación contribuyó a que fuera reconocido durante dos años consecutivos entre los 25 mejores hoteles de Chile por TripAdvisor.

Con el crecimiento de la ciudad, el hotel también fue adaptando su oferta para responder a nuevas necesidades, especialmente las relacionadas con el turismo corporativo y el alojamiento de trabajadores, equipos y tripulaciones vinculados a las actividades productivas que se desarrollan en la región.

Pese a estos cambios, la identidad local continúa siendo un elemento relevante para entregar una experiencia vinculada con la historia, el patrimonio y las características propias de Magallanes.

Infraestructura y desarrollo productivo como impulso para el turismo

Enrique Garín también analizó la creciente atención que ha recibido Magallanes en materias geopolíticas, industriales, económicas y logísticas, planteando que este escenario puede representar una oportunidad para fortalecer el turismo regional.

Desde su perspectiva, el desarrollo de infraestructura turística muchas veces depende de inversiones que responden inicialmente a las necesidades de otras actividades económicas. Esto se explica, en parte, por la estacionalidad del turismo y las dificultades que implica justificar grandes obras públicas exclusivamente a partir de la demanda de visitantes.

En ese contexto, identificó el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, el crecimiento de la salmonicultura, la actividad pesquera y la relevancia estratégica del estrecho de Magallanes como factores que pueden contribuir a impulsar inversiones en conectividad y accesibilidad.

Estas mejoras permitirían beneficiar tanto a las actividades productivas como al turismo, facilitando el desplazamiento hacia distintos atractivos naturales y ampliando las posibilidades de desarrollo de nuevos circuitos.

El ejecutivo también destacó que el turismo constituye un ecosistema económico que involucra a numerosos actores, entre ellos establecimientos hoteleros, transportistas, taxistas, guías especializados y trabajadores de distintos servicios. Por ello, el fortalecimiento de la infraestructura y la promoción de nuevos destinos tendría un impacto que va más allá de las empresas directamente vinculadas al alojamiento.

Digitalización y promoción de la experiencia turística

La incorporación de herramientas digitales fue otro de los temas de la conversación. Garín señaló que plataformas como Facebook, Instagram y los sitios web se han convertido en instrumentos importantes para la promoción de los establecimientos hoteleros y los destinos turísticos.

Sin embargo, también reconoció que el posicionamiento digital representa un desafío creciente, debido a la competencia por captar la atención de los usuarios y a la necesidad de desarrollar contenidos profesionales, atractivos y especializados.

Para el Hotel Almasur, estas plataformas permiten mantener una comunicación más directa con los potenciales visitantes, mostrar sus instalaciones y servicios, además de contribuir a difundir los atractivos de Punta Arenas y sus alrededores.

En ese sentido, la promoción hotelera se relaciona cada vez más con la difusión integral del destino, entregando información que permita a los turistas planificar sus actividades y conocer las distintas alternativas disponibles durante su estadía.

Proyecciones del Hotel Almasur para la temporada 2026-2027

Respecto de las expectativas para el próximo período turístico, el gerente del establecimiento manifestó una visión optimista para la temporada 2026-2027, considerando el crecimiento sostenido de los visitantes que llegan a Magallanes y las oportunidades que se presentan para la capital regional.

No obstante, advirtió que todavía existen desafíos relacionados con la disponibilidad de información estadística específica sobre el comportamiento turístico de Punta Arenas, lo que dificulta contar con herramientas más precisas para evaluar la demanda y planificar el desarrollo del sector.

Frente a este escenario, el Hotel Almasur continúa preparando a sus equipos mediante procesos de capacitación, profesionalización y mejoramiento de los servicios, con especial atención al personal de recepción, que cumple un papel importante en la orientación de los visitantes.

La preparación también considera fortalecer la capacidad de los trabajadores para entregar información sobre los atractivos locales, promoviendo una experiencia que no se limite al alojamiento, sino que permita descubrir la historia, cultura, naturaleza y actividades disponibles en la ciudad.

Finalmente, Garín enfatizó la importancia de que los propios habitantes de Punta Arenas reconozcan el potencial turístico de su territorio y contribuyan a difundirlo. La consolidación de la capital regional como destino requiere ampliar la promoción, fortalecer la infraestructura y aprovechar la diversidad de experiencias que ofrece Magallanes, tanto para visitantes nacionales como extranjeros.



