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4 de noviembre de 2026

ESTUDIANTES DE INACAP IMPULSAN RECUPERACIÓN DE LA PLAZA SIMÓN BOLÍVAR EN PUNTA ARENAS

​En el marco de los 60 años de la institución, la iniciativa contempla limpieza, recuperación de espacios comunes y la construcción de nuevos juegos de madera para mejorar este punto de encuentro comunitario.

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En el marco de los 60 años de INACAP, estudiantes de la sede Punta Arenas lideran una iniciativa de voluntariado que busca recuperar la Plaza Simón Bolívar, contribuyendo al mejoramiento de los espacios públicos y fortaleciendo el vínculo entre la comunidad, el municipio y la formación con sentido social.

 
Con compromiso, entusiasmo y espíritu colaborativo, estudiantes de INACAP Sede Punta Arenas están desarrollando un proyecto comunitario orientado a la recuperación y mejoramiento de la Plaza Simón Bolívar, contribuyendo a crear un entorno más acogedor y seguro para los vecinos y vecinas del sector.

 
La primera etapa de la iniciativa contempló labores de limpieza y recuperación de los espacios comunes, permitiendo mejorar las condiciones de este importante punto de encuentro y recreación para la comunidad.

 
Como parte de las próximas acciones, estudiantes del Área de Construcción elaborarán en sus talleres diversos juegos de madera y elementos móviles que reemplazarán parte de la infraestructura deteriorada, contribuyendo a devolver vida y funcionalidad a este importante espacio comunitario.

 
Durante las jornadas de trabajo, los estudiantes compartieron con vecinos y vecinas del sector que se acercaron espontáneamente para agradecer el esfuerzo y compromiso demostrado. Estas experiencias permitieron generar instancias de diálogo y colaboración, fortaleciendo los vínculos entre la institución, la comunidad y el municipio.

 
En el marco de la conmemoración de los 60 años de INACAP, esta iniciativa se desarrolla a través de un fondo concursable que incentiva a los estudiantes a liderar proyectos con impacto en sus comunidades, promoviendo el desarrollo de competencias alineadas con los valores institucionales de Innovación, Integridad y Excelencia. A través de experiencias en contextos reales, los estudiantes fortalecen su formación integral y se convierten en agentes de cambio, reafirmando el propósito de INACAP de transformar vidas y aportar al desarrollo sostenible de los territorios, contribuyendo a la construcción de entornos más inclusivos, colaborativos y orientados al bienestar de las personas.

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