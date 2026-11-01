1 de noviembre de 2026
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS PROMUEVE LA ACTIVIDAD FÍSICA DESDE LA PRIMERA INFANCIA
La iniciativa “Jornada Saludable: Preparando mi Cuerpo y mi Mente” contempla actividades recreativas, ejercicios motrices y educación para el autocuidado, dirigidas a niños y niñas de la comuna.
La Municipalidad de Cabo de Hornos impulsa la iniciativa “Jornada Saludable: Preparando mi Cuerpo y mi Mente”, orientada a promover hábitos de vida saludable y fortalecer el bienestar físico y mental de niños y niñas desde la primera infancia.
La actividad contempla ejercicios motrices y juegos grupales en la Carpa del Gimnasio Municipal, mediante una metodología participativa y recreativa. La jornada cuenta con la orientación del kinesiólogo Felipe Muñoz, quien guía los ejercicios y entrega recomendaciones para realizar las actividades de manera segura.
Entre los contenidos se consideran ejercicios de movilidad, coordinación, equilibrio, fuerza y flexibilidad, además de recomendaciones sobre hidratación, alimentación saludable, descanso y prevención de lesiones. También se aborda la relación entre actividad física, salud mental y bienestar emocional.
El alcalde de Cabo de Hornos destacó la importancia de fomentar el deporte entre niños y niñas, con el apoyo de profesionales y establecimientos educacionales. Por su parte, Cecilia Suazo, encargada comunal del Programa Promoción de Salud, relevó la importancia de promover el bienestar físico y mental desde los primeros años de vida.
La iniciativa es organizada por el municipio, a través del Departamento de Desarrollo Comunitario, el Programa Salud Comunitaria Preventiva y el Programa Plan de Promoción de la Salud, y busca fortalecer los espacios de recreación y participación familiar, además de contribuir a reducir el sedentarismo infantil.
Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.
Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.