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1 de noviembre de 2026

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS PROMUEVE LA ACTIVIDAD FÍSICA DESDE LA PRIMERA INFANCIA

​La iniciativa “Jornada Saludable: Preparando mi Cuerpo y mi Mente” contempla actividades recreativas, ejercicios motrices y educación para el autocuidado, dirigidas a niños y niñas de la comuna.

Primera infancia

La Municipalidad de Cabo de Hornos impulsa la iniciativa “Jornada Saludable: Preparando mi Cuerpo y mi Mente”, orientada a promover hábitos de vida saludable y fortalecer el bienestar físico y mental de niños y niñas desde la primera infancia.

La actividad contempla ejercicios motrices y juegos grupales en la Carpa del Gimnasio Municipal, mediante una metodología participativa y recreativa. La jornada cuenta con la orientación del kinesiólogo Felipe Muñoz, quien guía los ejercicios y entrega recomendaciones para realizar las actividades de manera segura.

Entre los contenidos se consideran ejercicios de movilidad, coordinación, equilibrio, fuerza y flexibilidad, además de recomendaciones sobre hidratación, alimentación saludable, descanso y prevención de lesiones. También se aborda la relación entre actividad física, salud mental y bienestar emocional.

El alcalde de Cabo de Hornos destacó la importancia de fomentar el deporte entre niños y niñas, con el apoyo de profesionales y establecimientos educacionales. Por su parte, Cecilia Suazo, encargada comunal del Programa Promoción de Salud, relevó la importancia de promover el bienestar físico y mental desde los primeros años de vida.

La iniciativa es organizada por el municipio, a través del Departamento de Desarrollo Comunitario, el Programa Salud Comunitaria Preventiva y el Programa Plan de Promoción de la Salud, y busca fortalecer los espacios de recreación y participación familiar, además de contribuir a reducir el sedentarismo infantil.


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