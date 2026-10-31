CHILE BUSCA OCHO PREMIOS MUNDIALES EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS 2026

Chile enfrenta la recta final de las votaciones de los World Travel Awards 2026, conocidos como los “Óscar del Turismo”, donde el país y distintos destinos nacionales buscan obtener ocho reconocimientos a nivel mundial, luego de conseguir cuatro premios en la etapa sudamericana.

El proceso estará abierto hasta el lunes 9 de noviembre. Por ello, la Subsecretaría de Turismo y Sernatur hicieron un llamado a participar y apoyar las candidaturas nacionales en esta competencia internacional.

Entre las nominaciones se encuentra Chile en las categorías Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino de Cruceros, Mejor Destino Verde y Mejor Destino de Naturaleza. También compiten Santiago como Mejor Ciudad Destino; Pucón como Mejor Destino Regional de Turismo Aventura; el desierto de Atacama como Destino Más Romántico; y Sernatur como Mejor Oficina de Turismo.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, destacó que estas nominaciones reflejan la diversidad de paisajes y experiencias que ofrece el país. Por su parte, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, invitó a la ciudadanía a respaldar las candidaturas durante los últimos días de votación.

Quienes deseen participar pueden ingresar a chileestuyo.cl/votaxchile o a la plataforma oficial de los World Travel Awards. Los ganadores serán reconocidos durante la ceremonia mundial programada para el 12 de diciembre en Tanzania. En 2025, Chile fue elegido nuevamente como Mejor Destino de Turismo Aventura del Mundo.

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