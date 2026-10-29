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29 de octubre de 2026

REPRESENTANTES DE TURISMO COMAPA ANALIZAN LOS DESAFÍOS DEL SECTOR Y LA TEMPORADA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​Patagonia on Tour

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En una nueva edición de Patagonia on Tour, los representantes de la histórica empresa Turismo Comapa, Eduardo Cameli y Felipe Tapia, abordaron el actual escenario del sector en la región de Magallanes. Durante el diálogo, analizaron los principales desafíos logísticos y de promoción que enfrenta el territorio para consolidar su oferta ante los visitantes nacionales e internacionales que llegan a Punta Arenas y sus alrededores.

Los ejecutivos destacaron que, si bien la temporada ya está en marcha, existen preocupaciones puntuales respecto a la infraestructura local. Mencionaron el impacto en la planificación por los trabajos en el aeropuerto de Puerto Natales y manifestaron su profunda inquietud por los cuatro años que lleva cerrado el museo en la capital regional. Asimismo, recalcaron la urgencia de mantener la protección de los pingüinos en Isla Magdalena frente a diversas amenazas, valorando la colaboración público-privada en la zona.

En su paso por los estudios de Radio Polar, los invitados valoraron el creciente interés de los viajeros por destinos emergentes que salen de las rutas tradicionales, como Tierra del Fuego e Isla Navarino. Además, plantearon nuevamente en Patagonia on Tour el gran anhelo de desestacionalizar la actividad mediante el fomento de los deportes de invierno, aprovechando el enorme potencial que posee la geografía local para la nieve.


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DIRECTOR DE CORFO MAGALLANES DESTACA PROGRAMAS PARA POTENCIAR EL TURISMO DE INVIERNO Y EL DESARROLLO ANTÁRTICO EN LA REGIÓN

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