TORRES DEL PAINE CUMPLE 46 AÑOS CON FOCO EN CONECTIVIDAD, TURISMO SUSTENTABLE Y DESARROLLO TERRITORIAL

En el marco de la conmemoración de los 46 años de la comuna de Torres del Paine, la alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez repasó los principales avances de su administración y los desafíos que enfrenta el territorio en materia de conectividad, infraestructura, turismo sustentable y desarrollo social. Durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la jefa comunal también manifestó su preocupación por las eventuales reducciones presupuestarias que podrían afectar la planificación municipal para 2027.

Desde Cerro Castillo, la autoridad destacó el trabajo desarrollado junto a los equipos municipales y las comunidades, con énfasis en la necesidad de continuar impulsando proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes de una comuna rural que, al mismo tiempo, constituye uno de los principales destinos turísticos de la Región de Magallanes.

46 años de historia y desarrollo para Torres del Paine

Al referirse al aniversario comunal, Cárdenas destacó el esfuerzo de quienes llegaron a habitar el territorio y contribuyeron a construir las localidades que hoy conforman la comuna. Asimismo, valoró el trabajo de los funcionarios municipales y las gestiones orientadas a avanzar en proyectos de infraestructura y servicios básicos.

“Así es, la verdad que siempre lo digo, yo me siento súper orgullosa de ser la alcaldesa de estar liderando y vía Torres del Paine, de poder gestionar, de poder seguir avanzando, seguir progresando acá en Torres del Paine. Como tú bien mencionas, estamos haciendo patria y estamos haciendo soberanía y siempre busco llegar con proyectos interesantes, de buscar la equidad territorial”, expresó.

Entre los avances mencionados por la alcaldesa se encuentran las gestiones para fortalecer el acceso a energía eléctrica en sectores de la comuna, las iniciativas de mejoramiento vial y el desarrollo de prestaciones de salud para la población.

En este último ámbito, anunció que durante diciembre se espera la llegada de nuevas ambulancias, lo que permitirá reforzar la capacidad de respuesta sanitaria en el territorio. También destacó un programa dirigido a las personas mayores, que contempla la entrega de artículos destinados a mejorar sus condiciones de bienestar durante los meses más fríos.

“Estamos con un programa súper lindo para adultos mayores, donde hace unos meses atrás entregamos ropa de abrigo. La próxima semana vamos a comenzar a entregar también para adultos mayores ropa de cama”, señaló.

La jefa comunal sostuvo que estas iniciativas forman parte de una gestión que busca responder a las necesidades de una población distribuida en un territorio extenso y con dificultades propias de su ubicación geográfica.

Mejoramiento del aeródromo de Cerro Castillo y pavimentación de caminos

Uno de los anuncios destacados durante la conversación fue el mejoramiento del aeródromo de Cerro Castillo, iniciativa que, según explicó Cárdenas, fue comunicada al municipio por el seremi de Obras Públicas durante las actividades del aniversario comunal.

La alcaldesa valoró este proyecto por su potencial aporte a la conectividad aérea y al desarrollo turístico, especialmente por la posibilidad de recibir aeronaves pequeñas y complementar las operaciones de otros recintos de la provincia.

“También hace el día de nuestro aniversario, nuestro seremi de Obras Públicas nos vino a dar la noticia que vamos a mejorar el aeródromo de Cerro Castillo, lo cual obviamente viene a potenciar el turismo porque podrán llegar avionetas más pequeñas”, indicó.

En materia de conectividad vial, destacó que ya se encuentran en marcha trabajos relacionados con la pavimentación de la ruta hacia Cerro Castillo y que la planificación apunta a extender el pavimento hasta la portería de Laguna Amarga.

La autoridad también planteó la necesidad de avanzar en los estudios de ingeniería para la pavimentación de la ruta Y-290, además de insistir en la importancia de completar los 14 kilómetros que restan para mejorar el camino desde el cruce hacia el Parque Nacional Torres del Paine en dirección a Villa Cerro Guido.

Respecto de este último tramo, explicó que el mejoramiento no solo beneficiaría a quienes transitan por el sector, sino que también fortalecería las oportunidades de desarrollo de una zona que cuenta con presencia de familias, servicios públicos y atractivos vinculados a la investigación científica.

“Es importante esos 14 km porque también ahí hay un polo de desarrollo importante con lo que respecta a la parte de la ciencia, a los hallazgos arqueológicos, paleontológicos que tenemos a ese sector”, sostuvo.

Cárdenas agregó que en Villa Cerro Guido existe presencia de servicios de salud y Carabineros, además de un servicio de transporte subsidiado por el Ministerio de Transportes, por lo que contar con mejores condiciones de circulación resulta fundamental para la comunidad.

Conectividad rural: caminos seguros y acceso a telecomunicaciones

La alcaldesa enfatizó que el desarrollo de Torres del Paine requiere abordar la conectividad desde una perspectiva integral, considerando tanto las rutas terrestres como el acceso a internet, telefonía celular y soluciones satelitales.

“Sí, es importante, o sea, yo sigo insistiendo, estamos en un lugar súper alejado, somos una comuna rural, pero sumamente importante y tenemos que seguir trabajando en lo que tú mencionas, en conectividad tanto satelital como vial”, manifestó.

En relación con los caminos interiores del Parque Nacional Torres del Paine, señaló que ha insistido en la implementación de soluciones que permitan elevar los estándares de circulación y reducir los impactos ambientales asociados al tránsito.

En ese contexto, mencionó la continuidad de la instalación de adoquines o adocretos en determinados sectores del parque, trabajos que buscan mejorar las condiciones de los caminos y contribuir a una gestión más sustentable del destino turístico.

Asimismo, se refirió a las dificultades que se producen durante el invierno en el sector del río Don Guillermo, donde el aumento del caudal puede afectar el tránsito. Según explicó, se han sostenido conversaciones con representantes de Vialidad para impulsar obras de mejoramiento que permitan enfrentar de mejor manera estas condiciones.

La jefa comunal recalcó que estas iniciativas requieren continuidad y coordinación entre las instituciones públicas, debido a que la conectividad constituye una condición esencial para el desarrollo de las familias, los servicios y las actividades productivas.

Turismo sustentable y protección del patrimonio natural

Otro de los ejes de la entrevista fue la estrategia municipal para avanzar hacia un turismo que integre la actividad económica con la protección del medioambiente.

En relación con la reunión sostenida con el recién asumido director regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), Cárdenas explicó que la instancia permitió presentar las iniciativas que desarrolla el municipio y plantear la necesidad de fortalecer la promoción turística de la comuna.

La alcaldesa destacó especialmente el protocolo municipal vinculado al avistamiento de pumas, junto con la ordenanza que busca regular esta actividad y contribuir a una convivencia adecuada entre visitantes, operadores turísticos y fauna silvestre.

“Hace dos semanas atrás estuvimos en Cochrane visitando el Parque Patagonia, donde obviamente ellos quieren replicar también este protocolo, así que son instrumentos que también vienen a potenciar el turismo y que se está dando muy fuerte hoy en día en nuestro territorio. El avistamiento de puma, el avistamiento de aves, entonces tenemos que tener instrumentos que ayuden a regular estas actividades”, explicó.

Para la autoridad, la regulación de estas experiencias es relevante debido al crecimiento del interés por la observación de fauna, una actividad que genera oportunidades económicas, pero que también requiere medidas de resguardo para proteger el ecosistema.

En ese sentido, manifestó que el trabajo municipal debe mantener una relación permanente entre las áreas de turismo y medioambiente, incorporando a los distintos actores que participan en la actividad.

“Y por lo mismo, lo que te comentaba hace un momento atrás, hoy día nuestros más jóvenes, los niños y niñas hay que involucrarlos en el cuidado del medioambiente, en también que entiendan en el lugar donde viven, que es un lugar totalmente turístico”, sostuvo.

La alcaldesa también valoró las actividades de formación y difusión que se realizan durante los meses de menor demanda turística, incluyendo seminarios, charlas y encuentros con guías, porteadores, establecimientos hoteleros, escuelas y otros representantes del sector.

Estas instancias, señaló, permiten compartir experiencias, promover buenas prácticas y reforzar la importancia de la conservación del territorio durante todo el año.

Diversificación turística para disminuir la estacionalidad

Cárdenas planteó que uno de los desafíos de Torres del Paine consiste en consolidar una oferta turística que no dependa exclusivamente de los períodos de mayor afluencia de visitantes.

La autoridad destacó que incluso durante el invierno existe actividad vinculada al avistamiento de pumas y otras experiencias relacionadas con la naturaleza, lo que abre posibilidades para fortalecer la promoción de la comuna en distintas temporadas.

En esa línea, consideró relevante el trabajo conjunto con Sernatur y otras instituciones para impulsar acciones de difusión, acceder a financiamiento y ampliar las oportunidades para los emprendimientos locales.

“Así que esperamos también que Sernatur, a través de ello, la promoción del turismo de nuestra comuna, de nuestro parque, son necesitamos, obviamente que ellos también ver acciones de Sernatur, ver financiamiento para ir potenciando el turismo comunal, provincial y regional”, señaló.

La jefa comunal también destacó el intercambio de experiencias con otros destinos turísticos del país, como Rapa Nui, San Pedro de Atacama y otras localidades que enfrentan desafíos relacionados con la conservación, la conectividad y la gestión de visitantes.

Durante las actividades de aniversario, representantes de estos territorios participaron en encuentros con equipos municipales y conocieron experiencias desarrolladas en Torres del Paine en materia de turismo, salud, medioambiente, seguridad pública y conservación.

Para Cárdenas, este trabajo colaborativo permite compartir aprendizajes y avanzar hacia modelos de gestión que consideren tanto el desarrollo económico como la protección de los recursos naturales.

Preocupación por el presupuesto municipal para 2027

En el tramo final de la entrevista, la alcaldesa manifestó preocupación por los recortes presupuestarios anunciados y sus posibles efectos en la capacidad de los municipios para desarrollar proyectos y responder a las necesidades de sus comunidades.

La autoridad señaló que el tema constituye una inquietud para la administración comunal, especialmente al momento de proyectar iniciativas y establecer prioridades para el próximo año.

“Sí, la verdad que estamos muy preocupados con todo este esta disminución del presupuesto y bueno, al mediodía yo voy a ir a porque ya celebramos el día de nuestra región y obviamente como alcaldesa estamos muy, muy preocupados por todos estos recortes que se están anunciando”, afirmó.

Cárdenas adelantó que entregaría mayores antecedentes sobre esta preocupación durante una intervención posterior, poniendo el foco en las consecuencias que una eventual reducción de recursos podría tener para Torres del Paine.

El planteamiento se suma a los desafíos que enfrenta la comuna para sostener inversiones en conectividad, servicios básicos, salud, turismo y desarrollo territorial, especialmente considerando su extensión geográfica y las dificultades asociadas a su condición rural.





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