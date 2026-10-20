AUTORA DE “REMENDAR” DAFNE MONCADA, DESTACA EL VALOR DE LA LITERATURA INFANTIL PARA REFLEXIONAR SOBRE LA VIDA Y LAS EMOCIONES

La literatura infantil, la memoria familiar, el cuidado del medioambiente y la importancia de recuperar los espacios de lectura fueron algunos de los temas abordados esta mañana por la periodista y autora Dafne Moncada, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde presentó su libro álbum Remendar.

La obra, publicada por la editorial Una Casa de Cartón, nace de la relación entre una abuela y su nieta, quienes comparten la experiencia de reparar un calcetín. A partir de esta acción cotidiana, la autora construye una historia que trasciende el objeto y propone una reflexión sobre las relaciones humanas, las pérdidas, las heridas emocionales y la posibilidad de recomponer aquello que parece roto.

Durante la conversación, Moncada también destacó el valor de la ilustración como lenguaje narrativo, su experiencia en el desarrollo del libro y la necesidad de fomentar una lectura que permita a niños, niñas y adultos establecer conexiones con su entorno y con las personas que forman parte de sus vidas.

De la comunicación al libro álbum: un camino entre el periodismo y el arte

Dafne Moncada es periodista, formada en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y desde sus primeros años profesionales ha mantenido una estrecha relación con el periodismo cultural, las artes y las iniciativas comunitarias.

Según relató, su interés por la ilustración estuvo presente desde su etapa universitaria, cuando participaba en talleres artísticos y actividades vinculadas a la creación visual. Posteriormente, después de convertirse en madre, decidió profundizar en este ámbito y explorar el libro álbum, un género que combina la literatura y las imágenes para construir relatos con distintas posibilidades de interpretación.

Para avanzar en ese camino, cursó un diplomado en Ilustración Editorial en la Pontificia Universidad Católica de Chile, estudios que pudo realizar gracias a la beca Chile Crea, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La autora valoró especialmente este apoyo, que le permitió financiar no solo sus estudios y materiales, sino también parte de las necesidades prácticas para desarrollar su proyecto.

“Y eso fue gracias a una beca del Ministerio de Cultura que es la beca Chile crea y que esa beca permitió que yo estudiara que comprara materiales, incluso que pudiese pagarle a una niñera que cuidara a mi hija”, explicó durante la entrevista.

A este respaldo se sumó el financiamiento editorial que permitió concretar la impresión de Remendar, convirtiendo el proyecto en su primer libro publicado.

Moncada señaló que, si bien el periodismo continúa siendo una actividad que valora profundamente, llegó un momento en que sintió la necesidad de desarrollar sus propias historias y transmitir mensajes desde la creación artística.

“Yo me di cuenta que igual tenía mensajes que entregar”, afirmó, explicando que el libro álbum le permitió reunir sus intereses por la escritura, la ilustración y la comunicación de ideas a través de recursos visuales.

“Remendar”: una historia sobre los vínculos, las pérdidas y la posibilidad de sanar

El punto de partida de Remendar es una escena sencilla: una abuela enseña a su nieta a reparar un calcetín. Sin embargo, el relato utiliza esa experiencia como una metáfora de otras formas de reparación, que no se limitan a los objetos materiales.

La autora explicó que el libro busca mostrar cómo las acciones cotidianas pueden convertirse en oportunidades para transmitir conocimientos, compartir afectos y conversar sobre experiencias complejas.

“Esta es la historia de una abuela que le enseña a su nieta a reparar un calcetín, pero que finalmente este calcetín es una metáfora para todas las cosas que necesitan reparación, que pueden ser objetos, pero que también a veces son relaciones humanas. O pena que no han sanado”, señaló.

De esta manera, la reparación se presenta como una práctica que permite reflexionar sobre la forma en que las personas enfrentan las dificultades, reconocen sus heridas y buscan reconstruir aquello que ha sido dañado.

La relación entre la abuela y la nieta también adquiere especial relevancia, ya que representa un espacio de transmisión de saberes entre generaciones. A través de la conversación, la observación y el trabajo compartido, la historia destaca la importancia de dedicar tiempo a los vínculos familiares.

Para Moncada, una de las características más interesantes del libro álbum es que las ilustraciones pueden comunicar información emocional y narrativa incluso sin recurrir a las palabras.

En ese sentido, explicó que las imágenes permiten observar gestos, miradas y situaciones que dan cuenta de la relación entre los personajes y enriquecen la lectura.

La obra está pensada para generar distintas interpretaciones según la edad y la experiencia de quien la lee, de manera que una misma historia pueda dar origen a conversaciones diferentes durante la infancia, la adolescencia o la adultez.

Un proceso creativo que comenzó mientras hacía una tarea doméstica

Durante la entrevista en Polar Comunicaciones, la autora contó que la idea de Remendar apareció de manera espontánea mientras realizaba una actividad cotidiana en su casa.

Según relató, tanto el texto como las imágenes surgieron prácticamente al mismo tiempo, lo que la llevó a detener lo que estaba haciendo para registrar las ideas antes de olvidarlas.

“Con este libro vino el texto y la imagen al mismo tiempo. Entonces, la inspiración llega en lugares muy raros. A mí generalmente me llegaban dando en micro. Pero este libro yo estaba haciendo la cama en mi casa y estaba pensando: ‘Cómo quiero hacer un libro, quiero hacer un libro’, y de repente estaba haciendo, haciendo la cama como trabajo doméstico y me viene todo: la primera frase, la conversación completa, todo lo que se imaginan, cómo termina”, recordó.

A partir de ese momento, comenzó a escribir el texto y a realizar anotaciones visuales en paralelo, con el objetivo de construir una primera estructura narrativa que le permitiera organizar las escenas de cada doble página.

Ese material inicial se transformó en un storyboard, una herramienta que permite visualizar la secuencia de imágenes y la progresión del relato antes de desarrollar las ilustraciones definitivas.

Aunque el proyecto no obtuvo financiamiento en su primera postulación, la experiencia le permitió identificar aspectos que debía mejorar, especialmente en la relación entre la tipografía y las imágenes. Más adelante, durante el diplomado, pudo continuar trabajando en la propuesta y perfeccionar su estructura.

La autora explicó que una de las decisiones más importantes fue revisar algunas escenas que incorporaban referencias visuales más directas a la búsqueda de personas detenidas desaparecidas.

En una versión inicial, los calcetines adquirían vida propia y aparecían buscando a sus familiares. Sin embargo, durante el proceso de revisión, recibió recomendaciones para mantener una mayor coherencia en el lenguaje visual del libro.

Finalmente, optó por conservar esa dimensión simbólica mediante elementos más sutiles, permitiendo que las ilustraciones contuvieran distintas capas de lectura sin interrumpir la continuidad de la historia.

Este proceso, explicó, le permitió comprender que una obra dirigida a las infancias puede abordar temas complejos sin necesidad de explicarlos de manera explícita, dejando espacio para que lectores y mediadores construyan sus propias interpretaciones.

La lectura frente al predominio de las pantallas

Uno de los momentos centrales de la conversación estuvo relacionado con los desafíos que enfrenta la lectura en una sociedad marcada por la digitalización, la circulación permanente de información y el uso cotidiano de dispositivos electrónicos.

Consultada sobre si desarrollar libros constituye una forma de resistencia frente a estas tendencias, Moncada sostuvo que la creación literaria y la promoción de la lectura siguen siendo necesarias, especialmente cuando se busca fortalecer el pensamiento crítico y la capacidad de comprender el mundo.

“Es totalmente un acto de resistencia. Estamos como quijoteando aquí, y pero yo creo que no es una pelea que esté perdida, o sea, los resultados de la prueba PISA fueron desastrosos, el peor en años”, expresó.

La autora planteó que el pensamiento crítico no consiste únicamente en comprender lo que se lee, sino también en desarrollar una mirada sobre la sociedad, las relaciones de poder y la forma en que las personas se vinculan con la naturaleza.

Desde esa perspectiva, consideró que los libros infantiles pueden contribuir a generar preguntas y abrir conversaciones que van más allá de la historia que se presenta en sus páginas.

Para Moncada, la literatura también ofrece espacios de identificación y refugio, especialmente para niños y niñas que no necesariamente se sienten cómodos en ambientes sociales muy exigentes o que encuentran dificultades para relacionarse con otras personas.

“Y los libros, yo creo yo creo que eso también es importante decir. No todos los niños y niñas son extrovertidos, se les hace fácil socializar y para muchos niños que son más introvertidos, quizás como fui yo, mi infancia o como hay tantos niños que uno conversa por ahí. Los libros fueron un refugio en donde uno se encontraba con personas como uno, pero que aún así tenían grandes aventuras como que no había ni una limitancia”, comentó.

En su reflexión, destacó que los personajes de la literatura infantil contemporánea pueden tener defectos, cometer errores y enfrentar dificultades, sin que esas características les impidan avanzar hacia sus objetivos.

Esta mirada, sostuvo, permite transmitir a las infancias que no es necesario ser perfecto para desarrollar proyectos, superar obstáculos o construir relaciones significativas.

Reparar en lugar de desechar: una reflexión sobre el medioambiente

El mensaje de Remendar también se relaciona con el consumo, la generación de residuos y la necesidad de reconsiderar la manera en que las personas utilizan los recursos.

La autora explicó que reparar un objeto, en lugar de reemplazarlo inmediatamente, puede convertirse en una forma concreta de cuestionar una cultura basada en la compra constante y el desecho.

“Es necesario que estemos siempre comprando cosas nuevas. Es necesario que no reparemos las cosas y que desechemos y que desechemos y que alimentemos una industria que nos explota a los trabajadores, destruye el medio ambiente, genera un nivel de basura que no tiene cabida en este planeta”, señaló.

A partir de esa reflexión, Moncada destacó que las infancias tienen mucho que aprender de la naturaleza y de las prácticas orientadas a su cuidado, especialmente en un contexto donde los recursos naturales suelen abordarse desde una perspectiva económica.

Durante la entrevista, también mencionó su impresión sobre el entorno natural de Magallanes, una región que considera especialmente significativa por sus paisajes y su ubicación austral, aunque advirtió que la contaminación también alcanza estos territorios.

La autora defendió la importancia de promover una relación con el entorno que no se limite a la explotación de recursos, sino que incorpore el cuidado, la responsabilidad y el reconocimiento del valor de la naturaleza.

En ese sentido, la reparación que propone su libro puede entenderse tanto como una práctica doméstica como una invitación a reflexionar sobre los hábitos de consumo y las decisiones cotidianas que tienen consecuencias colectivas.

El amor, la ternura y las posibilidades que aparecen al apagar el celular

Moncada también se refirió al papel que pueden cumplir los libros en la construcción de una sociedad más empática y colaborativa. En su análisis, el predominio de la competencia y la búsqueda permanente de resultados individuales puede debilitar la disposición a trabajar con otras personas y reconocer las necesidades del entorno.

Frente a ese escenario, planteó que la creación cultural puede contribuir a recuperar valores como el cuidado, la ternura y la colaboración.

“Estamos luchando contra un gigante. Pero hay que hacerlo también desde el amor, desde la ternura, desde que podemos cumplir nuestros sueños y que cuando apaguemos los celulares se abre un mundo de posibilidades”, afirmó.

La autora invitó a reconocer las experiencias que pueden desarrollarse fuera de las pantallas, desde plantar semillas y observar su crecimiento hasta compartir momentos de lectura y conversación.

En su visión, estas prácticas permiten que niños y niñas se relacionen directamente con el entorno, desarrollen su curiosidad y descubran formas de aprendizaje que no dependen exclusivamente de los dispositivos digitales.

El mensaje de Remendar, por tanto, no se limita a reparar un calcetín, sino que propone observar las posibilidades que existen en las relaciones humanas, en los objetos cotidianos y en el mundo natural.

Reconocimiento de IBBY Chile y participación en la Feria del Libro Pájaro Azul de Punta Arenas

Durante la conversación, Dafne Moncada también destacó el reconocimiento obtenido por Remendar, que recibió una mención honrosa de IBBY Chile, organización dedicada a promover la literatura infantil y juvenil y a destacar obras de calidad destinadas a las infancias.

La autora valoró esta distinción como un respaldo al trabajo desarrollado y al mensaje que busca transmitir a través de su publicación.

Asimismo, se refirió a su reciente participación en la Feria del Libro Pájaro Azul de Punta Arenas, instancia que reunió actividades literarias, presentaciones de libros, cuentacuentos y espacios de encuentro en torno a la lectura.

Moncada felicitó especialmente a la profesora Leonor Harris, a quien atribuyó la organización de la feria, y valoró el trabajo de las personas que impulsan iniciativas culturales y de promoción lectora en la ciudad.

“Hay creadores en Punta Arenas, hay creadores en Punta Arenas, hay personas haciendo promoción lectora de manera hermosa, está la Leonor Harris con sus ilustraciones bellísimas y haciendo sus talleres”, señaló.

La autora también destacó que la feria haya alcanzado su tercera edición, considerando este crecimiento como una señal positiva para el desarrollo cultural local.

“Y ojalá que la Feria del Libro Pájaro Azul, que ya cumple 3 años, que ya es un logro, o sea, ya decimos que es un sueño cumplido en esta batalla cultural, que cumpla muchos años más”, expresó.

Sus palabras pusieron de relieve la importancia de fortalecer los espacios de encuentro entre autores, ilustradores, lectores y comunidades, especialmente en territorios donde las iniciativas culturales contribuyen a ampliar el acceso a los libros y a visibilizar el trabajo creativo local.

Dónde encontrar el libro “Remendar”

Al finalizar la entrevista en Buenos Días Región, Dafne Moncada invitó a quienes deseen conocer su obra a buscar Remendar en librerías físicas y plataformas de venta por internet.

De acuerdo con lo señalado por la autora, el libro está disponible en distintas librerías y puede adquirirse mediante los canales de distribución de la editorial Una Casa de Cartón, además de plataformas como Buscalibre.

También mencionó librerías como Antártica, Azafrán y Pataleta Ediciones, entre otros puntos de venta. La disponibilidad puede variar según cada distribuidor.

Quienes quieran seguir sus próximos trabajos y conocer más sobre sus procesos creativos pueden buscarla en Instagram como Dafne Moncada y Pajarita Mía, según indicó durante el programa.

La autora cerró con una reflexión sobre el valor afectivo de la obra y su potencial como regalo para distintas generaciones, particularmente para las abuelas, cuyas experiencias y conocimientos ocupan un lugar central en la historia.

“Es un buen regalo para las abuelas, es como una instancia en que las abuelas sientan que son reconocidas por su sabiduría, por sus prácticas cotidianas, por el aporte que traen a nuestros hijos e hijas”, concluyó.

Con Remendar, Dafne Moncada propone así una historia que conecta la literatura infantil con la memoria familiar, la reparación emocional y el cuidado del entorno, invitando a lectores de distintas edades a descubrir que, en ocasiones, los cambios más significativos comienzan con acciones sencillas.



