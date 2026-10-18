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18 de octubre de 2026

EXPRESIÓN AUSTRAL ABRE TALLERES GRATUITOS DE DANZA PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

La iniciativa “Travesía Austral” se desarrollará entre octubre y diciembre en Punta Arenas, con dos espacios formativos según la edad de los participantes. Las actividades comienzan este martes 20 de octubre en la sede de Expresión Austral, ubicada en avenida Alessandri 208.

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El espacio cultural Expresión Austral, en colaboración con el programa Red Cultura, desarrollará “Travesía Austral”, un programa gratuito de formación en danza que busca acercar esta disciplina a la comunidad mediante la exploración del movimiento, distintas técnicas y la creación colectiva.

La iniciativa contempla dos talleres. “Semillas en Movimiento” está dirigido a niños y niñas desde los 7 años y se realizará los martes, de 18:30 a 19:30 horas, con actividades de juego, exploración y creación colectiva. En tanto, “Habitar el Cuerpo” está destinado a jóvenes y adultos desde los 16 años, con sesiones los martes, de 19:30 a 20:30 horas, centradas en la escucha corporal, la improvisación y distintas técnicas de danza.

Ambos talleres son gratuitos y no requieren experiencia previa. Las personas interesadas deben asistir con ropa cómoda y comprometerse a participar presencialmente en el horario correspondiente. El programa se extenderá hasta diciembre y finalizará con un proceso creativo que será presentado a la comunidad.

Las inscripciones y consultas se pueden realizar al teléfono +56 9 4044 1796 o al correo [email protected]. Las actividades se llevarán a cabo en avenida Alessandri 208, en el sector Barrio Sur de Punta Arenas. Además, durante octubre, el espacio cultural contempla una función audiovisual gratuita y abierta al público de cine danza.

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TEATRO LA CANALLA IMPULSA TALLERES DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA EN PUNTA ARENAS

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​La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.

​La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.

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EXPRESIÓN AUSTRAL ABRE TALLERES GRATUITOS DE DANZA PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

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