EXPRESIÓN AUSTRAL ABRE TALLERES GRATUITOS DE DANZA PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

El espacio cultural Expresión Austral, en colaboración con el programa Red Cultura, desarrollará “Travesía Austral”, un programa gratuito de formación en danza que busca acercar esta disciplina a la comunidad mediante la exploración del movimiento, distintas técnicas y la creación colectiva.

La iniciativa contempla dos talleres. “Semillas en Movimiento” está dirigido a niños y niñas desde los 7 años y se realizará los martes, de 18:30 a 19:30 horas, con actividades de juego, exploración y creación colectiva. En tanto, “Habitar el Cuerpo” está destinado a jóvenes y adultos desde los 16 años, con sesiones los martes, de 19:30 a 20:30 horas, centradas en la escucha corporal, la improvisación y distintas técnicas de danza.

Ambos talleres son gratuitos y no requieren experiencia previa. Las personas interesadas deben asistir con ropa cómoda y comprometerse a participar presencialmente en el horario correspondiente. El programa se extenderá hasta diciembre y finalizará con un proceso creativo que será presentado a la comunidad.

Las inscripciones y consultas se pueden realizar al teléfono +56 9 4044 1796 o al correo [email protected]. Las actividades se llevarán a cabo en avenida Alessandri 208, en el sector Barrio Sur de Punta Arenas. Además, durante octubre, el espacio cultural contempla una función audiovisual gratuita y abierta al público de cine danza.