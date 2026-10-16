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16 de octubre de 2026

INE EXPLICA CÓMO FUNCIONAN LAS ENCUESTAS DE PRESUPUESTO FAMILIAR Y SEGURIDAD CIUDADANA EN MAGALLANES

Buenos días región

INEMagallanes

El funcionamiento de dos importantes instrumentos de medición estadística, la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), fue abordado esta mañana por el director regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Magallanes, Zalo López Palavecino, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, la autoridad explicó cómo se desarrollan ambos estudios en la región, cuáles son sus principales objetivos y por qué la participación de las personas seleccionadas resulta fundamental para obtener información representativa de la realidad local.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de que la ciudadanía reciba a los equipos encuestadores y comprenda que los antecedentes recopilados se encuentran protegidos por el secreto estadístico y son utilizados con fines estadísticos.

Encuesta de Presupuestos Familiares: conocer los gastos y hábitos de consumo

La Encuesta de Presupuestos Familiares es un instrumento que el INE realiza cada cinco años y que permite conocer cómo distribuyen sus recursos económicos los hogares, identificando los principales bienes y servicios que consumen las familias.

La información recopilada resulta fundamental para actualizar la canasta de productos y servicios utilizada en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), considerando que las preferencias y necesidades de consumo cambian con el paso del tiempo.

La incorporación de nuevas tecnologías, los cambios en los servicios de comunicación y las modificaciones en los hábitos cotidianos son algunos de los factores que hacen necesario actualizar periódicamente esta información. De esta manera, el estudio permite identificar qué productos adquieren mayor relevancia en el presupuesto familiar y cuáles han perdido presencia en comparación con períodos anteriores.

A diferencia de otras encuestas que requieren una visita para recopilar los antecedentes, la EPF contempla un seguimiento de los hogares seleccionados durante 15 días. En ese período, las familias deben registrar sus gastos, conservar sus boletas y colaborar con las visitas de los encuestadores, quienes pueden acudir hasta cuatro veces para revisar y completar la información.

Este procedimiento permite obtener antecedentes más detallados sobre el consumo efectivo de los hogares, evitando que el estudio dependa únicamente de estimaciones generales sobre los gastos familiares.

El director regional explicó que este trabajo requiere una importante disposición de las personas participantes, debido al nivel de detalle solicitado. Por ello, reiteró el llamado a colaborar con los equipos del INE y entregar información lo más completa posible.

Los resultados de la encuesta permiten actualizar los patrones de consumo utilizados en las mediciones económicas y contribuir a que el IPC refleje de mejor manera la realidad de los hogares.

ENUSC: medición de la percepción de seguridad en la región

Otro de los instrumentos analizados fue la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), estudio que busca conocer la percepción de seguridad de la población y recopilar información sobre experiencias relacionadas con delitos, robos y hurtos.

En Magallanes, el levantamiento de información se desarrolla en sectores urbanos de Punta Arenas y Puerto Natales, mediante visitas a viviendas seleccionadas de acuerdo con procedimientos estadísticos previamente establecidos.

La encuesta permite conocer si las personas han sido víctimas de delitos, dónde han ocurrido estas situaciones y cómo evalúan la posibilidad de enfrentar hechos delictivos en el futuro. Sus resultados entregan antecedentes relevantes para comprender las experiencias de victimización y la percepción de seguridad de la ciudadanía.

El procedimiento contempla inicialmente la identificación de los integrantes del hogar. Posteriormente, se selecciona aleatoriamente a una persona para responder el cuestionario en representación de la unidad familiar, siguiendo los protocolos establecidos por el organismo.

Esto significa que no cualquier integrante puede sustituir a la persona seleccionada, aunque conozca los antecedentes del hogar. Si el participante elegido no se encuentra disponible, los encuestadores deben coordinar una nueva visita para completar el levantamiento correctamente.

En el caso de que la persona seleccionada sea menor de edad, se consideran los resguardos correspondientes, incluido el acompañamiento de un adulto.

El INE también desarrolla procesos de supervisión para verificar que las visitas se hayan realizado y que las preguntas se hayan aplicado de acuerdo con los procedimientos definidos. Estas medidas buscan asegurar la calidad y confiabilidad de los datos recopilados.

La información obtenida mediante la ENUSC es utilizada por los organismos competentes, entre ellos la Subsecretaría de Prevención del Delito, para analizar la situación de seguridad y contar con antecedentes que contribuyan al diseño de políticas públicas.

Secreto estadístico y colaboración de los hogares

López Palavecino también destacó que la información entregada por las personas está protegida por el secreto estadístico, lo que impide divulgar antecedentes individuales que permitan identificar a quienes participan en los estudios.

El director regional explicó que la colaboración ciudadana es esencial para que los resultados reflejen adecuadamente las características de la población y permitan desarrollar análisis útiles para la toma de decisiones públicas.

Asimismo, recordó que la selección de las viviendas y de las personas que deben responder se realiza mediante procedimientos técnicos, por lo que los encuestadores deben respetar los protocolos establecidos y no pueden reemplazar arbitrariamente a los participantes seleccionados.



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