COLUMNA DE OPINIÓN | LA ASISTENCIA EN OBRA CUANDO LA CONSTRUCCIÓN VUELVA A CONTRATAR EN MAGALLANES

Eran las siete y cuarto y el teléfono sonó con un número que el jefe de obra conocía de memoria. Era el cliente. No llamaba para saludar.



"Oiga, aquí no hay nadie."



El jefe miró la planilla en su celular. Ahí aparecía el maestro, marcado a las seis cuarenta y cinco, supuestamente en la obra. Y la obra estaba vacía.



Esta historia le pasó a un conocido mío, y la cuento porque creo que en Magallanes la vamos a ver repetida más de una vez en los próximos meses.



En septiembre, la Seremi del Trabajo, Sence y la Cámara Chilena de la Construcción se juntaron en Punta Arenas para explicarles a las empresas el Subsidio al Empleo. Omar Vargas, del Consejo Social de la CChC local, lo dijo sin rodeos: las cifras de empleo no son las que quisieran para la región. Y agregó algo que me quedó dando vueltas. No basta con contratar. Hay que sostener esos puestos en el tiempo.



Ahí está el punto. Cuando una pyme vuelve a contratar después de un período flaco, contrata rápido y con poco margen. Gente nueva, cuadrillas armadas en una semana, obras repartidas entre Punta Arenas, Natales o Porvenir. Y el dueño, que además cotiza, compra materiales y pelea con la mutual, no puede estar parado en cada faena a las siete de la mañana con frío y viento.



Vuelvo al maestro.



No era mal trabajador. Al contrario, era de los buenos, de esos que dejan la terminación limpia. Pero llegaba tarde. Siempre un poco, a veces harto. Lo habían conversado, después lo habían advertido, y la última vez le dijeron claro: una más y no sigues.



Esa mañana se quedó dormido. Despertó, vio la hora y le dio susto. En vez de llamar, marcó la entrada desde su casa con una aplicación que simula la ubicación. Pensó que llegaría antes de que alguien se diera cuenta. No alcanzó. El cliente llegó primero.



Lo fácil es quedarse con la rabia. Lo hizo trampa, se va, y listo. Pero si uno lo mira con calma, la trampa fue el último capítulo. Los atrasos venían de meses, y nadie los tenía anotados en un lugar donde se vieran juntos. Cada uno, por separado, parecía poca cosa. Diez minutos un lunes, veinte un jueves. Cuando por fin se notó, ya estaba todo tan tenso que el miedo pesó más que la honestidad.



Si el patrón se hubiera visto en la tercera semana y no en el tercer mes, la conversación habría sido otra. Una conversación tranquila, sin amenaza encima. "Oye, ¿qué está pasando en las mañanas? ¿Es la micro, es algo en la casa, te sirve entrar media hora más tarde y salir media hora después?" Muchas veces el atraso crónico tiene una explicación bien concreta, y a veces se arregla. Otras veces no, y está bien saberlo temprano.



Ojo con una cosa. Una marca con ubicación en el celular dice desde dónde se marcó. No dice quién marcó, ni prueba que la persona estuviera trabajando. Por eso no me sirve pensar en el registro como un policía. Me sirve como una alerta para ir a conversar a tiempo.



Para las constructoras de Magallanes que van a contratar con subsidio, mi sugerencia es bien simple. Antes de la primera semana, dejen claro cómo se marca la entrada y la salida, y revisen esos datos cada semana, no cuando ya hay un problema. Si alguien aparece atrasado tres veces seguidas, esa misma semana se conversa, mirándose a la cara, en la obra o tomando un café.



Sostener un puesto, como pedía Vargas, también es eso. No dejar que un buen maestro llegue a la mañana en que le da más miedo llamar que mentir.



Aquel jefe de obra todavía se acuerda del llamado. Me dijo que lo que más le molestó no fue la trampa. Fue darse cuenta de que todas las señales estaban ahí desde antes, y que nadie las había mirado.

