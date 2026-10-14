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14 de octubre de 2026

POLAR COMUNICACIONES, JUNJI MAGALLANES Y EMPRESAS LOCALES SE UNEN POR LA CAMPAÑA DEL JUGUETE 2026

​La iniciativa beneficiará a niñas y niños de entre 0 y 6 años que asisten a establecimientos de educación parvularia de la JUNJI en Magallanes.

campañajuguete2026

Con el objetivo de llevar alegría y contribuir a que más niñas y niños reciban un regalo, se realizó el lanzamiento de la Campaña del Juguete 2026, iniciativa organizada por Polar Comunicaciones en conjunto con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) en la Región de Magallanes, que busca superar los resultados alcanzados durante el año pasado, cuando se entregaron 1.031 juguetes.

La campaña busca convocar a la comunidad y al sector privado a sumarse a esta iniciativa solidaria, destinada a niñas y niños de entre 0 y 6 años que asisten a establecimientos de educación parvularia de la JUNJI en la región. A través de esta colaboración, se espera reunir una importante cantidad de regalos que permitan llevar un momento de alegría a los más pequeños.

En esta nueva edición, la Galería Palace de Punta Arenas será el centro de acopio de la campaña, además de participar como establecimiento auspiciador. También se cuenta con el apoyo de las empresas Methanex, Pesca Chile, Blumar, Aerovías DAP, Gasco Magallanes, SalfaCorp, Colegio Británico. Transbordadora Austral Broom y Pesca Nova.

La organización hizo un llamado a quienes deseen colaborar a considerar que los regalos deben ser juguetes nuevos, no usados, apropiados para niñas y niños de entre 0 y 6 años. Asimismo, se solicita que los juguetes no estén relacionados con contextos bélicos o de guerra, privilegiando alternativas que promuevan el juego, la creatividad, el aprendizaje y la sana convivencia.

Con el inicio de la Campaña del Juguete 2026, Polar Comunicaciones y la JUNJI esperan renovar el compromiso solidario de la comunidad magallánica y superar la cifra alcanzada en 2025, cuando fueron entregados 1.031 juguetes.

La invitación es a sumarse a esta iniciativa y aportar con un regalo que pueda convertirse en una sonrisa, reafirmando la importancia de la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía en beneficio de la infancia de Magallanes.



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