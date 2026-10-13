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13 de octubre de 2026

"LA COSTANERA ES TUYA" INICIÓ UNA NUEVA TEMPORADA DE DEPORTE Y RECREACIÓN AL AIRE LIBRE EN PUNTA ARENAS

​La iniciativa municipal se extenderá hasta mayo, con jornadas de al menos una vez al mes para promover la vida saludable en el borde costero.

LC 3
Después de cinco meses de inactividad por el invierno, la Municipalidad de Punta Arenas dio inicio a una nueva temporada de "La Costanera es Tuya", iniciativa que invita a los vecinos a disfrutar del aire libre para caminar, andar en bicicleta, patinar y compartir.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el retorno de la iniciativa, pese a las condiciones climáticas adversas que han marcado la primavera en la ciudad. "Como ha sido nuestra primavera extraña, con bastante lluvia, pero tal como lo informamos, comenzamos ya esta temporada cerrando nuestra costanera para que nuestros vecinos puedan hacer deporte, caminar, aprender a andar en bici o en patines", señaló.

Asimismo, la autoridad comunal invitó a la comunidad a participar en la próxima jornada, que se realizará el domingo 8 de noviembre, y manifestó su expectativa de contar con mejores condiciones climáticas para que más personas puedan sumarse a la actividad.

Por su parte, Jonathan Mansilla, encargado de la Fundación Municipal de Deportes, valoró el inicio de esta nueva temporada y destacó la importancia de mantener estos espacios. "Estamos comenzando una nueva temporada que se va a prolongar hasta el mes de mayo. Evidentemente con las condiciones que son propias de nuestra ciudad los vecinos igual se han acercado, esperamos que durante enero y febrero que los meses son más bonitos, y con las escuelas de verano que vamos a lanzar próximamente la gente se sume y participe más", indicó.

Finalmente, a través de estas jornadas, el municipio busca fomentar el uso de los espacios públicos y acercar a la comunidad al borde costero, uno de los principales entornos urbanos de la capital regional.


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CONGRESO DEPORTIVO BUSCA POTENCIAR NUEVOS TALENTOS EN PUNTA ARENAS

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