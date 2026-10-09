PRESIDENTE DE LA LIGA NAVAL ARGENTINA AMENAZA CON DETENER BUQUE CHILENO QUE VIAJARÁ A MALVINAS

El presidente de la Liga Naval Argentina y perito naval, Fernando Morales, planteó la posibilidad de detener un buque chileno que viajará desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas, en medio de las tensiones por la apertura de una nueva ruta comercial. Sus declaraciones se conocen mientras informes de inteligencia chilena advierten sobre un eventual “evento crítico” con Argentina, ante el riesgo de que sus fuerzas navales intercepten la embarcación.

La advertencia fue realizada el pasado 6 de octubre ante las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados argentina, durante la discusión de un proyecto del Gobierno de Javier Milei destinado a reforzar la protección de la soberanía nacional.

En su intervención, Morales aseguró que el próximo 10 de noviembre zarpará una embarcación chilena con suministros para el proyecto petrolero Sea Lion, que se desarrolla en aguas cercanas a las Malvinas.

“El próximo 10 de noviembre, Chile —ya está anunciado— va a hacer zarpar su primer buque de bandera chilena con carga logística para el emprendimiento Sea Lion”, afirmó.

Para justificar una eventual intervención, el dirigente invocó el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), referido a las condiciones del denominado “paso inocente” de embarcaciones extranjeras.

“Cualquier amenaza o puesta en riesgo de la soberanía nacional puede ser considerada tránsito no inocente, con lo cual el buque puede ser detenido”, sostuvo.

La advertencia sobre el estrecho de Magallanes

Morales también se refirió a la ruta que utilizaría la embarcación, reconociendo expresamente la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes.

“Ya anunció Chile que va a ir por Gibraltar… perdón, por Magallanes; aclarando que Magallanes es chileno, no vamos a seguir teniendo problemas con eso”, señaló.

Luego insistió en que la Cancillería argentina debería evaluar si el viaje constituye un tránsito permitido por el derecho internacional.

“Aplicando la Convemar tendríamos que decidir, nuestra Cancillería en particular, si consideramos que eso es paso inocente o paso no inocente. Vamos a ver lo que hacemos, no lo sabemos”, agregó.

El dirigente también advirtió sobre las consecuencias que podría tener dejar una embarcación sin capacidad de navegación en esas aguas.

“Inhabilitarlos y dejarlos sin timón o sin máquinas en un lugar como el Atlántico Sur equivale prácticamente a hundirlos”, afirmó.

Cabe precisar que Morales no representa oficialmente al Gobierno argentino ni a sus Fuerzas Armadas, por lo que sus declaraciones no constituyen el anuncio de una operación para detener el buque.

Inteligencia chilena advierte riesgo de incidente con Argentina

Las declaraciones coinciden con los antecedentes revelados este jueves por la Unidad de Investigación de BioBioChile, que tuvo acceso a información sobre reportes de inteligencia chilena que califican como un posible “evento crítico” el primer viaje comercial desde Punta Arenas hacia las Malvinas.

La embarcación involucrada es el Danstar, un buque de bandera chilena, de 72 metros de eslora y perteneciente a Easter Island Naviera, que transportará alimentos y otras provisiones hacia el archipiélago.

Según la investigación, el principal riesgo identificado es que la nave sea interceptada por la Prefectura Naval o la Armada argentina, especialmente después de abandonar el estrecho de Magallanes y eventualmente ingresar a aguas territoriales trasandinas.

Las fuentes consultadas por BioBioChile explicaron que inicialmente se evaluó navegar por el mar de Drake para evitar un incidente, pero esa alternativa fue descartada por sus implicancias para la soberanía chilena.

También revelaron que la fecha exacta del zarpe se mantiene bajo reserva, precisamente para reducir el riesgo de una reacción argentina. Por lo tanto, el 10 de noviembre mencionado por Morales no es una fecha confirmada oficialmente.

Autoridades de Malvinas niegan transporte de insumos petroleros

Cabe destacar además que, si bien Morales afirma que el buque chileno transportará suministros para Sea Lion, la subdirectora de Desarrollo Económico de las islas Malvinas, Louise Ellis, descartó que la nueva conexión marítima tenga relación con la explotación de hidrocarburos.

“Este proyecto (de una nueva ruta) comenzó antes (que Sea Lion) y siempre estuvo enfocado en cubrir las necesidades de consumo de las islas Malvinas y de nuestras comunidades”, explicó en una nota publicada por France 24.

La autoridad aseguró que el servicio no trasladará “ningún tipo” de suministros críticos para la industria petrolera.

Asimismo, se enfatizó en que la nueva ruta busca fortalecer el comercio entre Punta Arenas y las Malvinas, permitiendo el transporte periódico de alimentos, bebidas y materiales de construcción.

El tratado que limitaría una intervención argentina

La posibilidad de detener el buque también abre interrogantes sobre el cumplimiento de los tratados internacionales.

En la investigación de BioBioChile, el académico de la Universidad de Chile Luis Valentín Ferrada explicó que Argentina está obligada a respetar tanto la Convemar como el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Este último establece garantías para la navegación expedita de embarcaciones de cualquier bandera a través de las aguas jurisdiccionales argentinas hacia y desde el estrecho de Magallanes.

De acuerdo con el especialista, Argentina no podría impedir legalmente el tránsito de una nave chilena que viaje desde Punta Arenas hacia las Malvinas por esa ruta.

El escenario preocupa al Gobierno del presidente José Antonio Kast. Según reveló BioBioChile, los antecedentes de inteligencia ya fueron canalizados hacia el Ejecutivo y el viaje del Danstar es seguido de cerca por La Moneda.

Desde Defensa y Cancillería declinaron pronunciarse sobre los informes, mientras fuentes gubernamentales reconocieron que se trata de un asunto que los mantiene atentos.

Así, las advertencias de Morales suman un nuevo elemento de tensión a un viaje comercial que todavía no tiene fecha pública confirmada y que, de concretarse una intervención argentina, podría desencadenar un conflicto diplomático entre ambos países.

Fuente: biobiochile.cl

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