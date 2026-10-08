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8 de octubre de 2026

MINISTRA DE ENERGÍA CONFIRMA QUE BAJA EN SUBSIDIO NO AFECTARÁ EL PRECIO DEL GAS EN MAGALLANES

Ximena Rincón aseguró al diputado Carlos Bianchi que la disminución presupuestaria responde a un menor costo de producción y no impactará las tarifas domiciliarias de la región.

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Durante la votación de la partida del Ministerio de Energía, el diputado Carlos Bianchi consultó sobre la reducción del subsidio estatal a ENAP para el gas en Magallanes, que bajó de 17 mil a 11 mil millones de pesos. Ante la preocupación por el impacto en los hogares, la ministra Ximena Rincón garantizó de forma enfática que la rebaja presupuestaria no repercutirá en el valor del servicio que pagan las familias.

La autoridad explicó que esta disminución se debe exclusivamente a un menor costo proyectado en la producción del recurso, el cual pasó de 5,90 a 5,61 dólares por millón de Btu. Rincón recalcó que el precio a los usuarios está protegido por contrato y por un decreto tarifario que solo se reajusta por el IPC, asegurando que la tarifa garantizada se mantendrá intacta.

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SEREMI DE ENERGÍA Y APORTE COMPENSATORIO 2027: "EL PRECIO REGULADO DEL GAS NO SE TOCA"

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