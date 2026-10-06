ARTISTAS DE MAGALLANES INVITAN A LA SEGUNDA FERIA CALEIDOSCOPIO Y A LA PRÓXIMA CAMINATA ZOMBIE EN PUNTA ARENAS

La región de Magallanes se prepara para una activa agenda cultural y de entretenimiento durante octubre, destacando eventos comunitarios imperdibles en Punta Arenas. En una reciente emisión de Zona Puuy, programa de Polar Comunicaciones, se abordaron los detalles de la segunda Feria de Artes Visuales Caleidoscopio y el retorno de la esperada Caminata Zombie.

Para profundizar sobre la feria Caleidoscopio, que abrirá sus puertas los días 17 y 18 de octubre en la Facultad de Ingeniería de la UMAG, el espacio recibió a talentos locales. La ilustradora Kamiwii Toro y el creador multidisciplinario Nico, conocido como "El Tipo con Arte", dialogaron sobre sus obras y el arte como motor de bienestar y salud mental.

En su paso por Zona Puuy, los expositores valoraron el desarrollo de espacios gratuitos que permiten conectar a los artistas y a la ciudadanía. Además, junto a la cobertura permanente de Radio Polar, se invitó a la comunidad a participar de la Caminata Zombie el 31 de octubre, cuyo recorrido iniciará a las 16:00 horas en Colón con Bories hasta llegar a la Plaza de Armas.

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