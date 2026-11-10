PSICÓLOGO AMBIENTAL ADVIERTE QUE LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES ENFRENTA EXPECTATIVAS MÁS MODERADAS Y DESAFÍOS DE INFORMACIÓN Y BENEFICIOS LOCALES

La evolución de la industria del hidrógeno verde en Magallanes, las expectativas que se generaron en torno a su desarrollo y los desafíos ambientales, sociales y económicos que enfrenta la transición energética fueron parte de los temas abordados esta mañana por el psicólogo ambiental Rodolfo Sapiains, durante una entrevista en el programa Aquí Hidrógeno Verde de Polar Comunicaciones.

El especialista realizó un análisis del escenario actual de los proyectos energéticos en la región, comparándolo con las proyecciones que se instalaron durante los primeros años de impulso a esta industria.

Sapiains sostuvo que las expectativas iniciales fueron excesivamente ambiciosas y que el desarrollo de los acontecimientos ha confirmado varias de las advertencias que se plantearon desde el comienzo, especialmente respecto de la viabilidad económica, las limitaciones tecnológicas y los costos asociados al transporte de los productos hacia los mercados internacionales.

Expectativas iniciales y cambio de enfoque hacia el amoniaco

Al analizar el escenario que enfrenta actualmente la industria, el psicólogo ambiental señaló que las perspectivas de desarrollo se han reducido respecto de los anuncios iniciales, tanto en la cantidad de iniciativas como en la escala de producción que se proyectaba para Magallanes.

A su juicio, uno de los principales cambios ha sido el desplazamiento del foco desde la producción de hidrógeno verde hacia el amoniaco, situación que también modifica la manera en que la ciudadanía percibe este tipo de proyectos.

“Entonces, lo que hemos visto hasta ahora creo que es consistente con ese pronóstico que se hizo en el sentido de que la industria se ha achicado. Las perspectivas son mucho menos ambiciosas ahora que las que habían antes”, explicó.

El especialista agregó que actualmente comienza a instalarse con mayor claridad que buena parte de las iniciativas están orientadas a la producción de amoniaco, mientras que el proyecto de HIF mantiene una orientación vinculada a la elaboración de combustibles.

Este cambio resulta relevante porque, según planteó, el amoniaco no posee necesariamente la misma asociación comunicacional con una energía limpia que se instaló inicialmente en torno al hidrógeno verde.

Percepción ciudadana: apoyo a la industria, pero con escasa información

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la percepción de la ciudadanía magallánica respecto de los proyectos energéticos. En este ámbito, Sapiains mencionó los resultados de un estudio desarrollado en colaboración con el Centro de Estudios Regionales de la Universidad de Magallanes, que permitió conocer el nivel de apoyo y de información existente entre los habitantes de la región.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la conversación, el estudio identificó un respaldo general importante a la instalación de esta industria, pero también evidenció que una parte considerable de la población reconoce tener escasos conocimientos sobre sus características y posibles impactos.

“Y es que la población en general en Magallanes expresaba un apoyo importante para la industria, pero es un apoyo basado en muy poca información. En concreto, veíamos, por ejemplo, un 61%, 62% de apoyo general a la instalación de la industria, pero un 75% de las personas dice ya, pero yo no sé mucho del tema, y de hecho la mitad dice estoy nada informado”, señaló.

El psicólogo ambiental consideró que estos resultados reflejan una de las principales dificultades que ha acompañado el desarrollo de la industria: la distancia entre las expectativas generadas y la información efectivamente disponible para la comunidad.

Asimismo, explicó que el estudio permitió observar diferencias importantes cuando se consultó específicamente por la producción de amoniaco. Según los datos que mencionó, el respaldo descendía desde un 62% para la industria del hidrógeno verde a un 36% cuando se abordaba la instalación de una refinería de amoniaco.

Para Sapiains, esta diferencia demuestra que la percepción ciudadana también está relacionada con la forma en que se comunican los proyectos y con el conocimiento que existe sobre los productos que se pretende elaborar.

En ese sentido, planteó que uno de los desafíos actuales consiste en mejorar la información y la transparencia, especialmente en lo referido a los plazos, los procesos de evaluación y las posibilidades reales de concreción de las iniciativas.

Transición energética y beneficios concretos para Magallanes

Durante la conversación también se analizó el rol que han tenido las distintas administraciones gubernamentales en el impulso de la transición energética y la necesidad de compatibilizar las expectativas políticas con las condiciones reales del territorio y la normativa ambiental.

Sapiains sostuvo que uno de los principales problemas del período anterior fue que no se estableció con suficiente claridad cuál sería el beneficio directo para Magallanes frente a la instalación de una industria de gran escala.

En particular, cuestionó que no se haya considerado desde un comienzo la posibilidad de que parte de la energía producida pudiera contribuir al abastecimiento energético de las propias ciudades de la región.

“Creo que lo que vivimos en el periodo anterior, en el gobierno anterior, lamentablemente fue un intento por desarrollar una industria que nunca dejó claro cuál era el beneficio para la región. Creo que eso es lo más preocupante”, manifestó.

En esa línea, agregó: “Nunca realmente hubo una intención de que siquiera una parte de esa industria, de esa energía que se iba a generar, pudiese alimentar la matriz energética de Punta Arenas, de Puerto Natales y eso creo que fue un error muy grande”.

Respecto del escenario actual, el especialista observó una aproximación más moderada, influida tanto por el aterrizaje de las expectativas del mercado como por la incorporación de una discusión sobre los beneficios que podrían permanecer en el territorio.

Sin embargo, advirtió que todavía existen importantes interrogantes sobre la viabilidad económica de los proyectos, particularmente por los costos de producción y transporte.

Como ejemplo, explicó que producir hidrógeno cerca de una industria que pueda utilizarlo podría representar una alternativa más competitiva que elaborar el producto en Magallanes para trasladarlo posteriormente a mercados ubicados a miles de kilómetros de distancia.

“El gran problema es la distancia entre el productor y el consumidor en el caso del hidrógeno verde, por ejemplo. Entonces, si tú tienes, como por ejemplo en el norte, una producción de hidrógeno al lado de una minera que podría ocuparlo, podría ser rentable. Pero si yo voy a producir para venderlo a 12.000 km de distancia, los costos se me aumentan significativamente y hacen que el negocio no sea viable”, explicó.

Por ello, consideró fundamental que las iniciativas que avancen en la región sean evaluadas considerando sus condiciones económicas, territoriales y ambientales, además de los beneficios concretos que puedan generar para las comunidades locales.

Formación profesional y expectativas de empleo regional

La preparación de capital humano fue otro de los temas abordados, especialmente ante las expectativas que se generaron en establecimientos educacionales y centros de formación técnica respecto de la futura demanda de trabajadores para la industria energética.

Sapiains recordó que durante los años de mayor expansión de los anuncios se impulsaron iniciativas de formación en liceos técnicos, escuelas y otras instituciones, bajo la perspectiva de que Magallanes recibiría una industria de gran escala que requeriría numerosos profesionales y trabajadores especializados.

No obstante, explicó que la reducción de las proyecciones ha obligado a moderar también las expectativas relacionadas con la generación de empleo.

“Entonces, esa promesa también se ha tenido que ir moderando porque ya no van a ser todos los proyectos que iban a hacer, no van a ser de la escala que de la que van a hacer y el nivel de especialización que pueden requerir industrias como la del amoniaco verde”, señaló.

El especialista planteó que todavía no existe suficiente claridad sobre la cantidad de trabajadores que necesitarán las iniciativas que finalmente se concreten, ni sobre los niveles de especialización que deberán tener quienes ocupen esos puestos.

También llamó a distinguir entre los empleos que se generan durante la construcción de los proyectos y aquellos que permanecen durante su operación, debido a que ambas etapas presentan demandas laborales diferentes.

“Entonces también es otro ámbito que es importante moderar, es decir, bueno, finalmente, ¿cuántos proyectos de estos se van a hacer? Va a ser uno, dos, de qué escala y cuánto empleos reales tú vas a poder ofrecer y en términos muy concretos, cuáles van a poder ser llenados por gente de la región”, sostuvo.

En ese contexto, consideró necesario que tanto las empresas como el Gobierno puedan proyectar con mayor precisión cuántas personas serán requeridas, durante cuánto tiempo y en qué etapas del desarrollo de cada iniciativa.

De esta manera, la formación técnico-profesional y universitaria podría responder de mejor manera a las necesidades reales de la industria, evitando generar expectativas de empleabilidad que no estén respaldadas por proyectos concretos.

Descentralización y coordinación entre organismos públicos

En materia institucional, el psicólogo ambiental abordó la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos organismos del Estado y avanzar en una mayor descentralización de las decisiones relacionadas con el desarrollo energético y ambiental.

Sapiains sostuvo que la fragmentación de las instituciones públicas dificulta la implementación de políticas que requieren integrar dimensiones económicas, sociales y ambientales.

A su juicio, los desafíos de la transición energética no pueden abordarse únicamente desde el sector energético, ya que también involucran competencias de medio ambiente, economía y otros organismos públicos.

“Por otro lado, el tema de lo intersectorial siempre ha sido un problema, yo te diría en Chile, no solamente en Magallanes, y en la falta de comunicación entre los distintos ministerios, entre los distintos servicios”, explicó.

El especialista indicó que esta dificultad no necesariamente responde a una falta de voluntad de las instituciones, sino a la forma en que está organizado el aparato estatal, donde cada ministerio y servicio debe responder a objetivos y resultados propios.

“Porque tenemos que construir una manera de gobernar en el cual lo intersectorial sea parte de, no, pero lamentablemente se hace difícil cuando a los mismos ministerios, a las seremías, a los servicios les piden logros propios”, agregó.

En paralelo, valoró los avances asociados a la elección de gobernadores regionales y al traspaso progresivo de responsabilidades hacia los territorios, considerando que las autoridades locales tienen un conocimiento más directo de las características y necesidades de cada región.

“Y ahí hay un avance que desde que se pudieron elegir los gobernadores regionales en que se ha intentado ir generando mayor traspaso de responsabilidades, de atribuciones a nivel de las regiones. Y eso es algo que probablemente va a ir aumentando y que efectivamente nos da más posibilidades de tomar mejores decisiones, porque son las personas que están en el territorio las que saben mejor cómo funciona el sistema local y las características de la región que habitamos”, señaló.

Presupuesto ambiental y recursos para enfrentar el cambio climático

En el tramo final de la entrevista, Sapiains manifestó preocupación por la disponibilidad de recursos para los organismos encargados de implementar políticas ambientales y enfrentar los efectos del cambio climático.

El especialista planteó que la transición energética requiere instituciones públicas con capacidades suficientes para evaluar, fiscalizar y acompañar los procesos de transformación productiva, sin debilitar los estándares ambientales.

En particular, mencionó la discusión presupuestaria y los eventuales recortes de recursos destinados a materias relacionadas con el cambio climático en el Ministerio del Medio Ambiente.

“Entonces, ¿cómo vamos a poder lograr avanzar en la transición energética si el ministerio, que tiene un rol de liderazgo importante, ve recortados sus recursos?”, cuestionó.

Para el psicólogo ambiental, el fortalecimiento de la institucionalidad debe avanzar de manera paralela a la descentralización y a una mejor coordinación entre los servicios públicos, tanto a nivel nacional como regional y comunal.

En su opinión, la transición energética representa un proceso complejo que exige integrar distintas perspectivas y asegurar que los beneficios de los proyectos no se limiten a su dimensión exportadora.

Una transición energética con expectativas realistas y participación regional

La conversación concluyó con una reflexión sobre la necesidad de ajustar las proyecciones de la industria a las condiciones reales del territorio, fortalecer la información disponible para la ciudadanía y asegurar que las iniciativas que se desarrollen en Magallanes generen beneficios concretos para sus habitantes.

Los planteamientos de Rodolfo Sapiains apuntaron a que el desafío regional no consiste solamente en atraer inversiones o concretar proyectos de producción energética, sino también en garantizar que estos se desarrollen con una adecuada evaluación ambiental, coordinación institucional y oportunidades efectivas para las comunidades locales.

De esta manera, el especialista planteó la importancia de avanzar hacia una transición energética que considere las capacidades de Magallanes, sus necesidades y las condiciones económicas y ambientales que determinarán la viabilidad de esta nueva industria.





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