FRANCISCO VIDAL ADVIERTE QUE EL GOBIERNO ENFRENTA UNA COMPLEJA COMBINACIÓN DE PROBLEMAS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS

Una evaluación crítica del desempeño del Gobierno, sus niveles de aprobación ciudadana y los desafíos económicos y políticos que enfrenta el país realizó esta mañana el académico y exministro Francisco Vidal Salinas, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio radial, Vidal examinó distintos acontecimientos que han marcado la agenda nacional, entre ellos la controversia por las rebajas de condenas, las decisiones del Presidente en materia de gabinete, las diferencias al interior del oficialismo y las dificultades de coordinación entre las distintas carteras ministeriales.

El exministro sostuvo que el deterioro de la evaluación ciudadana no puede atribuirse a un solo episodio, sino que responde a una acumulación de factores relacionados con las expectativas que se generaron durante la campaña y los resultados que la población percibe en materias como seguridad, migración, empleo e inflación.

Aprobación presidencial y expectativas incumplidas

Al comenzar su análisis, Francisco Vidal planteó que los niveles de aprobación y desaprobación del Gobierno reflejan una distancia importante entre las expectativas ciudadanas y los resultados que se han obtenido durante los primeros meses de administración.

Como antecedente, mencionó que el promedio de las encuestas que circulaban en ese momento situaba la aprobación presidencial en torno al 25%, mientras que la desaprobación alcanzaba aproximadamente un 65%.

Para el académico, una de las principales explicaciones está relacionada con los dos grandes compromisos que marcaron el discurso electoral: seguridad y migración, por una parte, y economía, empleo e inflación, por otra.

“Ese es el hecho, ahora la interpretación es del por qué son variadas. La mía es que el Gobierno triunfó impresionante con dos mensajes frente a la ciudadanía con voto obligatorio: uno, seguridad y migración; otro, economía, empleo, inflación”, señaló.

En materia migratoria, Vidal cuestionó la distancia entre las expectativas generadas durante la campaña y las cifras de expulsiones que, según expuso, se habían concretado hasta ese momento.

“En seguridad e inmigración la gente tenía en la cabeza cuando le decía que eran 10 días, quedan 9 días, quedan 8 días, quedan 7 días, que si expulsaron los 300.000 migrantes ilegales. Hoy, leyendo el diario, se han expulsado a 2.100”, afirmó.

A su juicio, la seguridad es un ámbito en el que los resultados requieren tiempo y continuidad, por lo que las promesas de soluciones inmediatas pueden terminar generando frustración entre la ciudadanía.

En el plano económico, comparó los indicadores que dejó la administración anterior con la situación que, según su evaluación, enfrentaba el país durante el período actual. Mencionó el crecimiento económico, el desempleo y las proyecciones inflacionarias como elementos que inciden directamente en la percepción de las familias.

“En el otro lado, la situación es tremenda, vamos bien. Este Gobierno llegó diciendo que el Gobierno anterior tenía el país en quiebra. Pues bien, el Presidente, en su último año, la economía creció 2,5%. Este año la discusión es si la economía crece o no crece y si crece, si es un 2 o un 3”, sostuvo.

El exministro agregó que el desempleo y el costo de la vida son factores que afectan la evaluación ciudadana, especialmente en los hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Rebajas de condenas y decisión de mantener al ministro de Justicia

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la controversia por las rebajas de condenas y la decisión presidencial de mantener al ministro de Justicia, pese a las críticas que ha generado el tema.

Vidal consideró que este episodio se suma a los problemas que ya venían afectando la evaluación del Gobierno y que ha profundizado las diferencias entre el Ejecutivo, la opinión pública y sectores de su propia coalición.

En ese contexto, sostuvo que el Presidente tiene la facultad de mantener a sus ministros, pero advirtió que la decisión tiene consecuencias políticas cuando existe un rechazo importante tanto desde la ciudadanía como desde los partidos que respaldan al Gobierno.

“Además, agrega que a diferencia de los otros problemas, en este caso, el Presidente ha reiterado una decisión: no va a hacer cambio de gabinete, no va a sacar al ministro Rabat y desde esa perspectiva tiene todo el derecho a hacerlo porque es su facultad. Tiene a la opinión pública en contra y tiene aparte de su coalición también en contra”, expresó.

El académico también recordó distintos momentos de gobiernos anteriores en los que las crisis políticas derivaron en modificaciones ministeriales. Mencionó los cambios realizados durante las administraciones de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, entre otros episodios.

A partir de esas experiencias, planteó que resulta poco habitual que una administración enfrente niveles tan bajos de aprobación sin realizar ajustes en su equipo político.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de que la oposición impulse una acusación constitucional, lo que podría añadir un nuevo elemento de tensión a la agenda gubernamental.

La conformación del gabinete y la relación con los partidos oficialistas

Francisco Vidal también cuestionó el diseño político del gabinete, señalando que los gobiernos de coalición necesitan incorporar a los partidos que participaron en la elección presidencial y que cuentan con representación parlamentaria.

A su juicio, una de las dificultades de la actual administración estaría en la distribución de responsabilidades y en la falta de representación de sectores políticos que contribuyeron a sostener la candidatura presidencial.

“Los gobiernos de coalición. El Presidente elegido por esa coalición en primera o segunda vuelta, lo que hace es incorporar a los partidos a su gestión, a su toma de decisión y la forma de hacerlo. No hay otra que colocar en primera línea a las personas más experimentadas de esos partidos que lo llevaron al triunfo”, explicó.

Para ejemplificar su planteamiento, comparó la representación de distintas colectividades en el Congreso con su participación en el gabinete, señalando que esa distribución no necesariamente reflejaría el peso parlamentario de cada partido.

El exministro sostuvo que la incorporación de figuras con experiencia política y conocimiento de las estructuras partidarias permite fortalecer la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente cuando se deben negociar proyectos de ley y enfrentar situaciones de crisis.

En esa línea, también recordó las críticas expresadas por la exministra Evelyn Matthei respecto de la relación entre el Gobierno y sus parlamentarios, particularmente frente a la tensión que puede generarse cuando los legisladores deben responder tanto a las instrucciones de sus partidos como a las demandas de sus electores.

Falta de coordinación y funcionamiento del Segundo Piso de La Moneda

Otro de los temas abordados fue el funcionamiento del denominado Segundo Piso de La Moneda y su relación con los ministerios.

Vidal explicó que esta estructura de asesoría presidencial ha existido en distintas administraciones, aunque con características diferentes. Recordó especialmente el funcionamiento que tuvo durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuando existían equipos con responsabilidades diferenciadas para monitorear la gestión ministerial y asesorar políticamente al Mandatario.

En su opinión, el problema surge cuando no existe claridad respecto de los canales de comunicación y coordinación entre los ministros, el equipo presidencial y las autoridades encargadas de la conducción política.

“¿Qué pasa cuando un ministro sectorial tiene una dificultad, que todos los días de todos los gobiernos, a quién llama? Para resolver, para pedir un consejo, llama al ministro del Interior. Llama al jefe del Segundo Piso. Llama al Presidente, llama al vocero. Y eso te genera situaciones de desorden”, planteó.

Como ejemplo, mencionó diferencias públicas entre autoridades de distintas carteras y cuestionamientos relacionados con la asignación presupuestaria.

También se refirió a la necesidad de que las declaraciones de los ministros mantengan una línea coherente, especialmente cuando se trata de materias que involucran a sectores estratégicos para el país.

Para Vidal, estas situaciones reflejan dificultades en la conducción política y en la articulación del equipo de Gobierno, aspectos que terminan repercutiendo en la percepción ciudadana sobre la capacidad de la administración para resolver sus problemas.

Salida de capitales, inversión y desempleo

En materia económica, el académico abordó la discusión sobre la salida de capitales desde Chile y la llegada de nuevas inversiones extranjeras.

Vidal señaló que, de acuerdo con los datos oficiales que mencionó durante la entrevista, durante el primer semestre habrían salido del país alrededor de 2.000 millones de dólares correspondientes a capitales chilenos. Sin embargo, también reconoció que se han aprobado importantes proyectos de inversión extranjera.

Su principal cuestionamiento estuvo relacionado con los plazos que transcurren entre la aprobación de una inversión y el inicio efectivo de las obras, ya que, según explicó, algunos proyectos pueden tardar entre dos y cinco años en materializarse.

“Esas inversiones enormes tienen más o menos entre que le autorizan y que se coloca el primer martillazo, entre 2 y 4 años o 5 incluso”, indicó.

Desde esa perspectiva, sostuvo que la aprobación de grandes iniciativas no necesariamente resuelve los problemas económicos inmediatos, especialmente cuando existe un alto nivel de desempleo y las familias enfrentan dificultades para cubrir sus gastos.

El exministro consideró que el país requiere medidas que permitan generar actividad económica y puestos de trabajo en el corto plazo, sin depender exclusivamente de inversiones cuyos resultados se concretarán a mediano o largo plazo.

El rol del Estado en la reactivación económica y la construcción

Uno de los planteamientos más enfáticos de Vidal estuvo relacionado con la participación del Estado en la recuperación económica, particularmente mediante políticas de inversión pública y mecanismos de apoyo a sectores que generan empleo.

El académico puso como ejemplo a la construcción, actividad que identificó como una de las principales fuentes de trabajo directo e indirecto en Chile.

En ese contexto, destacó las medidas de subsidio al crédito hipotecario impulsadas durante la administración anterior, señalando que permitieron dinamizar la adquisición de viviendas y contribuir a la recuperación de la actividad inmobiliaria.

“¿Qué hizo Marcel? Fíjate, Marcel dijo: le voy a meter 280 millones de dólares del fisco para subsidiar el crédito hipotecario. Uno, dos, amplió un cupo de 50.000 cupos para ese efecto; tres, puso una condición que la vivienda adquirida no superara las 4.000 UF. Resultado de esa política: 33.000 personas o familias compraron, y 80.000 están postulando”, explicó.

Vidal agregó que posteriormente se ampliaron los recursos y los cupos disponibles, además de elevarse el valor máximo de las viviendas que podían acceder al beneficio.

A partir de esa experiencia, planteó que la intervención estatal puede ser necesaria para estimular sectores económicos que tienen capacidad de generar empleo y dinamizar otras actividades productivas.

“¿Cómo tú avanzas en el tema del desempleo? Bueno, hay que tirar plata para obras públicas. Hay que darle plata para que la gente construya como condenada. Cada una de esas cosas está fuera del mercado, el Estado tiene que entender”, sostuvo.

El exministro también cuestionó lo que considera una excesiva confianza en que el sector privado resolverá por sí solo los problemas económicos, señalando que el Estado debe desempeñar un papel activo cuando las condiciones del mercado no permiten una recuperación suficiente.

En esa línea, advirtió que el pesimismo económico y la incertidumbre política pueden profundizarse cuando la ciudadanía percibe que no existe una conducción estable.

“Porque finalmente el problema es que un país necesita un gobierno estable. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el Gobierno y las políticas, pero por lo menos un piso de estabilidad hoy día no hay”, afirmó.

Ruta comercial hacia Malvinas y preocupación por las señales de Argentina

Durante la conversación también se abordó la controversia relacionada con la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas, cuyo inicio había sido aplazado por una semana, junto con las declaraciones provenientes de autoridades argentinas.

Vidal manifestó que, a su juicio, no deberían producirse incidentes durante el desarrollo de esta conexión comercial, aunque sostuvo que las señales emitidas desde Argentina deben ser observadas con atención.

“Yo creo que no va a pasar nada porque sería ya una irresponsabilidad de Milei, del puerto de una catedral, aunque tengo la peor opinión de él, pero yo creo que el tema de fondo es que hay que seguir las conductas argentinas”, señaló.

El exministro fundamentó su preocupación en distintos antecedentes históricos y declaraciones relacionadas con materias de soberanía, la plataforma continental, el estrecho de Magallanes y las relaciones bilaterales.

En ese sentido, recordó episodios de tensión entre Chile y Argentina durante los siglos XIX y XX, incluyendo el Tratado de 1881, las controversias limítrofes posteriores y la crisis de 1978, cuando ambos países estuvieron cerca de un enfrentamiento militar.

También mencionó la crisis del Beagle y la movilización militar argentina de diciembre de 1978, que finalmente no derivó en un conflicto armado debido a las condiciones climáticas y las gestiones diplomáticas.

Para Vidal, estos antecedentes históricos deben ser considerados al analizar las actuales señales políticas y militares provenientes del otro lado de la cordillera, especialmente cuando se trata de rutas marítimas y actividades comerciales vinculadas a la región de Magallanes.

El escenario internacional y el resultado electoral en Brasil

En el último tramo de la entrevista, el académico abordó los cambios políticos que se han registrado en distintos países y el posible efecto que podrían tener en el escenario internacional.

Consultado por el triunfo de Lula da Silva en Brasil, la situación de otros gobiernos latinoamericanos y los movimientos políticos en Estados Unidos, Vidal manifestó su expectativa de que los resultados electorales recientes representen un cambio en la orientación política de la región.

El exministro calificó este fenómeno como un posible giro de carácter civilizatorio y se refirió particularmente al escenario que enfrenta el sector conservador después de distintos procesos electorales.

“Yo creo que ojalá que este giro de la ciudadanía es un giro civilizatorio”, expresó.

Durante su intervención también recordó las diferencias existentes dentro de la derecha y recurrió a una antigua reflexión del escritor Mario Vargas Llosa para ilustrar su visión sobre las distintas corrientes de ese sector político.

La conversación concluyó con un repaso de los principales desafíos que enfrenta Chile en materia de estabilidad política, crecimiento económico y relaciones internacionales, en un contexto marcado por la discusión sobre el rol del Estado, la conducción del Gobierno y las expectativas de la ciudadanía.





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