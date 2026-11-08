MINISTERIO DEL TRABAJO ARTICULA A EQUIPOS REGIONALES PARA IMPLEMENTAR EMPLEO 360

Con la participación de representantes de las 16 regiones del país, se inició el Encuentro Nacional EMPLEO 360, instancia que reúne a seremis del Trabajo, directores regionales del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), equipos de ChileValora y Observatorios Laborales Regionales.

La iniciativa busca que estas instituciones trabajen de manera articulada, superando el funcionamiento aislado de los distintos programas e instrumentos. El objetivo es anticipar la demanda laboral, identificar las competencias que necesitarán los sectores productivos, preparar y certificar a las personas y conectarlas con empleos formales.

El seremi del Trabajo de Magallanes, José Miguel Salas, destacó que EMPLEO 360 representa una oportunidad para fortalecer la coordinación regional y responder de mejor manera a las necesidades del mercado laboral. También relevó la importancia de anticiparse a los requerimientos de las empresas y vincular la capacitación con oportunidades concretas de empleo.

Desde el Ministerio del Trabajo precisaron que EMPLEO 360 no corresponde a un programa nuevo ni contempla presupuesto adicional, sino que establece una nueva forma de coordinar los recursos e instrumentos existentes, con resultados medibles y ciclos de trabajo conducidos desde cada región. El encuentro comenzó el miércoles 4 y culminó este viernes 6 de noviembre con el lanzamiento nacional de la iniciativa.

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