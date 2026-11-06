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6 de noviembre de 2026

CARABINEROS DE MAGALLANES REALIZÓ CEREMONIA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL MANDO DE LA ZONA

Uno de los momentos más significativos de la jornada estuvo marcado por las palabras de despedida del General Alvarado, quien realizó un recorrido por los principales momentos de su gestión al frente de Carabineros en la región.

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En una solemne ceremonia encabezada por la General Inspector Karina Soza Muñoz, el General Marco Alvarado Díaz entregó oficialmente el mando de la Zona de Carabineros Magallanes y de la Antártica Chilena a su sucesor, el General Emilio Teixidor Araya.

En el Gimnasio de la Sección GOPE de Punta Arenas se desarrolló la ceremonia de entrega y recepción del mando de la Zona de Carabineros Magallanes y de la Antártica Chilena, instancia que fue encabezada por la interventora, General Inspector Karina Soza Muñoz, y que marcó el término de una etapa de tres años de gestión del General Marco Alvarado Díaz, quien hizo entrega oficial de sus funciones al recién asumido General Emilio Teixidor Araya.

Uno de los momentos más significativos de la jornada estuvo marcado por las palabras de despedida del General Alvarado, quien realizó un recorrido por los principales momentos de su gestión al frente de Carabineros en la región, recordando los desafíos y experiencias que marcaron estos tres años de servicio en uno de los territorios más extensos y geográficamente complejos del país.

En su mensaje, destacó que una de sus principales preocupaciones fue llegar hasta los distintos destacamentos y unidades de la región, especialmente aquellos emplazados en los lugares más apartados, procurando que sus funcionarios contaran con condiciones dignas para desarrollar su labor. Escuchar a los carabineros, conocer sus realidades, acompañarlos y atender sus necesidades constituyó una prioridad permanente durante su gestión.

Más allá de las cifras y los resultados operativos, el General Alvarado relevó el valor de las personas que dan vida a la institución en cada rincón de Magallanes, reconociendo el compromiso de quienes, muchas veces en condiciones de aislamiento y distancia de sus familias, mantienen viva la presencia de Carabineros al servicio de la comunidad.

Por su parte, el nuevo Jefe de Zona, General Emilio Teixidor Araya, asume esta responsabilidad luego de haber sido ascendido oficialmente al grado de General el jueves 5 de noviembre. Cuenta con 32 años de trayectoria institucional y, antes de este nombramiento, se desempeñaba en la Dirección Nacional de Personal, registrando también experiencia en la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros de Chile.

En el ámbito académico, posee un diplomado en Seguridad Integral de Empresas y un magíster en Prevención y Seguridad Pública. En lo personal, es casado y padre de dos hijos.

De esta manera, Carabineros de Chile inicia una nueva etapa de conducción institucional en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, dando continuidad al trabajo preventivo, operativo y de vinculación con la comunidad, en un territorio que demanda presencia permanente, compromiso y una especial vocación de servicio.

La ceremonia también constituyó una oportunidad para reconocer y agradecer la labor desarrollada por el General Marco Alvarado Díaz durante sus tres años al mando de la Zona, un período en el que su preocupación por las condiciones de vida y trabajo de los carabineros desplegados en los lugares más apartados de la región se convirtió en uno de los sellos de su gestión.

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