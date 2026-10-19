DENUNCIA POR ROBO POR SORPRESA EN HOGAR PROTEGE TERMINA CON UN DETENIDO EN PUNTA ARENAS

Carabineros detuvo a un hombre denunciado por sustraer $20 mil a otro residente del Hogar Protege, en Punta Arenas. El hecho fue denunciado el sábado 18 de octubre, luego de que un adulto mayor que vive en el recinto acusara haber sido víctima de un robo por sorpresa.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, personal de la 1ª Comisaría de Carabineros concurrió hasta el Hogar Protege, ubicado en calle Hernando de Magallanes, tras recibir la denuncia.

Una vez en el lugar, los funcionarios policiales se entrevistaron con el afectado, quien relató que, minutos antes, mientras mantenía $20 mil en sus manos, fue abordado por otro residente del establecimiento, quien presuntamente le arrebató el dinero para luego darse a la fuga.

Tras las diligencias correspondientes, durante la madrugada del domingo 19 de octubre, pasada la medianoche, Carabineros logró la detención del individuo denunciado por su presunta participación en los hechos.

El detenido quedó a disposición de la justicia y, según los antecedentes proporcionados, debía pasar a control de detención este lunes 19 de octubre, por el delito de robo por sorpresa.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes para determinar las circunstancias de lo ocurrido y establecer las eventuales responsabilidades penales del imputado.