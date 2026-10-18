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18 de octubre de 2026

MÁS DE 300 PERSONAS PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN 2026

​La actividad organizada por la CChC Magallanes reunió a estudiantes, profesionales y empresas los días 14 y 15 de octubre en Punta Arenas, con exposiciones sobre inteligencia artificial, eficiencia energética, construcción sostenible e innovación.

Encuentro Tecnológico de la Construcción 2026

Más de 300 personas participaron en el Encuentro Tecnológico de la Construcción 2026, organizado por el Comité de Suministros y Especialidades de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes. La actividad se desarrolló los días 14 y 15 de octubre en Punta Arenas y contempló charlas magistrales, seminarios para estudiantes y exposiciones técnicas sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la industria.

Uno de los principales hitos fue la charla “Hack Yourself”, de la innovadora chilena Barbarita Lara, a la que asistieron más de 130 personas. La expositora, reconocida por desarrollar un sistema de comunicación de emergencia que no requiere internet y por integrar la lista de Innovadores menores de 35 años de MIT Technology Review, abordó la importancia de enfrentar las crisis como oportunidades para reinventarse, crear e innovar.

El encuentro también incluyó un Seminario TP dirigido a cerca de 80 estudiantes de Electricidad del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez y el Instituto Don Bosco. Las exposiciones abordaron la metodología BIM aplicada a instalaciones eléctricas, el hidrógeno verde y los efectos del clima en los sistemas eléctricos, con participación de especialistas y empresas de la región.

La jornada de exposiciones técnicas, realizada en conjunto con INACAP Punta Arenas, contempló cinco presentaciones sobre buenas prácticas BIM, hormigón con materiales reciclados, eficiencia energética, economía circular e inteligencia artificial en la construcción. Entre las iniciativas destacadas estuvo un proyecto de hormigón ecológico desarrollado por estudiantes de INACAP, que incorpora fibras de residuos textiles reciclados y reemplaza parte del aglomerante convencional por hidróxido de calcio.

El presidente de la CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñán, señaló que el encuentro busca impulsar la innovación desde la región y avanzar hacia una industria más sostenible y productiva. La organización destacó además la importancia de vincular a empresas, instituciones académicas y estudiantes para promover nuevas soluciones y fortalecer las capacidades de la construcción en Magallanes.


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